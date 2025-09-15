FSV Ketzin/Falkenrehde nicht stoppen, Wacker Ströbitz II mit Torgala

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SG Blau-Weiß Pessin 5:0
Ein furioser Beginn legte den Grundstein für den Kantersieg der Gastgeber. Elian Mario Nobis traf in der 5. und 7. Minute doppelt und brachte die Hausherren früh in eine komfortable Lage. Christopher Fuchs erhöhte in der 16. Minute, ehe Devin Krenzlin (65.) und Marc Jankowiak (68.) in der zweiten Halbzeit den 5:0-Endstand herstellten.
RSV Eintracht 1949 II – Werderaner FC Viktoria 1920 II 4:0
Die Reserve des RSV Eintracht dominierte das Geschehen von Beginn an. Fabian Gans sorgte bereits in der 7. Minute für die Führung. Noch vor der Pause legte Mark Knuth (42.) nach. Nach dem Seitenwechsel trafen Endi Jupolli (62.) und Matthias Steinborn (65.) binnen drei Minuten und machten den klaren Heimerfolg perfekt.
SV Germania 90 Berge – SV Dallgow 47 3:2
Vor 200 Zuschauern bot sich ein echtes Drama. Noah Klopp erzielte in der 6. Minute das frühe 1:0. Nach der Pause sorgte Maximilian Janke mit einem Doppelschlag (53., 56.) scheinbar für klare Verhältnisse. Doch in der Schlussphase wurde es noch einmal spannend: Ruben Zinnitz (85.) und Florian Thamm (89.) brachten Dallgow zurück ins Spiel, ehe die Berge-Fans den knappen 3:2-Sieg feiern konnten.
SG Geltow – SV Ziesar 31 1:0
Die Partie war hart umkämpft und von Taktik geprägt. Ein Treffer entschied das Spiel: Felix Ay markierte in der 30. Minute das Tor des Tages, das Geltow den knappen Heimsieg sicherte.
Fortuna Babelsberg II – SV Kloster Lehnin 1:0
In einer engen Partie war es ein Strafstoß, der die Entscheidung brachte. Kurz vor der Pause verwandelte Dennis Weber in der 44. Minute sicher vom Punkt und bescherte seiner Mannschaft die drei Punkte.
Bredower SV 47 – FSV Babelsberg 74 II 3:1
Ein starker Start brachte die Gastgeber früh in Führung: Julian Meyer traf bereits in der 8. Minute, Jerome Schneider legte in der 16. Minute nach. Nach dem Anschlusstreffer durch Marius Fuhrmann (62.) keimte kurz Hoffnung auf, doch erneut Julian Meyer (70.) machte alles klar und krönte seine starke Leistung mit einem Doppelpack.
BSG Stahl Brandenburg II – SG Eintracht Friesack 0:1
Die Zuschauer mussten lange warten, ehe ein Treffer fiel. In der 82. Minute war es schließlich Pascal Richter, der für Friesack den entscheidenden Treffer erzielte und so einen knappen Auswärtssieg besiegelte.
SpG Groß Glienicke/Seeburg – SG Michendorf II 1:3
Die Gäste legten einen Traumstart hin: John Hermsdorf brachte Michendorf bereits in der 10. Minute in Führung, Mateo Herrmann erhöhte in der 33. Minute. Kurz nach Wiederanpfiff traf Robby Hoffmann (49.) zum 0:3. Zwar verkürzte Max Dommel (53.) noch für die Hausherren, doch die Gäste brachten den Vorsprung souverän über die Zeit.
