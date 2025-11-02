FSV Luckenwalde II bleibt makellos – Guben und Döbern mit Kantersiegen

– Foto: Alexander Grimm

Der 9. Spieltag der Landesliga Süd endete mit vielen Toren, klaren Siegen und einigen Überraschungen. Während Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II seine Serie fortsetzte, gelang dem 1. FC Guben ein eindrucksvoller 7:0-Heimsieg. Im Tabellenkeller feierte Döbern ein Schützenfest, und Ströbitz behauptete sich in einem packenden Duell gegen Trebbin.

Fr., 31.10.2025, 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow II SV Victoria Seelow Seelow 1 1 Es entwickelte sich in Krieschow das erwartet hochklassige Duell der beiden Topteams. Der SV Victoria Seelow startete stark und ging in der 16. Minute durch Lennard Flaig in Führung. Die Gäste kontrollierten weite Teile der ersten Halbzeit, während Krieschow nach der Pause zunehmend das Spiel an sich zog. Der Druck der Hausherren wurde in der Nachspielzeit belohnt: Eduard Gutar traf in der 90.+2 Minute zum umjubelten 1:1-Ausgleich. ---

Der VfB Hohenleipisch zeigte sich nach der Niederlage in Seelow gut erholt und gewann mit 3:1 bei der SG Großziethen. Felix Kniesche brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, ehe Florian Vogt in der 55. Minute auf 2:0 erhöhte. In der 64. Minute sorgte erneut Felix Kniesche mit seinem zweiten Treffer für das 3:0. Großziethen gelang in der 74. Minute durch Timothy Bäumker nur noch Ergebniskosmetik. In einer hitzigen Schlussphase sah Calvin Winzer in der 83. Minute Rot, während Hohenleipischs Tom Richter in der 88. Minute Gelb-Rot erhielt. ---

Das Duell endete mit 1:1. Schon früh fiel die Führung für die Hausherren – ein Eigentor von Alexander Zuravlev in der 7. Minute brachte Wildau in Front. Doch nur fünf Minuten später glich Oskar Julpe in der 12. Minute für die Gäste aus. Danach entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, doch kein Team konnte den entscheidenden Treffer setzen. Beide Mannschaften bleiben im oberen Mittelfeld. ---

Der FC Eisenhüttenstadt ließ in Lauchhammer nichts anbrennen und gewann souverän mit 4:0. Martin Mangabo Ongori eröffnete den Torreigen bereits in der 5. Minute, ehe Kevin Seliger in der 40. Minute nachlegte. Nach der Pause traf erneut Martin Mangabo Ongori in der 53. Minute, ehe Danny Grünberg per Foulelfmeter in der 78. Minute den Endstand herstellte. Für Lauchhammer bleibt die Lage dramatisch: acht Niederlagen, 39 Gegentore und weiterhin nur ein Punkt. Eisenhüttenstadt dagegen verschafft sich mit dem vierten Saisonsieg Luft im Mittelfeld. ---

Ein Torfestival erlebten die 81 Zuschauer in Döbern. Der SV Döbern besiegte das Schlusslicht Grün-Weiß Lübben deutlich mit 8:1. Christian Heinke eröffnete in der 6. Minute, Luca Hartelt erhöhte in der 19. Minute, und Dennis Blechstein stellte in der 25. Minute auf 3:0. Maximilian Krüger traf in der 36. Minute zum 4:0. Nach dem Ehrentreffer von Philipp Stiller in der 59. Minute legten die Gastgeber noch viermal nach: Dennis Blechstein (67.), Luca Hartelt (70. und 75.) sowie Maximilian Krüger (86.) sorgten für den deutlichen Sieg. Döbern steht damit im gesicherten Mittelfeld, während Lübben weiterhin ohne Punkt bleibt und mit 76 Gegentoren die rote Laterne trägt. ---

In einem spannenden Spiel setzte sich Ströbitz knapp mit 3:2 gegen Trebbin durch. Niklas Vornholt brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung, doch Tom Valentin glich in der 50. Minute aus. Jakob Schella drehte das Spiel mit Treffern in der 58. und 71. Minute. In der Nachspielzeit traf Paul Göring in der 90.+4 Minute noch zum Anschluss, doch der Sieg blieb in Ströbitz. Damit bleibt Wacker bleibt in Schlagdistanz zur Spitze. ---

Der 1. FC Guben feierte gegen den FV Erkner einen klaren 7:0-Heimsieg und bleibt damit auf Tuchfühlung mit der Spitze. Franz Krüger eröffnete in der 3. Minute, verwandelte in der 31. Minute einen Foulelfmeter und erzielte später (64.) seinen dritten Treffer. Dazwischen trafen Niclas Straube (51.) und Danny Vu Tuan (54.). Zum Ende erhöhte Yahya Ben Nasseur per Doppelschlag (87. Foulelfmeter, 88.) auf 7:0. Erkner bleibt im Tabellenkeller. Guben dagegen hat mit 35 Toren in neun Spielen die zweitstärkste Offensive der Liga. ---