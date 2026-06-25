FSV Kühlungsborn: Neuer Defensivmann und Highlight gegen Hansa Rostock

Die Planungen für die neue Saison 2026/2027 laufen beim FSV Kühlungsborn auf Hochtouren. Neben der Verstärkung der Defensive durch einen jungen Akteur wirft ein großes Freundschaftsspiel gegen den Drittligisten F.C. Hansa Rosto seine Schatten voraus und sorgt für spürbare Vorfreude im Umfeld des Vereins.
Verstärkung für die Defensive des Verbandsligisten
Der FSV Kühlungsborn treibt seine Kaderplanungen für die kommende Spielzeit in der Verbandsliga weiter voran und präsentiert den dritten Neuzugang für die Saison 2026/2027. Mit Julius Benjamin Schultz wechselt ein ausgebildeter Defensiv-Spieler zum Verein, der eine fundierte fußballerische Ausbildung vorweisen kann und die Abwehrreihen künftig stabilisieren soll.
Ein fußballerischer Weg durch die Jugendligen
Seine ersten Schritte in Fußballschuhen machte Schultz beim SV Reinshagen 64. Im Anschluss folgte der Wechsel in die D-Jugend des FC Förderkader. Dort durchlief er sämtliche Jugend-Teams bis zur U17 in der Verbandsliga. Seine Entwicklung setzte er in der U19 fort, mit der er zunächst ein Jahr in der Verbandsliga und daraufhin ein Jahr in der Regionalliga auflief, ehe ihm der direkte Sprung in das dortige Herren-Verbandsliga-Team gelang.
Ein Drittligist gastiert auf dem Sportplatz Ost
Neben den personellen Weichenstellungen wartet auf den FSV Kühlungsborn schon bald ein Highlight auf dem eigenen Rasen. Der Drittligist F.C. Hansa Rostock wird zu einem Freundschaftsspiel anreisen. Die sportliche Vorfreude auf diese Begegnung ist groß, wenn die Profis ihre Visitenkarte beim Verbandsligisten abgeben.
Großer Andrang beim Kartenvorverkauf für den Sommerknüller
Am Sonnabend, den 04.07.2026, wird die Partie um 14 Uhr auf dem Sportplatz Ost angepfiffen. Das Interesse an diesem Aufeinandertreffen ist enorm, denn der Kartenvorverkauf läuft bereits auf vollen Touren. Für alle Zuschauer empfiehlt es sich daher, sich die Tickets am besten direkt im Vorverkauf zu sichern.