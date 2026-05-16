FSV legt vor, Brandenburg 03 will Dersim II Bein stellen

In der Bezirksliga Staffel 3 bleibt das Rennen um die beiden Aufstiegsplätze hochspannend. Spitzenreiter Friedrichshagener SV 1912 legt im vorgezogenen Spiel bereits vor und erhöht den Druck auf die Konkurrenz. Dahinter kämpfen BSV Dersim 1993 II, SV Adler Berlin 1950 und der Weißenseer FC weiter um die Landesliga-Plätze. Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage für Meteor II, Makkabi II weiter zu.
Für beide Teams geht es um enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf. Victoria besitzt noch ein kleines Polster, während Makkabi II dringend einen Sieg benötigt, um den Anschluss ans rettende Ufer nicht zu verlieren.
Staaken will sich endgültig aus der Gefahrenzone verabschieden. Pankow dagegen steht weiter unter Druck und braucht dringend Punkte. Beide Mannschaften setzen offensiv Akzente, weshalb ein offenes Spiel zu erwarten ist.
Spandau reist mit Rückenwind aus den vergangenen Wochen an und will den Platz im oberen Mittelfeld festigen. Rehberge kämpft dagegen um Stabilität und benötigt Punkte, um nicht weiter nach unten zu rutschen.
Die Rollen sind klar verteilt: Dersim II kämpft weiter um den Aufstieg und trifft auf das abgeschlagene Schlusslicht. Alles andere als ein deutlicher Heimsieg wäre eine Überraschung.
Adler bleibt mitten im Aufstiegskampf und darf sich gegen Novi Pazar keinen Ausrutscher erlauben. Die Gäste präsentieren sich zuletzt stabil und wollen dem Favoriten das Leben schwer machen.
Weißensee hält weiter Kontakt zur Spitze und steht zuhause unter Zugzwang. Köpenick reist mit einer wechselhaften Saisonbilanz an, besitzt offensiv aber genug Qualität für eine Überraschung.
Ein echtes Topspiel im Verfolgerfeld. Britz und Teutonia trennen nur wenige Punkte, beide schielen noch auf die oberen Plätze. Viel spricht für ein intensives und enges Duell auf Augenhöhe.
Der Spitzenreiter setzt im vorgezogenen Spiel ein deutliches Ausrufezeichen und baut seine Tabellenführung zunächst aus. Friedrichshagen startet druckvoll und geht früh durch Finn Hujer in Führung. Meteor antwortet zwar zwischenzeitlich durch Cenk Atabas, doch Lennart Werner und erneut Hujer sorgen bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Friedrichshagen die spielbestimmende Mannschaft. Shabir Mohammadi erhöht im zweiten Durchgang, ehe Atabas noch einmal für Meteor verkürzt. In der Schlussphase macht Lennart Werner mit seinem zweiten Treffer endgültig alles klar. Meteor bleibt trotz kämpferischer Leistung tief im Tabellenkeller.
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