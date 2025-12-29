FSV Hollenbach wurde beim Toyota-Masters seiner Favoritenrolle gerecht!



Im Rahmen des 51. Bürgermeister-Weid-Hallenfußballturniers durfte Veranstalter SV Königshofen auf eine mehr als gelungene Turnierserie zurückblicken. Höhepunkt war zweifelsohne die Abschlussveranstaltung mit dem TOYOTA-Masters, das nochmals mehr als 600 Fußballfans in die Tauber-Franken-Halle nach Königshofen lockte. Am Ende eines langen Turniertags setzte sich schließlich Top-Favorit FSV Hollenbach durch, der die SGM Mulfingen mit 6:2 nach Verlängerung besiegte. Dritter wurde der TSV Tauberbischofsheim, vor Titelverteidiger Würzburger FV.



Die Tauber-Franken-Halle platzte nochmals aus allen Nähten, einziger Wehrmutstropfen war die Sperrung der Gegentribüne. Wegen Brandschutzmaßnahmen war dieser Bereich komplett gesperrt und so konnte in diesem Jahr auch kein VIP-Bereich angeboten werden. Trotzdem herrschte eine tolle Atmosphäre in der Tauber-Franken-Halle, auch weil vor allem die niederklassigen Teams teilweise sehr gut mithielten.



Vorrunde

Gruppe A

1. FSV Hollenbach (10 Punkte)

2. SV Schönfeld (9 Punkte)

3. SV Königshofen (7 Punkte)

4. SV Anadolu Lauda (3 Punkte)

5. SGM Edelfingen (0 Punkte)



Vor keine großen Probleme wurde Oberligist FSV Hollenbach gestellt, nur gegen den SV Königshofen musste man sich mit einem Unentschieden begnügen. Einen sehr guten Eindruck hinterließ zunächst der SV Schönfeld, der sich mit drei Siegen für das Viertelfinale qualifizierte. Ebenso war Gastgeber SV Königshofen in der KO-Runde dabei, während der SV Anadolu Lauda und SGM Edelfingen vorzeitig ausschieden.



Gruppe B

1. TSV Tauberbischofsheim (10 Punkte)

2. Türkgücü Wertheim (7 Punkte)

3. SV Wachbach (5 Punkte)

4. SpVgg. Gammesfeld (4 Punkte)

5. SV Nassig (1 Punkt)



In dieser ausgeglichenen Gruppe stach eindeutig der TSV Tauberbischofsheim hervor. Wie schon letztes Jahr lernte Underdog Türkgücü Wertheim den Favoriten das Fürchten und kam eine Runde weiter. Der SV Wachbach und die SpVgg. Gammesfeld waren zwar stets auf Augenhöhe, mussten sich aber am Ende geschlagen geben. Überhaupt kein Fuß bekam der SV Nassig auf Parkett. 2024 noch bis ins Halbfinale vorgedrungen, war heuer für den Landesligisten bereits in der Vorrunde Schluss.



Gruppe C

1. Würzburger FV (10 Punkte)

2. SGM Mulfingen (9 Punkte)

3. VfR Gerlachsheim (5 Punkte)

4. SV Viktoria Wertheim (4 Punkte)

5. SpVgg. Balbachtal (0 Punkte)



Locker flockig und mit guten Hallenfußball spazierte Titelverteidiger Würzburger FV ins Viertelfinale, gefolgt von der SGM Mulfingen. Einen Abnutzungskampf lieferten sich die anderen Teams, wobei sich letztendlich der VfR Gerlachsheim noch als einer der besten Dritten für die letzten Acht qualifizierte. Während die SV Viktoria Wertheim viel Pech hatte, musste auch die SpVgg. Balbachtal vorzeitig die Segel streichen.



Viertelfinale

FSV Hollenbach - SV Königshofen 4:1

TSV Tauberbischofsheim - VfR Gerlachsheim 3:2

Würzburger FV - Türkgücü Wertheim 3:0 n.V.

SV Schönfeld - SGM Mulfingen 0:6

Der SV Königshofen hatte das Pech im Viertelfinale auf Top-Favorit FSV Hollenbach zu treffen. Bis in die Schlussphase konnte zwar die Partie offen gestaltet werden, doch am Ende war gegen den Oberligist kein Kraut gewachsen. Knapp an der Sensation schrammte der VfR Gerlachsheim vorbei. Erst ganz spät konnte Tauberbischofsheim das Match ziehen und auch der Würzburger FV biss sich die Zähne an Türkgücü Wertheim aus. In der Verlängerung setzte sich der Bayernligist dann doch mit 3:0 durch. Keine Probleme hatte die SGM Mulfingen beim 6:0 gegen den SV Schönfeld.



Halbfinale

FSV Hollenbach - Würzburger FV 4:0

TSV Tauberbischofsheim - SGM Mulfingen 1:2 n.V.

Keineswegs so deutlich wie das Ergebnis vermuten lässt war der Spielverlauf zwischen den beiden klassenhöchsten Teams. Schon knapper und sehr spannend ging es zwischen Tauberbischofsheim und Mulfingen zu. Glücklich, aber nicht unverdient zogen die Hohenloher in der Verlängerung ins Finale ein.



Spiel um Platz 3

Würzburger FV - TSV Tauberbischofsheim 4:5

Diese Partie wurde im 8-Meter-Schießen ausgetragen.



Finale

FSV Hollenbach - SGM Mulfingen 6:2 n.V.

Im Endspiel des TOYOTA-Masters standen also sich also die "Hauptstadt" Mulfingen und der "Teilort" Hollenbach gegenüber, mehr Gemeindederby ging nicht. Und fast wäre der SGM Mulfingen die große Überraschung gelungen, denn bis kurz vor Schluss lag man 2:1 in Front. Doch quasi mit der Schlusssirene gelang Hollenbach der Ausgleich und in der Verlängerung ließ man dann nichts mehr anbrennen.



a.i.



Bild (Sven Waltert): stehend von links nach rechts: Jürgen Galm (Vize-Präsident Badischer Fußballverband, Herbert Bieber (1. Vorsitzender SV Königshofen), Dr. Lukas Braun (Bürgermeister Stadt Lauda-Königshofen), Jürgen Umminger (Vorsitzender Fußballkreis Tauberbischofsheim) und Jochen Spiller (Chef von Autohaus Toyota Spiller), sowie die SGM Mulfingen (grüne Trikots) und der FSV Hollenbach (weiße Trikots).