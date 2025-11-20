FSV Hollenbach: "Wir werden wieder am Limit spielen müssen"

Schwerer Start in die Rückrunde

Zum Auftakt der Rückrunde wartet direkt ein harter Brocken. Der SV Oberachern steht mit 25 Punkten auf Platz sieben, der FSV Hollenbach mit 20 Zählern auf Rang zehn. Für Trainer Reinhard Schenker ist die Ausgangslage klar: „Es wird wieder eine ganz schwere Partie für uns.“ Er zieht den Vergleich zur Vorwoche: „Ähnlich wie vergangene Woche auswärts in Pforzheim, auch am Samstag wieder auswärts in Oberachern gegen eine total gestandene Oberliga-Mannschaft, die in der Breite auch wirklich sehr gut besetzt ist.“

Eingespielter Gegner mit klarer Handschrift

Reinhard Schenker beschreibt den kommenden Gegner als extrem eingespielt: „Und seit Jahren im Prinzip mit dem gleichen Trainer dann auch das selbe System spielt, das wirklich gut abgestimmt ist aufeinander.“ Der SV Oberachern ist für ihn eine Mannschaft, „die individuelle Qualität besitzt“, die sich in der Oberliga fest etabliert hat. Die vergangenen Jahre haben nach seiner Einschätzung gezeigt, „dass sie sich mehr oder weniger in der Spitzengruppe der Oberliga etabliert haben. Sie sind eigentlich immer eine Mannschaft, die mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun hat die letzten Jahre.“

Vorsicht vor dem „angeschlagenen Boxer“

In den vergangenen beiden Partien hat der SV Oberachern gegen die beiden Topteams der Liga nicht die gewünschten Ergebnisse eingefahren. Für Reinhard Schenker ist das jedoch keine Einladung, den Gegner zu unterschätzen: „auch wenn sie jetzt die letzten zwei Wochen aber auch zwei Top-Gegner, nicht das gebracht haben, was sie sich selbst erhoffen.“

Er warnt ausdrücklich: „Aber ja, man kennt ja das Sprichwort vom angeschlagenen Boxer. Von dem her können wir uns darauf keine Hoffnung machen, dass sie jetzt irgendwie in dem Formtief sind, sondern sie werden mit Sicherheit versuchen, eine Reaktion zu zeigen auf die letzten beiden Spiele.“

Oberacherns Anspruch im letzten Heimspiel des Jahres

Reinhard Schenker rechnet mit einer Oberacherner Mannschaft, die im eigenen Stadion noch einmal alles in die Waagschale werfen wird: „Sie werden versuchen, auch im letzten Heimspiel des Jahres nochmal alles, was sie drauf haben, und das ist sehr viel, auf den Platz zu bringen.“ Der FSV Hollenbach stellt sich auf einen hochmotivierten Gegner ein.

Hollenbachs Antwort: Mentalität wie in Pforzheim

Die Reaktion seiner Mannschaft in Pforzheim dient dem Trainer als Blaupause: „Und da müssen wir dagegenhalten mit derselben Mentalität, die wir in Pforzheim an den Tag gelegt haben.“ Dort hatte der FSV Hollenbach mit 2:1 gewonnen. Hannes Scherer brachte die Hollenbacher in der 34. Minute in Führung, Dominik Salz glich in der 62. Minute aus, ehe Rico Hofmann in der 84. Minute den Siegtreffer erzielte. Für Reinhard Schenker war entscheidend, „dass man auch von außen das Gefühl gehabt hat, dass unsere Mannschaft den Sieg mehr wollte als der Gegner.“

Hinspiel gegen Oberachern als Warnsignal

Das Hinspiel gegen den SV Oberachern ist den Hollenbachern noch präsent – und dient zugleich als Warnung. Damals lag der FSV Hollenbach früh mit 0:3 zurück. Luca Fritz traf in der 2. Minute und in der 72. Minute, zwischendurch erhöhte Marin Stefotic in der 29. Minute. Erst in der Schlussphase konnte Hannes Scherer (88.) auf 1:3 verkürzen, kurz darauf stellte Inas Music mit dem 2:3 (89.) den Endstand her. Die Partie zeigte, wie effizient der SV Oberachern sein kann – und wie teuer Schlafphasen auf diesem Niveau sind.

Anknüpfen an die letzten Spiele

Für Reinhard Schenker ist klar, dass sein Team zuletzt Leistung gezeigt hat, auf der sich aufbauen lässt: „Und wenn wir das hinbekommen, sind wir sicher auch in der Lage, das haben wir jetzt in den letzten Spielen auch wieder gezeigt, jedem Gegner gefährlich zu werden.“ Der Sieg in Pforzheim passt genau in diese Linie. Dort zeigte die Mannschaft, dass sie auch auswärts bei einem individuell stark besetzten Gegner bestehen kann, wenn Laufbereitschaft, Aggressivität und Konsequenz zusammenkommen.

Bewusstsein für die Bedeutung jedes Spiels

Der Blick auf die Tabelle unterstreicht, wie eng es im Tabellenmittelfeld zugeht. Der FSV Hollenbach rangiert mit 26:30 Toren und 20 Punkten nur wenige Zähler hinter der oberen Hälfte, gleichzeitig aber nicht weit vor den Plätzen, die in Richtung Abstiegszone weisen. Reinhard Schenker sieht darin auch eine Chance: „Und ich denke, dass darin unsere Chance ist, dass aktuell wir um die Wichtigkeit jedes einzelnen Spiels wissen, dementsprechend dann auch in die Spiele reingehen.“ Die Mannschaft weiß: Jeder Punkt vor der Winterpause kann entscheidend sein.

Zwischen Spielglück und Selbstvertrauen

Reinhard Schenker spricht offen darüber, dass neben harter Arbeit auch das Moment des Glücks eine Rolle spielt: „Ja, auch das eine oder andere Mal dann vielleicht die Portion Glück haben, die wir vielleicht in der Phase, wo wir nicht gewonnen haben, nicht hatten.“ Er sieht in solchen Momenten einen Hebel, um das Selbstverständnis zu stärken: „Und nur so geht es, über Glücksmomente dann auch Selbstvertrauen wieder zu finden.“ Der späte Siegtreffer von Rico Hofmann in Pforzheim war genau ein solcher Moment.

Ergebnis lange offen halten

Im Hinblick auf den Spielverlauf in Oberachern formuliert Reinhard Schenker einen klaren Plan: „Über 90 Minuten eigentlich immer im Bereich, das Ergebnis so offen zu halten, dass man immer auch in der Lage ist, wie gegen Pforzheim kurz vor Schluss dann vielleicht einen entscheidenden Treffer zu machen.“ Auch in Oberachern soll das Spiel möglichst lange offen bleiben, um – wie zuletzt – in der Schlussphase zuschlagen zu können.

Am Limit, um etwas mitzunehmen

Am Ende bringt der Trainer die Aufgabe noch einmal auf den Punkt: „Und darauf wird es für uns ankommen und darauf werden wir uns auch diese Woche noch vorbereiten und hoffen dann, dass wir unsere Leistung auf den Platz bringen.“ Denn eines steht für ihn außer Frage: „Denn wir werden wieder am Limit spielen müssen gegen Oberachern, um da irgendwas mitnehmen zu können.“

Mit dieser klaren Haltung, dem Auswärtssieg in Pforzheim im Rücken und der Erinnerung an das knappe 2:3 im Hinspiel will der FSV Hollenbach in Oberachern zeigen, dass er auch zum Rückrundenstart bereit ist, sich gegen einen etablierten Oberligisten mit maximaler Mentalität zu behaupten.