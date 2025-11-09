FSV Luckenwalde II marschiert weiter – GW Lübben jubelt erstmals

Der 10. Spieltag der Landesliga Süd endete mit klaren Ergebnissen, viel Leidenschaft und einem historischen Moment für Schlusslicht Lübben. Während Spitzenreiter Luckenwalde II seine makellose Serie fortsetzte, feierte Lübben endlich den ersten Saisonsieg. Auch Hohenleipisch und Seelow behaupteten sich in engen Spielen, während Ströbitz in Erkner Federn ließ.

Der 1. FC Guben bestätigte beim 5:4-Auswärtssieg in Wernsdorf seine Offensivform, musste dafür aber Schwerstarbeit leisten. Schon nach zwei Minuten brachte Niclas Straube die Gäste in Führung. Doch Wernsdorf kämpfte sich in die Partie und glich durch Max Milz in der 21. Minute aus. Nur vier Minuten später traf Lucas Eduardo Da Silva zum 2:1 für Guben, ehe Francisco De Oliveria Silva in der 36. Minute auf 3:1 erhöhte. Frankonia blieb im Spiel: Gordan Griebsch verwandelte in der 43. Minute einen Foulelfmeter zum 2:3, scheiterte jedoch nur eine Minute später mit einem weiteren Strafstoß an Torhüter Jonas Fahrentz. Kurz vor der Pause stellte Danny Vu Tuan in der 45. Minute auf 4:2 für Guben. Nach der Pause kam Wernsdorf mit großem Willen zurück. Erneut Max Milz (63.) und Marc Lüdke (65.) sorgten mit einem Doppelschlag für den Ausgleich zum 4:4. Doch die Schlussphase wurde turbulent: Nach der Gelb-Roten Karte für Roland Richter (78.) und der Roten Karte gegen Marc Lüdke (87.) spielte Wernsdorf in doppelter Unterzahl. In der 88. Minute entschied Yahya Ben Nasseur per Foulelfmeter das Spiel für Guben. ---

Im Duell trennten sich Trebbin und Döbern torlos 0:0. Beide Teams suchten lange den Weg nach vorne, fanden aber selten zwingende Mittel. Trebbin verpasste es, den Heimvorteil zu nutzen, während Döbern nach dem 8:1 in der Vorwoche immerhin einen Punkt mitnahm und weiter im Tabellenmittelfeld bleibt. ---

Das Kellerduell wurde zu einer wahren Erlösung für den SV Grün-Weiß Lübben: Mit 6:1 feierte der Absteiger seinen ersten Saisonsieg. Alex Noack brachte die Hausherren in der 10. Minute in Führung, Eric Schwarz legte in der 16. Minute nach. Lauchhammer verkürzte durch Dominik Rucinski in der 27. Minute, doch danach spielte nur noch Lübben. Eric Schwarz (59.), Kay Raschke (62.), Jonas Bergan (66.) und erneut Alex Noack (72.) sorgten für den Sieg. Damit schreibt das Team nach zehn Niederlagen in Serie endlich positive Schlagzeilen – während Lauchhammer mit einem Punkt nun Tabellenletzter ist. ---

Das Spitzenspiel zweier ambitionierter Mannschaften endete mit einem 3:1-Heimerfolg für Hohenleipisch. In einer intensiven Partie brachte David Walter seine Farben per Handelfmeter in der 45. Minute in Führung, ehe Krieschows Enea Uliks Kotrri unmittelbar danach Rot sah. Trotz Unterzahl kam Krieschow in der 65. Minute durch Louis Scheppan zum Ausgleich. Doch Hohenleipisch blieb dran: Leonard Kotte (83.) und Felix Kniesche (89.) sorgten mit späten Treffern für die Entscheidung. Der siebte Saisonsieg bringt die Pohlenz-Elf auf 21 Punkte und hält sie in der erweiterten Spitzengruppe. ---

In einem spannenden Duell setzte sich Seelow knapp mit 2:1 gegen Wildau durch. Ein Eigentor von Nabiel Nasser brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung, doch die Gastgeber bewahrten einen kühlen Kopf. Lennard Flaig glich in der 72. Minute aus, und Till Schubert erzielte in der 81. Minute den viel umjubelten Siegtreffer. Mit dem neunten Saisonsieg bleibt Seelow erster Verfolger von Spitzenreiter Luckenwalde. ---

Spitzenreiter FSV 63 Luckenwalde II bleibt unantastbar. Beim 3:1-Sieg in Senftenberg zeigte das Team von Trainer Ingo Nachtigall erneut seine Qualität. Zwar brachte Oskar Julpe die Gastgeber bereits in der 3. Minute in Führung, doch Steven Demgensky glich in der 19. Minute aus. Nach langem Ringen sorgten Colin Wilhelm Schwarzlose (83.) und Moritz Wallmann (85.) mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Damit feierte Luckenwalde den elften Sieg im elften Spiel und marschiert mit 47:5 Toren weiter souverän an der Tabellenspitze. ---