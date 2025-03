Jeder Fußballer kennt es: Es ist Sommerpause und es juckt so langsam wieder in den Füßen. So ganz ohne Bundesliga oder eigene Spiele geht es dann doch nicht. Da kommt in diesem Sommer die erste Auflage des "FSV Kleinfeld Masters" genau richtig.

Am 28.06.2025 findet dieses Hobby-Kleinfeldturnier erstmals am Waldstadion statt. Bildet mit euren Freunden und Freundinnen ein Team und meldet euch an, bevor die Startplätze weg sind! Die ersten Plätze dürfen sich über schöne Preise freuen, aber selbstverständlich steht bei diesem Turnier der Spaß im Mittelpunkt.

Egal ob ihr Hobbykicker oder Vereinsspieler seid: Wir freuen uns auf eure Anmeldungen und viele buntgemischte Mannschaften!