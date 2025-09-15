FSV Ketzin/Falkenrehde nicht stoppen, Wacker Ströbitz II mit Torgala

SV Eiche Branitz – SpG Briesen/Dissen 2:5

Ein torreiches Spiel endete mit einem klaren Auswärtssieg für Briesen/Dissen. Lennart Seidler brachte Branitz in der 29. Minute zunächst in Führung, doch Christian Rinza drehte mit Treffern in der 43. und 45. Minute noch vor der Pause die Partie. Rinza legte in der 54. Minute seinen dritten Treffer nach. Zwar verkürzte erneut Lennart Seidler in der 60. Minute, doch Nico Wellschmidt (82.) und Lauris Müller (86.) machten alles klar.

1. FC Guben II – SV Borussia 09 Welzow 5:2

Die Zuschauer sahen ein packendes Duell. Dennis Diehl brachte Guben in der 36. Minute in Führung, ehe Philipp Meyer nach der Pause in der 56. Minute ausglich. Doch dann schlug Guben zurück: Dean-Lennox Krück traf doppelt (63., 64.) und stellte die Weichen auf Sieg. Meyer konnte in der 66. Minute verkürzen, doch Arkadiusz Jan Waszkowiak (75.) und Noah Pascal Schulze (81.) sorgten für den klaren 5:2-Endstand.

SV Wacker 09 Ströbitz II – FSV Spremberg 1895 7:1

Eine Gala der Ströbitzer Reserve. Mykola Ubyraiev (31.) und Mohamad Dreiee (35.) brachten das Team früh auf Kurs. Nach der Pause erhöhte Max Grasme (64.), ehe Julian Wusk (70.) für Spremberg traf. Doch Ströbitz antwortete mit einem Offensivfeuerwerk: Max Grasme (74.), Lukas Pötschke (80.) sowie Benno Dinter mit einem Doppelpack (85., 89.) machten das 7:1 perfekt.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – LSV Neustadt/Spree 4:1

Ein Blitzstart von Lars Marten Arlt (5.) brachte Viktoria früh in Führung. Neustadt/Spree kam in der 66. Minute durch Lennox Jay Schurmann zum Ausgleich. Doch die Gastgeber hatten die passende Antwort: Jann Grogorick traf doppelt (74., 80.), ehe Robert Kiesow in der 90. Minute den 4:1-Endstand markierte.

SG Blau-Weiß Schorbus – BSV Chemie Tschernitz 1:1

Die Hausherren gingen früh durch Robert Ohnholz (11.) in Führung und hielten lange den knappen Vorsprung. Doch in der Schlussphase schlug Colin Paulitz (83.) für die Gäste zu. Kurz darauf schwächte sich Schorbus durch eine Rote Karte gegen Michael Jenzewski (84.), konnte aber immerhin das 1:1 über die Zeit retten.

SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – SV Fichte Kunersdorf 4:3

Groß Gaglow führte nach Toren von Eddie Mann (29.), Björn Schneller (53., 79.) und Felix Stachowiak (74.) bereits 4:0 und wähnte sich auf der Siegerstraße. Doch Kunersdorf gab nicht auf: Leon Schlott (83.), Jannek Wetzk (86.) und Nico Graske per Last-Minute-Treffer (90.) brachten die Gäste noch einmal heran – am Ende blieb es aber beim knappen Heimsieg.

VfB Cottbus 97 – SpG Kahren/Laubsdorf 3:3

Auch hier erlebten die Zuschauer ein Torfestival. Thies Pilzecker (37.) traf zur Führung, die Maximilian Römer (43.) ausglich. Nach der Pause stellte Paul Scheinpflug (51.) auf 2:1, Toni Koinzer (59.) baute die Führung weiter aus. Doch Kahren/Laubsdorf kämpfte sich zurück: Lucas Seidel (82.) brachte die Gäste ran, und in der 90. Minute verwandelte Nico Adomeit einen Handelfmeter zum 3:3-Ausgleich.