FSV II BEZWINGT DEN HOHEN FAVORITEN

Gleich zum Saisoneinstieg bekam der Friedrichshaller SV II mit der SGM Widdern/Olnhausen einen schweren Brocken vor die Brust. Seit Jahren spielen die Gäste um die vorderen Plätze mit und haben auch in der Saison 2025/2026 den Aufstieg ins Auge gefasst. Schnell wurde jedoch deutlich, dass die Gastgeber gut eingestellt die Initiative übernahmen. In der siebten Minute musste der gegnerische Torhüter einen Freistoß von Melihcan Solumaz über seinen Kasten lenken. Nach einer Viertelstunde musste der FSV II verletzungsbedingt wechseln. Tim Erlewein kam für Adrian Algaier in die Partie. Im weiteren Verlauf der ersten Spielhälfte hatte der Friedrichshaller SV II die besseren Einschussmöglichkeiten. Nach einem schönen Spielzug zischte der Abschluss von Cengiz Han Sunar knapp am Pfosten vorbei. Seinem nächsten Versuch stand der Torpfosten im Wege. Immer wieder herrschte höchste Alarmstufe vor dem Tor der SGM. Eine Hereingabe von Sunar verpassten gleich drei seine Kameraden in der Box. Bei einem Schuss von Daniel Jeske musste sich die gegnerische Nummer eins ordentlich lang machen, um den Rückstand zu verhindern. Torlos wurden die Seiten gewechselt.

Auch zu Beginn des zweiten Durchganges war die Heimmannschaft das aktivere Team. In der 52. Spielminute nahm sich Melihcan Solumaz ein Herz und zog aus der Distanz ab. Zwar kam Kuhn im Kasten der Gäste noch an das Leder, aber letztendlich trudelte das Spielgerät zum Führungstreffer über die Linie. Die SGM Widdern/Olnhausen wurde nun aktiver, aber die Jungs vom FSV II hielten mit beherztem Fußball dagegen. Mit seinem sehenswerten Treffer in den oberen Torwinkel schraubte Marlon Walk das Resultat in die Höhe. Der Favorit wollte sich nicht geschlagen geben und die Zweikämpfe mehrten sich. Mit einer Glanzparade verhinderte FSV-Torhüter Janosan Yognathan den Anschlusstreffer. Weil die Defensive der Platzherren gut funktionierte, waren die Vorstöße der Gäste zunächst weiterhin nicht von Erfolg gekrönt. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit gelang der SGM durch Pomper doch noch der Anschlusstreffer. Mit vereinten Kräften rettete der FSV II den Vorsprung über die Nachspielzeit und holte sich nicht unverdient den Dreier. Eine perfekte Mannschaftsleistung war heute der Schlüssel zum Erfolg.