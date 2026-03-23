🗣: FSV lässt "so ziemlich alles vermissen" – 65 mit "Top Einstellung"

Der FSV Pfaffenhofen kassierte eine herbe Niederlage gegen Sonthofen. – Foto: Dieter Latzel

Das Tabellenschlusslicht SC Oberweikertshofen hat gegen den FC Stätzling einen Punkt geholt. Der FSV Pfaffenhofen ging gegen den 1. FC Sonthofen unter. Die Dachauer durften gegen Ehekirchen über drei Punkte jubeln. Der Spieltag im Überblick.

Spiele am Sonntag

Christian Doll, Trainer des TSV 1865 Dachau: "Wir haben den Kampf angenommen, die Einstellung war Top. Nach dem Rückstand haben wir das Spiel gedreht und drei wichtige Punkte geholt. Es war eine tolle Mannschaftsleistung auf einem schwer zu bespielenden Rasen. Wir haben alles gegeben und sind dafür belohnt worden." Der TSV 1865 Dachau hat sich weiter Luft zu den Relegationsplätzen geschafft. Gegen den knapp über den Relegationsrängen stehenden FC Ehekirchen konnte der TSV einen 2:1-Erfolg verbuchen. Zuerst war es der Gastgeber, der in der 9. Spielminute durch Maximilian Koschig in Führung ging.

Dachau ließ den Rückstand aber nicht lange auf sich sitzen, denn kaum war wieder angepfiffen, glich Dino Burkic für die Gäste aus. Der Siegtreffer für den TSV 1865 Dachau fiel dann in der zweiten Halbzeit durch Berkant Barin (73.). Damit hat Dachau nun einen komfortablen Abstand von neun Punkten zu den Relegationsrängen. FC Ehekirchen – TSV 1865 Dachau 1:2

FC Ehekirchen: Moritz Maiershofer, Jakob Schaller, Peter Füger, Eduard Hardok, Tobias Vollnhals, Nicolas Ledl, Florian Ettenreich, Maximilian Koschig, Jonas Halbmeyer, Christoph Hollinger, Jakob Schmid (74. Leon Lauber) - Spielertrainer: Jonas Halbmeyer - Trainer: Maximilian Käser - spielender Co-Trainer: Christoph Hollinger

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Kerim Özdemir, Jakob Jopen, Ruben Milla Nava, Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer, Sebastian Löser (67. Berkant Barin), Dino Burkic (67. Sebastian Mitterhuber), Lorenz Knöferl (87. Ivan Ivanovic), John Haist (92. Emilio D'Avanzo), Antonios Masmanidis (77. Luca Friederich) - spielender Co-Trainer: Sebastian Mitterhuber - Trainer: Christian Doll

Schiedsrichter: Alexander Petzke (Surheim) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Maximilian Koschig (9.), 1:1 Dino Burkic (10.), 1:2 Berkant Barin (73.)

Der TSV Jetzendorf kam gegen den abstiegsgefährdeten SSV Niedersonthofen nicht über ein 1:1 hinaus. Bereits in der 5. Spielminute fiel der Treffer für die Gäste, den Simon Frasch erzielte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff glichen die Jetzendorfer zwar durch Benedict Geuenich den Rückstand aus (44.), doch in der zweiten Halbzeit fiel kein weiterer Treffer. So müssen am Ende beide Mannschaften mit dem Punkt auskommen, der für die Sonthofener wertvoller ist als für die Jetzendorfer. TSV Jetzendorf – SG Niedersont./Martinsz. 1:1

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Benedict Geuenich, Frederic Rist, Bryan Beyreuther, Thomas Nefzger, Alexander Beiz (94. Dominik Schloßbauer), Julius Donnert, Leon Nuhanovic (77. Niklas Schröder), Lukas Endres, Benedikt Holzmeier, Stefan Stöckl - Trainer: Markus Pöllner

SG Niedersont./Martinsz.: Lukas Frasch, Lukas Mayr (57. Christian Kreuzer), Manuel Bayrhof, Dennis Picknik, Alexander Lechner, Maximilian Mayer, Christoph Kiesel (94. Fabian Maderholz), Kilian Durach, Maximilian Gebhart (95. Felix Thum), Simon Frasch, Lenni Tröber (90. Jonas Kugler) - Spielertrainer: Felix Thum

Schiedsrichter: Luca Fritsch (Diepersdorf) - Zuschauer: 135

Tore: 0:1 Simon Frasch (5.), 1:1 Benedict Geuenich (44.)

Rot: Maximilian Mayer (59./SG Niedersont./Martinsz./) Spiele am Samstag

Tabellenschlusslicht Oberweikertshofen gelang es an diesem Nachmittag aus einem spannenden Match einen Punkt zu holen. Zu Gast beim SC war der FC Stätzling. Nach knapp 20 gespielten Minuten trifft Sert zur Führung für die Stätzlinger. Die Führung konnten die Gäste im Laufe der zweiten Halbzeit allerdings nicht halten. In der 64. Minute war Schuch vom SC zur Stelle und schoss den Ausgleich für sein Team. Zehn Minuten später musste Stätzling einen weiteren Rückschlag verkraften. Nach Gelb-Rot für Kraus musste sich die Mannschaft in Unterzahl beweisen. Ein Führungstreffer gelang Oberweikertshofen in Überzahl aber nicht, stattdessen musste auch der SC noch den Platzverweis für Schuch einstecken. SC Oberweikertshofen – FC Stätzling 1:1

SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Fabian Willibald, Bryan Stubhan, Lukas Kopyciok (53. Bohdan Andrusyk), Elias Eck (51. Valentin Leibelt), Moritz Leibelt (35. Valentin Hueber), Nabil Tcha-Zodi, Maximilian Schuch, Tino Karlitschek, Dominik Widemann, Yenal Strauß (46. Nico Scheibner) - Trainer: Paolo Maiolo

FC Stätzling: Fabian Rosner, Daniel Hadwiger, Alexander Meixner, Maximilian Pletschacher, Mert Sert, Tim Sautter, Luca Lenz, Johannes Kraus, Daniel Palluch (61. Alexander Seifert), Endrit Ahmeti, Paul Iffarth (72. Elia Giordanelli) (72. Edin Ganibegovic) - Trainer: Loris Horn

Schiedsrichter: Florian Garr (Wendelskirchen) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Mert Sert (22.), 1:1 Maximilian Schuch (64.)

Gelb-Rot: Johannes Kraus (74./FC Stätzling/)

Rot: Maximilian Schuch (94./SC Oberweikertshofen/)

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: "Sonthofen hat verdient gewonnen. Wir konnten heute zu keinem Zeitpunkt an unser Leistungsmaximum anknüpfen. Leider haben wir so ziemlich alles vermissen lassen, was für ein gutes Fußballspiel wichtig ist. Ein Problem liegt auch darin, dass wir in den letzten Spielen immer einem frühen Rückstand hinterherlaufen mussten – so war es auch heute. Wir hatten eine riesige Chance zum 1:0, die wir ungenutzt ließen, und bekamen dann fast im Gegenzug das 0:1. Die Moral und das Auftreten nach dem Gegentreffer haben uns überhaupt nicht gefallen. Ein 0:4 zu Hause in einem solchen Spiel gegen einen direkten Konkurrenten ist definitiv nicht unser Anspruch und hat uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Wir werden das Spiel kritisch aufarbeiten und müssen in den nächsten Wochen definitiv wieder ein anderes Gesicht zeigen." Das Duell der Tabellennachbarn stand an diesem Nachmittag in Pfaffenhofen/Ilm statt. Der FSV empfing den FC Sonthofen. Nach weniger als zehn gespielten Minuten trifft Bechter zur Führung für die Gäste. Holzapfel erhöht neun Minuten später auf 2:0. Kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte ist dann Jozic zur Stelle der den Vorsprung für den FC weiter erhöht. Kurz vor Abpfiff der Partie trifft Klinger zum finalen Spielstand von 0:4. Die beiden Mannschaften befinden sich nach diesem Spieltag auf Platz 3 und 4 der Tabelle. FSV Pfaffenhofen/Ilm – 1. FC Sonthofen 0:4

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Yasin Keskin, Simon Berger, Sebastian Waas (64. Manuel Riebold), Paul Starzer (59. Maurice Untersänger), Michael Senger, Jonas Redl, Thomas Rausch (80. Iman Nabi), Simon Heigl (50. Paolo Cipolla), Stefan Liebler (46. Luka Brudtloff) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Tim Lorenz, Tobias Schmölz, Phillip Simon (86. Henri Klinger), Johnny Martin (90. Hirotsugu Kato), Maurice Jaumann, Diar Blaku, Armin Bechter (87. Yakub Toygar), Jannik Holzapfel, Marko Jozic (64. Felix Graßl), Sebastian Streit (64. Andreas Hindelang) - Trainer: Oleg Weber

Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Armin Bechter (9.), 0:2 Jannik Holzapfel (18.), 0:3 Marko Jozic (48.), 0:4 Henri Klinger (87.)

Gelb-Rot: Daniel Zanker (63./FSV Pfaffenhofen/Ilm/) Spiel am Freitag