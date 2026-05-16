 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

FSV legt vor, Brandenburg 03 will Dersim II Bein stellen

26.Spieltag der BZL-Staffel 3 in der Vorschau - Friedrichshagen stürzt Meteor II tiefer in den Abstiegssog

von far · Heute, 10:59 Uhr · 0 Leser
Max Kruse bei Dersim II
Max Kruse bei Dersim II – Foto: Frank Arlinghaus

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BZL Berlin-Staffel 3
Conc. Britz
Novi Pazar
KöpenickerFC II
SSC Teutonia II

In der Bezirksliga Staffel 3 bleibt das Rennen um die beiden Aufstiegsplätze hochspannend. Spitzenreiter Friedrichshagener SV 1912 legt im vorgezogenen Spiel bereits vor und erhöht den Druck auf die Konkurrenz. Dahinter kämpfen BSV Dersim 1993 II, SV Adler Berlin 1950 und der Weißenseer FC weiter um die Landesliga-Plätze. Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage für Meteor II, Makkabi II weiter zu.

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Heute, 14:00 Uhr
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
14:00

Für beide Teams geht es um enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf. Victoria besitzt noch ein kleines Polster, während Makkabi II dringend einen Sieg benötigt, um den Anschluss ans rettende Ufer nicht zu verlieren.

Morgen, 10:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
10:00

Staaken will sich endgültig aus der Gefahrenzone verabschieden. Pankow dagegen steht weiter unter Druck und braucht dringend Punkte. Beide Mannschaften setzen offensiv Akzente, weshalb ein offenes Spiel zu erwarten ist.

Morgen, 12:00 Uhr
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
12:00

Spandau reist mit Rückenwind aus den vergangenen Wochen an und will den Platz im oberen Mittelfeld festigen. Rehberge kämpft dagegen um Stabilität und benötigt Punkte, um nicht weiter nach unten zu rutschen.

Morgen, 12:45 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
12:45

Die Rollen sind klar verteilt: Dersim II kämpft weiter um den Aufstieg und trifft auf das abgeschlagene Schlusslicht. Alles andere als ein deutlicher Heimsieg wäre eine Überraschung.

Morgen, 13:30 Uhr
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
1. FC Novi Pazar 95
1. FC Novi Pazar 95Novi Pazar
13:30

Adler bleibt mitten im Aufstiegskampf und darf sich gegen Novi Pazar keinen Ausrutscher erlauben. Die Gäste präsentieren sich zuletzt stabil und wollen dem Favoriten das Leben schwer machen.

Morgen, 14:00 Uhr
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
14:00live

Weißensee hält weiter Kontakt zur Spitze und steht zuhause unter Zugzwang. Köpenick reist mit einer wechselhaften Saisonbilanz an, besitzt offensiv aber genug Qualität für eine Überraschung.

Morgen, 14:15 Uhr
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
14:15

Ein echtes Topspiel im Verfolgerfeld. Britz und Teutonia trennen nur wenige Punkte, beide schielen noch auf die oberen Plätze. Viel spricht für ein intensives und enges Duell auf Augenhöhe.

Di., 12.05.2026, 19:30 Uhr
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
5
2
Abpfiff

Der Spitzenreiter setzt im vorgezogenen Spiel ein deutliches Ausrufezeichen und baut seine Tabellenführung zunächst aus. Friedrichshagen startet druckvoll und geht früh durch Finn Hujer in Führung. Meteor antwortet zwar zwischenzeitlich durch Cenk Atabas, doch Lennart Werner und erneut Hujer sorgen bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Friedrichshagen die spielbestimmende Mannschaft. Shabir Mohammadi erhöht im zweiten Durchgang, ehe Atabas noch einmal für Meteor verkürzt. In der Schlussphase macht Lennart Werner mit seinem zweiten Treffer endgültig alles klar. Meteor bleibt trotz kämpferischer Leistung tief im Tabellenkeller.

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