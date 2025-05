FSV Hollenbach: "Wollen nicht mit einer Niederlage die Saison beenden"

Zum Abschluss der Oberliga-Saison 2024/2025 empfängt der FSV Hollenbach am Samstag um 15:30 Uhr den bereits feststehenden Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen. Nachdem der Klassenerhalt am vergangenen Spieltag durch einen späten 3:2-Erfolg beim FC Zuzenhausen auch rechnerisch gesichert wurde, können die Hollenbacher befreit aufspielen. Dennoch gibt es für die Mannschaft von Trainer Reinhard Schenker klare Ziele: ein positiver Saisonabschluss, ein gebührender Abschied für scheidende Spieler – und womöglich noch der Sprung in die obere Tabellenhälfte. Der Trainer kündigt Rotation an, betont aber zugleich den sportlichen Ehrgeiz.