FSV II geht sorglos mit seinen Chancen um

0:2 (57.) Marc André Heeg

1:2 (63.) Christian Engel

Trotz eines deutlichen Chancenplus musste der Friedrichshaller SV II bis zum Schlusspfiff um den dritten Auswärtssieg bangen. Ohne langes Vorgeplänkel starteten beide Mannschaften trotz schwierigen Platzverhältnissen ihre Offensive. Mit seinem ersten Angriff hätte der FSV II frühzeitig in Führung gehen können, doch der Versuch von Can Ceylan konnte vom Torhüter der Heimelf gerade noch am Tor vorbeigelenkt werden. Dann waren es die Gastgeber, die vor dem Tor der Gäste auftauchten, aber Ensar Orgo blieb Sieger im 1:1 gegen Christian Engel. In der Folgezeit verlagerte sich das Geschehen wieder auf die andere Seite. Nach einer Ecke von Tim Uhrich war Marc André Heeg mit dem Kopf zur Stelle, jedoch war auch dieses Mal der gegnerische Keeper mit den Fingerspitzen dran und verhinderte den Einschlag. Nach einer Viertelstunde versuchte es Yannic Wasser mit einem Schlenzer ins lange Eck, aber Christian Engel war richtig postiert und konnte per Kopfball klären. Die nächsten Großchancen für die Salzstädter hatten zuerst Can Ceylan und anschließend Ugo de Luca, aber die Schüsse der beiden wurden jeweils geblockt. Wieder trauerten die Gäste den vergebenen Möglichkeiten hinterher. Nach knapp einer halben Stunde Spielzeit endlich dann der längst überfällige Führungstreffer für den FSV II. Nach Vorarbeit von Connor Pfeffer hatte Can Ceylan trocken abgezogen und sein Aufsetzer landete in den Maschen. Kurz vor dem Pausengang scheiterte Tim Uhrich mit seinem Schuss an der Querlatte. Trotz einiger Hochkaräter reichte es für die Salzstädter wieder einmal nur zu einem knappen Zwischenstand.

Herbolzheim kam aktiver wieder aus der Kabine während Friedrichshall kompakt stand und aus der Umschaltbewegung zu weiteren Chancen kommen wollte. Die Platzherren konnten sich zwar Feldanteile erarbeiten, allerdings fehlte es im letzten Drittel an Durchschlagskraft, um die FSV-Abwehr ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Die Strategie der Gäste ging auf und nach einem Foul an Maik Celik, der für Cengiz Han Sunar gekommen war, setzte Marc André Heeg den fälligen Freistoß direkt in die Maschen. Die Partie entwickelte sich mehr und mehr zu einem Kampfspiel. Kurz nach dem 0:2 war wieder Heeg Ausgangspunkt für die nächste Gästemöglichkeit. Über die rechte Außenbahn hatte er sich durchgesetzt und sein Querpass landete bei Ugo de Luca, der sofort abschloss, doch der gegnerische Torspieler lenkte das Leder an den Pfosten. In der 63. Spielminute gelang den Gastgebern durch Christian Engel der Anschlusstreffer und die Begegnung gewann dadurch wieder an Spannung. Das Geschehen ging hin und her doch weitere Tore wollten nicht fallen. Auf Grund einer geschlossenen, kämpferischen Mannschaftsleistung geht dieser Sieg für den Friedrichshaller SV II auch in Ordnung. Allerdings hätte man bereits im ersten Durchgang für eine Vorentscheidung sorgen können. Mit dem dritten Sieg in Folge sicherte der FSV II seinen vierten Tabellenplatz ab.

Im Kader des Friedrichshaller SV II standen: Ensar Orgo, Connor Pfeffer, Jonas Uhrich, Can Ceylan, Cengiz Han Sunar, Jan Hildebrandt, Marc André Heeg, Ugo de Luca, Nico Stoll, Tim Uhrich, Yannic Wasser, Luca Förch, Marc Lauer, Raphael Wörz, Orcun Keküllüoglu, Daniel Ralla, Maik Celik, Dominik Rebscher, Emir Suna, Rick Reis