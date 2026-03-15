FSV Luckenwalde II erklimmt den Gipfel: Ein Spieltag voller Wendungen Landesliga Süd: Der 18. Spieltag beginnt spannend. von LS · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Dana Barnack

Zum Abschluss des 18. Spieltags in der Landesliga Süd erlebten die Zuschauer einen Wechsel an der Tabellenspitze.

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Die Partie begann ohne langes Abtasten. Bereits in der 15. Minute markierte Martin Wenzeck mit einem Eigentor das 0:1 für den Aufsteiger SG Großziethen. Die Antwort des SV Frankonia Wernsdorf 1919 ließ jedoch nicht lange auf sich warten: In der 24. Minute erzielte Gordon Teichert den Ausgleich zum 1:1. Kurz vor dem Pausenpfiff ging die Gastmannschaft erneut in Führung, als Jannick Karge in der ersten Minute der Nachspielzeit (45.+1) einen Foulelfmeter zum 1:2 verwandelte. Auch im zweiten Durchgang blieb die Begegnung umkämpft. Patrick Jahn sicherte in der 62. Minute mit dem 2:2 den erneuten Ausgleich für die Hausherren. In der Schlussphase schien Großziethen die Partie für sich zu entscheiden, nachdem Christian Reuter in der 84. Minute das 2:3 erzielte. Doch Wernsdorf bewies Moral und kam in der 90. Minute durch Martin Wenzeck zum 3:3-Endstand.

Gestern, 13:00 Uhr FV Erkner 1920 FV Erkner FSV Glückauf Brieske/Senftenberg Brieske/SFB 0 3 Vor 89 Zuschauern geriet der FV Erkner 1920 früh unter Druck und fand gegen den Aufsteiger keine Mittel. Den Torreigen eröffnete Mario Wittig bereits in der 4. Minute mit dem 0:1 für den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg. Noch vor der Halbzeitpause erhöhte Anton Ludwig in der 41. Minute auf 0:2, ehe Philipp Ricco Barnack in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) mit dem 0:3 für die Vorentscheidung sorgte. In einer zunehmend zerfahrenen Schlussphase sah Niclas Mertins in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte. ---

In einer dramatischen Schlussphase sicherte sich der FSV 63 Luckenwalde II vor 60 Zuschauern beim SV Döbern die Tabellenführung. Die Gäste gingen durch Colin Wilhelm Schwarzlose in der 18. Minute mit 0:1 in Führung, und Franz-Johann Steinmeyer erhöhte in der 22. Minute auf 0:2. Döbern schöpfte Hoffnung, als Jonas Gryczman in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) den 1:2-Anschlusstreffer erzielte. Die Entscheidung fiel erst tief in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte: Franz-Johann Steinmeyer markierte in der 90.+1 Minute das 1:3, ehe Dominik Beyer in der 90.+2 Minute nur noch zum 2:3-Endstand verkürzen konnte. Mit 43 Punkten übernimmt Luckenwalde II den Thron der Landesliga Süd. ---

Der bisherige Tabellenführer erlebte in Ströbitz vor 78 Zuschauern einen herben Rückschlag. Zwar startete der 1. FC Guben furios durch einen verwandelten Foulelfmeter von Janne Laugks in der 8. Minute zum 0:1 und legte durch Mariusz Pietka in der 10. Minute zum 0:2 nach. Doch eine Rote Karte für Josua Jantschke in der 45. Minute schwächte die Gäste entscheidend. Der SV Wacker 09 Ströbitz nutzte die Überzahl: Marvin Kilisch verkürzte in der 53. Minute auf 1:2, und Richard Lampel glich in der 56. Minute zum 2:2 aus. Guben verliert durch dieses Remis die Tabellenführung und steht nun mit 41 Punkten auf Rang zwei. ---

Der Aufstiegsaspirant SV Victoria Seelow musste beim VfB Trebbin vor 121 Zuschauern Schwerstarbeit verrichten. Zunächst gingen die Gastgeber in der 16. Minute durch Othniel Ronald Kenfack mit 1:0 in Führung. Es dauerte bis zur zweiten Halbzeit, ehe Seelow die Partie drehen konnte: Lennard Flaig erzielte in der 58. Minute den Ausgleich zum 1:1. Den späten Siegtreffer zum 1:2 markierte Maciej Piotr Ossowski in der 86. Minute. ---

ine schmerzhafte Niederlage musste der SV Grün-Weiß Lübben vor 79 Zuschauern hinnehmen. Der VfB Hohenleipisch 1912 dominierte die Begegnung fast nach Belieben. Felix Kniesche eröffnete in der 31. Minute mit dem 0:1, worauf Tom Richter nur zwei Minuten später (33.) das 0:2 folgen ließ. Erneut Felix Kniesche erhöhte in der 41. Minute auf 0:3. Im zweiten Durchgang schraubten Bodo Zeiler in der 57. Minute zum 0:4 und Marvin Groll in der 70. Minute zum 0:5 das Ergebnis in die Höhe. Lübben bleibt mit lediglich einem Punkt das Schlusslicht der Tabelle. ---

Der FC Eisenhüttenstadt empfing den Tabellenvierten vor 85 Zuschauern und erwischte einen Blitzstart. Kevin Seliger markierte bereits in der 4. Minute das 1:0. Lange Zeit sah es nach einem Heimsieg aus, doch der VfB 1921 Krieschow II bewies einen langen Atem. In der 81. Minute gelang Eduard Gutar der Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand. ---