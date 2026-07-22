🗣: FSV "leidenschaftlich" – 1860 patzt zweimal – Kottern feiert

Der FC Ismaning und der FSV Pfaffenhofen lieferten sich einen heißen Kampf. – Foto: Charly Becherer

Der Ball rollt wieder in der Bayernliga Süd! Die Spielzeit 2026/27 begann mit einem echten Kracher zum Auftakt. Der SV Erlbach empfing die SpVgg Hankofen-Hailing. Die Reaktionen der Trainer nach dem Spiel.

Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Wir sind mit der Leistung unseres Teams sehr zufrieden gewesen, da wir im Prinzip aus dem Spiel heraus keine einzige Torchance zugelassen haben. Leider sind uns zwei individuelle Fehler unterlaufen, die zu Gegentoren geführt haben, sodass es am Ende nur zu einem Punkt gereicht hat.«

Heiko Schwarz, Trainer des SV Schalding-Heining: »Es ist natürlich immer ärgerlich, wenn man so spät den Ausgleich hinnehmen muss. In der ersten Halbzeit war das kein gutes Spiel, es war zu wenig Zug drin, zu langsam und chancenarm. Im zweiten Durchgang haben wir das deutlich besser gemacht, sind mit mehr Zug vor die Box gekommen, machen in meinen Augen zu Recht das 2:1 und sind gefühlt am 3:1 dran. Dann ist es natürlich bitter, wenn man hinten raus nach einer Standardsituation noch das 2:2 kassiert. Alles in allem wissen wir das Ganze aber schon richtig einzuschätzen und sind mit dem Auswärtspunkt beim Aufsteiger nicht unzufrieden. Wir wissen aber auch, dass es noch ein paar Wochen dauern wird, bis wir die Abläufe verfeinert haben.«

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: »Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden. Wir sind gut in die Partie gestartet und hatten gleich zu Beginn zwei, drei gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Danach war Ismaning etwas feldüberlegen, wir haben jedoch sehr leidenschaftlich verteidigt und es geschafft, den Gegner über weite Strecken von unserem Tor fernzuhalten. Gegen Ende wurde es dann noch einmal ein offenes Spiel, in dem beide Mannschaften auf den Sieg gehen konnten. Zum Saisonauftakt nehmen wir diesen Punkt gerne mit. Wir haben gesehen, woran wir noch arbeiten müssen, aber auch viele positive Ansätze erkannt, auf denen wir in den kommenden Wochen aufbauen können. Jetzt freuen wir uns auf unser erstes Heimspiel gegen 1860 Rosenheim.«

Roland Burger, Co-Trainer des TSV Kottern: »Die ersten zehn Minuten waren wir noch etwas fahrig und sind nicht richtig in unseren Rhythmus gekommen. Ab der zehnten Minute haben wir das Spiel aber immer besser kontrolliert, waren aggressiv gegen den Ball, haben uns gute Torchancen erarbeitet und die Partie über weite Strecken dominiert. Die 1:0-Führung war deshalb absolut verdient und bis zur Halbzeit haben wir defensiv praktisch nichts zugelassen. Auch nach der Pause waren wir zunächst die klar bessere Mannschaft. Bis zur verletzungsbedingten Auswechslung von Luka Dudukovic hatten wir das Spiel voll im Griff. Danach ist die Partie etwas hektischer geworden. Wenn du nur mit 1:0 führst, kommt der Gegner natürlich noch einmal auf. Schwabmünchen hat diese Phase genutzt und war etwas besser im Spiel, ohne sich jedoch viele klare Torchancen zu erspielen. Unter dem Strich ist es ein verdienter 1:0-Heimsieg und ein gelungener Start in die neue Bayernliga-Saison. Auf dieser Leistung können wir aufbauen.« Emanuel Baum, Trainer des TSV Schwabmünchen: »Die ersten 15 Minuten haben wir gut begonnen, früh und konsequent gepresst und uns die ein oder andere gute Situation am Strafraum erspielt, waren dort aber nicht zielstrebig genug, um wirklich Kapital daraus zu schlagen. Nach rund 20 Minuten hatten wir dann einen Bruch im Spiel, die Ordnung verloren und uns viele Ungenauigkeiten erlaubt, sodass Kottern das Geschehen bis zur Halbzeit dominiert und uns folgerichtig mit dem 1:0 bestraft hat. In der zweiten Halbzeit waren wir zwar bemüht, den Ausgleich zu erzielen, aber Kottern hat das gut verteidigt und bis auf zwei, drei Chancen ist am Ende nichts Zählbares mehr dabei herausgekommen.«

Roman Langer, Trainer des FC Pipinsried: »Wir sind gut ins Spiel gekommen und waren in den ersten 15 Minuten richtig drin. Nach dem 0:1 durch einen Konter haben wir unser Spiel fortgesetzt und uns durch Seifert mit dem 1:1 belohnt. Kurz vor der Pause bringen wir Heimstetten dann durch einen individuellen Fehler leider wieder in Führung. Nach der Halbzeit sind wir wieder richtig gut rausgekommen und hätten durch Matze Roithmayr direkt das 2:2 machen können. Wichtig war, dass die Mannschaft ruhig geblieben ist und immer an sich geglaubt hat. Die Wechsel ab der 60. Minute haben unserem Spiel noch einmal richtig gutgetan, neue Energie reingebracht und uns am Ende den Heimsieg eingebracht.«

Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 München II: »Für uns war es ein gelungener Auftakt in die Saison. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und sind in die Anfangsphase so reingekommen, wie wir es uns vorgenommen haben, mit viel Druck und Kontrolle. Ich denke, dass wir es einfach verpasst haben in den ersten 30 Minuten ein Tor zu erzielen. Es wären sogar zwei möglich gewesen. Trotzdem muss man sagen, dass Geretsried immer wieder in Umschaltmomenten gefährlich geworden ist und wir dann in einer Phase kurz vor der Halbzeit nicht mehr so aktiv waren und unglücklich das Gegentor kassiert haben. Wir haben aber richtig gut darauf reagiert mit dem Ausgleich vor der Pause. In der zweiten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht und haben vor allem die Sachen, die in der ersten Hälfte nicht so gut waren, besser gemacht. Am Ende des Tages haben wir verdient in der Höhe gewonnen. « Martin Grelics, Trainer des TuS Geretsried: » Wir haben gegen Sechzig eine ordentliche erste Halbzeit gespielt. Wir hatten vor allem Defensiv unsere Stärken und gute Umschaltmomente nach vorne, die wir ein Stück weit zu unsauber ausgespielt haben. Wir erzielen dann sogar das 1:0, was natürlich noch mal mehr Energie geben hat. Leider kassieren wir schnell den Ausgleich. Wir sind trotzdem mit einem positiven Gefühl in die Halbezeit gegangen. In der zweiten Hälfte hatten wir einfach immer weniger Entlastungsmomente und gerieten durch einen Standard in Rückstand. Haben dann alles probiert, aber verlieren dann durch individuelle Fehler auch in dieser Höhe. Das Ergebnis klingt deutlich, aber wir können trotzdem einige positive Dinge aus diesem Spiel ziehen. «

Christoph Dinkelbach, Trainer des SV Kirchanschöring: » Wir sind natürlich maximal enttäuscht über das Ergebnis zum Auftakt. Das haben wir uns ganz anders vorgestellt. Speziell mit der Leistung in der ersten Halbzeit waren wir überhaupt nicht zufrieden. Nach der Pause wurde es dann besser und wir haben uns einige Chancen rausgespielt. Für uns war das ein Warnschuss zur richtigen Zeit. Wir müssen schnellstmöglich unsere Lehren aus dem Spiel ziehen und verstehen, dass in der Bayernliga vermeintliche Kleinigkeiten darüber entscheiden, ob man Spiele gewinnt oder nicht. Das ist unsere Aufgabe für die nächsten Wochen.« Max Maier, Sportlicher Leiter der SpVgg Landshut: » Die ersten 60 Minuten waren wirklich sehr gut von uns. Wir konnten uns dann mit dem Tor belohnen. Im Nachgang mussten wir sehr viel verteidigen und hatten auch in 2-3 Situationen Glück, dass wir nicht in Rückstand gegangen sind. Wir konnten aber nochmal einen guten Konter setzen und dadurch den Elfmeter erzwingen. Wir freuen uns über den ersten Bayernligasieg!«

Lukas Lechner, Trainer des SV Erlbach: »Zuallererst sind wir nach diesen schwierigen Vorbereitungen mit den schweren Verletzungen in unseren Reihen total stolz auf die Leistung der Jungs. Die Mannschaft ist richtig zusammengerückt und die Spieler haben alles auf dem Platz gelassen. Wir sind sehr, sehr gut in die Partie gekommen. Nach 15-20 Minuten sind wir dann allerdings etwas passiv geworden und Hankofen hat es in dieser Phase sehr, sehr gut gemacht, da hatten wir Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Danach haben wir wieder eine tolle Reaktion gezeigt und sind nach einem super Standard über eine Ecke in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben die Jungs erneut alles auf dem Platz gelassen, leidenschaftlich verteidigt und eigentlich keine wirkliche Großchance des Gegners mehr zugelassen. In der Schlussphase haben wir uns dann mit dem zweiten Tor belohnt und am Ende sogar noch mit dem dritten Treffer nachgelegt. Es ist ein super Start, auf dem wir aufbauen können, aber wir werden das Ganze jetzt nicht zu hoch hängen und müssen weiter hart arbeiten, damit wir auch in den nächsten Spielen in der Liga punkten können.« Tobias Beck, Trainer der SpVgg Hankofen-Hailing: »Am Ende des Tages hört sich eine 0:3-Niederlage natürlich bitter an, aber wir machen eigentlich ein richtig gutes Auswärtsspiel. In der ersten Halbzeit müssen wir in Führung gehen, wir haben zwei bis drei hochkarätige Chancen, wo wir einfach ein Tor machen müssen, und geraten dann durch einen Standard in Rückstand. In der zweiten Halbzeit haben wir weitestgehend die Kontrolle gehabt, uns aber in Richtung Tor die letzte Konsequenz vermissen lassen. Der Gegner macht dann das 0:2 nach einem weiteren Standard, wir öffnen anschließend das Spiel und bekommen noch das 0:3. Unterm Strich ist es für uns ein sehr bitterer Spielverlauf, aber wir haken das Spiel ab: Die Leistung war, trotz der 0:3-Niederlage, absolut ordentlich. Jetzt heißt es, das Ganze schnellstmöglich abzuschütteln und den Blick unmittelbar wieder nach vorne zu richten.«

Andreas Pummer, Trainer des FC Deisenhofen: »Zu Beginn sind wir mit dem Pressing des Gegners nicht so zurechtgekommen und hatten ein, zwei Fehler im Spielaufbau. So ist Gundelfingen in den ersten Minuten zu Möglichkeiten gekommen. Diese haben wir aber gut verteidigt, waren umso besser in der Partie, haben den Ball gut laufen lassen und den Gegner gut bewegt. Wir hatten mehrere gut ausgespielte Chancen durch Cavaleri und Paul Schemat sowie eine Aktion von Kretzschmar. Mitten in unserer Drangphase hatte der Gegner dann aus dem Nichts die hundertprozentige Torchance. Nach einem Steckpass durchs Mittelfeld tauchte ein Spieler frei vor unserem Torwart auf, verzog aber. Kurz darauf hat Lennard Jung im Pressing den Ball erobert, ist frei vor dem Keeper aufgetaucht und souverän geblieben. Dass wir da in Führung gegangen sind und das mit in die Halbzeit nehmen konnten, war natürlich super. In der zweiten Halbzeit war klar, dass Gundelfingen kommen würde. Wir haben uns aufs Verteidigen und Kontern konzentriert. Die Mannschaft hat wirklich alles wegverteidigt und kaum eine Möglichkeit zugelassen. Dann natürlich der super Kopfball von Niklas Groß, den Abpraller hat Noah Semmler kurz vor Schluss zum 2:0 verwertet. Am Ende hatten wir sogar noch die Chance auf das 3:0. Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen: sehr diszipliniert, eine tolle Teamleistung, alle haben alles auf dem Platz gelassen. Wir sind jetzt natürlich froh und glücklich, dass wir die drei Punkte entführen konnten.« Thomas Rudolph, Trainer des FC Gundelfingen: »Die erste Halbzeit war gegen den Ball ordentlich, aber mit Ball waren wir zu ungefährlich zu langsam und hatten nicht den absoluten Mut. Trotzdem hatten wir die Chance, mit 1:0 in Führung zu gehen. Dann machen wir leider einen Fehler im Aufbauspiel, der zum Gegentor führt und dann gehen wir mit einem schlechten Gefühl in die Halbzeit. Mit der zweiten Halbzeit war ich sehr einverstanden. Wir haben hohen Druck entwickelt, ohne die ganz großen Chancen zu haben. Deisenhofen hatte noch zwei gute Chancen, nutzen eine zum 2:0 und machen den Deckel drauf.«