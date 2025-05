FSV Hollenbach: "Wir wollen alles dagegen tun und das zu verhindern"

Die Ausnahmesaison des Spitzenreiters

Die Zahlen der SG Sonnenhof Großaspach sprechen für sich: 32 Spiele, 30 Siege, zwei Unentschieden, 102 Tore und nur 20 Gegentreffer. Seit dem vorgezogenen Spiel unter der Woche gegen Balingen steht fest: Großaspach ist nicht nur Meister und Aufsteiger, sondern auf dem besten Weg, eine der außergewöhnlichsten Oberligasaisons aller Zeiten zu vollenden. „Wir treffen auf die absolute Über- und Topmannschaft in der Liga“, bringt es FSV-Trainer Reinhard Schenker auf den Punkt.

Am Mittwoch setzten die Aspacher ein weiteres Ausrufezeichen – mit einem 6:1-Sieg gegen den Tabellenzweiten aus Balingen. Auch wenn beide Teams rotierten, war das Ergebnis deutlich. „Trotzdem muss man gegen die Mannschaft erst mal 6:1 gewinnen. Das ist ein Statement“, betont Schenker. Großaspach steht zudem im Finale des WFV-Pokals und hat noch das Ziel, eine komplette Saison ungeschlagen zu bleiben.

Die Außenseiterrolle annehmen

Die Favoritenrolle ist eindeutig verteilt, das weiß auch Reinhard Schenker: „Rein qualitativ haben wir eigentlich nicht die Möglichkeit, gegen Großaspach zu gewinnen oder was zu holen.“ Und dennoch ist der Glaube an die kleine Chance da – denn auch Spitzenmannschaften lassen manchmal nach. „Es sei denn, Großaspach lässt ein bisschen was von ihren Prozenten auf der Strecke und ist vielleicht mit dem Kopf schon beim Pokalfinale oder in der Sommerpause.“

Genau dann müsse seine Mannschaft hellwach sein. „Dann müssen wir da sein, wenn es so sein sollte, dass Großaspach uns irgendwas anbietet“, sagt Schenker. Voraussetzung sei, die Zweikämpfe kompromisslos zu führen, präsent zu sein – und „zu zeigen, dass es für uns um noch sehr viel geht.“

Mit Kampf und Aggressivität ins Spiel finden

Für den FSV Hollenbach geht es rechnerisch noch um den Klassenerhalt. Mit aktuell 39 Punkten ist man zwar solide positioniert, doch der endgültige Abstand zu den gefährdeten Plätzen fehlt noch. Entsprechend fordert Schenker, alles in die Waagschale zu werfen: „Wir müssen zeigen, dass es für uns noch sehr viel geht.“

Die Strategie gegen den spielstarken Gegner ist klar: „Wir dürfen auf gar keinen Fall zulassen, dass sich Großaspach irgendwo rausspielt, dass sie wirklich Spaß und Lust haben am Fußballspielen“, erklärt der Trainer. Stattdessen müsse man das Spiel über den Kampf annehmen, Zweikämpfe annehmen und auch mal „ein bisschen wehtun“ – im sportlich fairen Sinne. „Das gehört als Außenseiter dazu“, sagt Schenker.

Konzentriert verteidigen, Chancen nutzen

Großaspach ist eine Mannschaft, die Räume eiskalt nutzt und aus dem Ballbesitz heraus enorme Kontrolle entwickelt. Daher will Hollenbach kompakt stehen, lange die Null halten – und dann die wenigen sich bietenden Chancen effektiv verwerten. „Wir müssen auf unsere Chance lauern, bis dahin aber natürlich ordentlich verteidigen“, so Schenker. Und: „Die Möglichkeiten, die sich dann vielleicht auch in geringer Anzahl bieten, müssen wir effektiv und effizient nutzen.“

Dass das gelingen kann, hat Hollenbach in der Saison bereits mehrfach gezeigt – wenn auch nicht im Hinspiel. Dort unterlag der FSV deutlich mit 0:3. Fabian Eisele traf doppelt, Mert Tasdelen erzielte den zweiten Treffer. Zudem sah Niklas Dörr Gelb-Rot – ein gebrauchter Tag für Hollenbach. Umso größer ist der Wille, es im Rückspiel besser zu machen.

Lehren aus der knappen Niederlage in Balingen

Am vergangenen Spieltag zeigte der FSV Hollenbach beim 1:2 in Balingen eine couragierte Vorstellung. Peter Engelmann glich zwischenzeitlich aus, ehe ein Standardtor den Ausschlag gab.

Gegen Großaspach darf sich Hollenbach keine Nachlässigkeiten erlauben. Die defensive Organisation muss stimmen, ebenso die Entscheidungsfindung in Umschaltmomenten – genau daran arbeitete das Team in dieser Trainingswoche intensiv.

Mit Mut ins letzte Heimspiel der Saison

Für den FSV Hollenbach ist es das vorletzte Heimspiel der Saison. Schenker formuliert das Ziel glasklar: „Wir wollen alles dagegen tun und das zu verhindern.“ Gemeint ist: das große Husarenstück Großaspachs, eine komplette Saison ohne Niederlage, zu durchkreuzen.

Der FSV weiß um seine Rolle. Aber er weiß auch, dass der Fußball gerade in solchen Spielen seine eigenen Geschichten schreibt. Und wenn Großaspach einen Moment lang nachlässig ist – dann will Hollenbach bereit sein.