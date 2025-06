Gau-Odernheim bejubelt seinen Torschützen Leart Rexhepi, Zweiter von rechts, nachdem er zum 2:1-Zwischenstand getroffen hatte. – Foto: Sport News Südwest

FSV Jägersburg verliert klar in Gau-Odernheim 1:4-Niederlage und zwei Rote Karten im entscheidenden Relegationsspiel

So hatten sich die Jägersburger das nicht vorgestellt. Am späten Mittwochabend kassierten sie beim Vizemeister der Verbandsliga Südwest eine klare 1:4-Niederlage und verpassten den Oberliga-Aufstieg. Dabei war der FSV Jägersburg sehr gut in die Partie gestartet. Vor mehr als 1000 Zuschauern gelang früh der Führungstreffer, als Daniel Dahl einen Freistoß aus 25 Metern in die Maschen setzte. Dabei sah Daniel Diel im Gau-Odernheimer Tor nicht besonders gut aus. Fortan hatte Jägersburg das Spiel unter Kontrolle, ließ wenig zu und schien schon mit der knappen Führung in die Halbzeitpause gehen zu können. In der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte glichen die Gastgeber aber doch noch aus. Nach einem Freistoß machte diesmal Philipp Luck im Jägersburger Tor keine gute Figur und wurde vom Torjäger der Gastgeber, Fabio Moreno Fell, mit einem Kopfball überlupft.

Im zweiten Abschnitt passierte nicht viel, bevor dann ab der 70. Minute alles sehr schnell ging. Christian Frank hatte zweimal gewechselt und unmittelbar danach viel das 2:1 für Gau-Odernheim. Jägersburg bekam den Ball nicht aus der Gafahrenzone und der eingewechselte Leart Rexhepi knallte den Abparller per Dropkick ins Tor. Jetzt mussten die Saarländer aufmachen und wurden eiskalt ausgekontert. Fünf Minuten später schloss wieder Fabio Moreno Fell einen Konter im Nachschuss zum vorentscheidenden 3:1 ab. Als dann wenig später auch noch Moritz Zimmer nach einer Notbremse und Salif Cisse wegen einer Tätlichkeit mit Rot den Platz verlassen mussten, war die Partie entschieden. Das 4:1 in der letzten Minute durch Leart Rekhepi hatte nur noch statistischen Wert. Damit hatte die SG Gau-Odernheim den letzten freien Platz in der Oberliga Rheinland/Pfalz-Saar sicher und der FSV Jägersburg muss es in der kommenden Saison in der Schröderliga erneut probieren.