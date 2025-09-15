 2025-09-15T13:56:57.594Z

Allgemeines
FSV Ketzin/Falkenrehde nicht stoppen, Wacker Ströbitz II mit Torgala

Was war in der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz los?

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Havelland

FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SG Blau-Weiß Pessin 5:0
Ein furioser Beginn legte den Grundstein für den Kantersieg der Gastgeber. Elian Mario Nobis traf in der 5. und 7. Minute doppelt und brachte die Hausherren früh in eine komfortable Lage. Christopher Fuchs erhöhte in der 16. Minute, ehe Devin Krenzlin (65.) und Marc Jankowiak (68.) in der zweiten Halbzeit den 5:0-Endstand herstellten.

RSV Eintracht 1949 II – Werderaner FC Viktoria 1920 II 4:0
Die Reserve des RSV Eintracht dominierte das Geschehen von Beginn an. Fabian Gans sorgte bereits in der 7. Minute für die Führung. Noch vor der Pause legte Mark Knuth (42.) nach. Nach dem Seitenwechsel trafen Endi Jupolli (62.) und Matthias Steinborn (65.) binnen drei Minuten und machten den klaren Heimerfolg perfekt.

SV Germania 90 Berge – SV Dallgow 47 3:2
Vor 200 Zuschauern bot sich ein echtes Drama. Noah Klopp erzielte in der 6. Minute das frühe 1:0. Nach der Pause sorgte Maximilian Janke mit einem Doppelschlag (53., 56.) scheinbar für klare Verhältnisse. Doch in der Schlussphase wurde es noch einmal spannend: Ruben Zinnitz (85.) und Florian Thamm (89.) brachten Dallgow zurück ins Spiel, ehe die Berge-Fans den knappen 3:2-Sieg feiern konnten.

SG Geltow – SV Ziesar 31 1:0
Die Partie war hart umkämpft und von Taktik geprägt. Ein Treffer entschied das Spiel: Felix Ay markierte in der 30. Minute das Tor des Tages, das Geltow den knappen Heimsieg sicherte.

Fortuna Babelsberg II – SV Kloster Lehnin 1:0
In einer engen Partie war es ein Strafstoß, der die Entscheidung brachte. Kurz vor der Pause verwandelte Dennis Weber in der 44. Minute sicher vom Punkt und bescherte seiner Mannschaft die drei Punkte.

Bredower SV 47 – FSV Babelsberg 74 II 3:1
Ein starker Start brachte die Gastgeber früh in Führung: Julian Meyer traf bereits in der 8. Minute, Jerome Schneider legte in der 16. Minute nach. Nach dem Anschlusstreffer durch Marius Fuhrmann (62.) keimte kurz Hoffnung auf, doch erneut Julian Meyer (70.) machte alles klar und krönte seine starke Leistung mit einem Doppelpack.

BSG Stahl Brandenburg II – SG Eintracht Friesack 0:1
Die Zuschauer mussten lange warten, ehe ein Treffer fiel. In der 82. Minute war es schließlich Pascal Richter, der für Friesack den entscheidenden Treffer erzielte und so einen knappen Auswärtssieg besiegelte.

SpG Groß Glienicke/Seeburg – SG Michendorf II 1:3
Die Gäste legten einen Traumstart hin: John Hermsdorf brachte Michendorf bereits in der 10. Minute in Führung, Mateo Herrmann erhöhte in der 33. Minute. Kurz nach Wiederanpfiff traf Robby Hoffmann (49.) zum 0:3. Zwar verkürzte Max Dommel (53.) noch für die Hausherren, doch die Gäste brachten den Vorsprung souverän über die Zeit.

Kreisoberliga Niederlausitz

SV Eiche Branitz – SpG Briesen/Dissen 2:5
Ein torreiches Spiel endete mit einem klaren Auswärtssieg für Briesen/Dissen. Lennart Seidler brachte Branitz in der 29. Minute zunächst in Führung, doch Christian Rinza drehte mit Treffern in der 43. und 45. Minute noch vor der Pause die Partie. Rinza legte in der 54. Minute seinen dritten Treffer nach. Zwar verkürzte erneut Lennart Seidler in der 60. Minute, doch Nico Wellschmidt (82.) und Lauris Müller (86.) machten alles klar.

1. FC Guben II – SV Borussia 09 Welzow 5:2
Die Zuschauer sahen ein packendes Duell. Dennis Diehl brachte Guben in der 36. Minute in Führung, ehe Philipp Meyer nach der Pause in der 56. Minute ausglich. Doch dann schlug Guben zurück: Dean-Lennox Krück traf doppelt (63., 64.) und stellte die Weichen auf Sieg. Meyer konnte in der 66. Minute verkürzen, doch Arkadiusz Jan Waszkowiak (75.) und Noah Pascal Schulze (81.) sorgten für den klaren 5:2-Endstand.

SV Wacker 09 Ströbitz II – FSV Spremberg 1895 7:1
Eine Gala der Ströbitzer Reserve. Mykola Ubyraiev (31.) und Mohamad Dreiee (35.) brachten das Team früh auf Kurs. Nach der Pause erhöhte Max Grasme (64.), ehe Julian Wusk (70.) für Spremberg traf. Doch Ströbitz antwortete mit einem Offensivfeuerwerk: Max Grasme (74.), Lukas Pötschke (80.) sowie Benno Dinter mit einem Doppelpack (85., 89.) machten das 7:1 perfekt.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – LSV Neustadt/Spree 4:1
Ein Blitzstart von Lars Marten Arlt (5.) brachte Viktoria früh in Führung. Neustadt/Spree kam in der 66. Minute durch Lennox Jay Schurmann zum Ausgleich. Doch die Gastgeber hatten die passende Antwort: Jann Grogorick traf doppelt (74., 80.), ehe Robert Kiesow in der 90. Minute den 4:1-Endstand markierte.

SG Blau-Weiß Schorbus – BSV Chemie Tschernitz 1:1
Die Hausherren gingen früh durch Robert Ohnholz (11.) in Führung und hielten lange den knappen Vorsprung. Doch in der Schlussphase schlug Colin Paulitz (83.) für die Gäste zu. Kurz darauf schwächte sich Schorbus durch eine Rote Karte gegen Michael Jenzewski (84.), konnte aber immerhin das 1:1 über die Zeit retten.

SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – SV Fichte Kunersdorf 4:3
Groß Gaglow führte nach Toren von Eddie Mann (29.), Björn Schneller (53., 79.) und Felix Stachowiak (74.) bereits 4:0 und wähnte sich auf der Siegerstraße. Doch Kunersdorf gab nicht auf: Leon Schlott (83.), Jannek Wetzk (86.) und Nico Graske per Last-Minute-Treffer (90.) brachten die Gäste noch einmal heran – am Ende blieb es aber beim knappen Heimsieg.

VfB Cottbus 97 – SpG Kahren/Laubsdorf 3:3
Auch hier erlebten die Zuschauer ein Torfestival. Thies Pilzecker (37.) traf zur Führung, die Maximilian Römer (43.) ausglich. Nach der Pause stellte Paul Scheinpflug (51.) auf 2:1, Toni Koinzer (59.) baute die Führung weiter aus. Doch Kahren/Laubsdorf kämpfte sich zurück: Lucas Seidel (82.) brachte die Gäste ran, und in der 90. Minute verwandelte Nico Adomeit einen Handelfmeter zum 3:3-Ausgleich.

