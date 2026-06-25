FSV Kühlungsborn: Neuer Defensivmann und Highlight gegen Hansa Rostock

Der FSV Kühlungsborn treibt seine Kaderplanungen für die kommende Spielzeit in der Verbandsliga weiter voran und präsentiert den dritten Neuzugang für die Saison 2026/2027. Mit Julius Benjamin Schultz wechselt ein ausgebildeter Defensiv-Spieler zum Verein, der eine fundierte fußballerische Ausbildung vorweisen kann und die Abwehrreihen künftig stabilisieren soll.

Ein fußballerischer Weg durch die Jugendligen

Seine ersten Schritte in Fußballschuhen machte Schultz beim SV Reinshagen 64. Im Anschluss folgte der Wechsel in die D-Jugend des FC Förderkader. Dort durchlief er sämtliche Jugend-Teams bis zur U17 in der Verbandsliga. Seine Entwicklung setzte er in der U19 fort, mit der er zunächst ein Jahr in der Verbandsliga und daraufhin ein Jahr in der Regionalliga auflief, ehe ihm der direkte Sprung in das dortige Herren-Verbandsliga-Team gelang.