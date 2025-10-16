FSV Hollenbach: "Wir treffen auf eine unberechenbare Mannschaft"

Ein unberechenbarer Gegner wartet

„Wir treffen auf eine unberechenbare Mannschaft. Sie haben in den letzten Wochen sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielt“, erklärt Reinhard Schenker. Tatsächlich wechselten sich beim Türkischen SV Singen deutliche Niederlagen und starke Auftritte ab. „Unter anderem gegen Normannia Gmünd gewonnen, aber auch deutliche Niederlagen kassiert.“ Diese Schwankungen machen den kommenden Gegner schwer einzuschätzen. „Die meisten spielen auch in unterschiedlichen Systemen“, betont Schenker, „aber das ist für uns am Sonntag sowieso zweitrangig.“

Konzentration auf die eigenen Stärken

Der Hollenbacher Trainer will den Blick auf sein Team richten: „Wir werden versuchen, uns voll und ganz auf uns zu konzentrieren. Wir wollen unsere Stärken auf den Platz zu bringen.“ Die jüngsten Ergebnisse haben am Selbstvertrauen genagt, doch Schenker stellt klar: „Unser Selbstvertrauen wurde jetzt vielleicht in den letzten Wochen so ein bisschen angekratzt – durch die Ergebnisse, nicht durch die Art und Weise. Wir haben ordentliche Spiele gemacht.“

Ergebnis im Fokus

Für Hollenbach zählt nun vor allem das Resultat. „Für uns steht jetzt aber an dem Wochenende das Ergebnis absolut im Mittelpunkt“, betont Schenker deutlich. „Wir wollen auf jeden Fall was Zählbares. Im Optimalfall wollen wir natürlich diese drei Punkte mit nach Hollenbach nehmen.“ Der Coach weiß jedoch, dass die Aufgabe in Singen kein Selbstläufer wird: „Es wird für uns eine schwere Aufgabe, weil ich denke, Singen steht schon auch aufgrund des Torverhältnisses so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Sie spielen zu Hause, die müssen eigentlich gegen uns was holen.“

Druckvoll und fehlerarm agieren

Der Matchplan des FSV ist klar definiert: „Wir konzentrieren uns voll und ganz auf uns und versuchen, unser Spiel durchzuziehen. Wir versuchen auch druckvoll nach vorne zu spielen“, erklärt Schenker. Gleichzeitig warnt er davor, unnötige Risiken einzugehen: „Wir werden versuchen, einfachen Fußball zu spielen, um da auch die Gefahr für einfache Fehler zu minimieren.“

Er erinnert dabei an die jüngsten Spiele: „Wir wollen nicht vielleicht durch einen blöden eigenen individuellen Fehler wie letzte Woche gegen den KSC früh in Rückstand geraten und dann wieder dem Rückstand hinterherlaufen müssen.“

Zurück zu den Basics

Für Schenker stehen vor allem die Grundtugenden im Vordergrund: „Wir brauchen die Basics, die jedes Wochenende wichtig sind“, fordert er. Dazu zählt neben kämpferischem Einsatz vor allem Konsequenz im Abschluss. „Wir müssen dann einfach vorne auch kaltschnäuzig und zielstrebig sein. Denn auch da waren wir in den letzten Wochen beim Ausnutzen der Torchancen nicht ganz konsequent.“

Diese fehlende Effizienz kostete dem FSV in den vergangenen Partien wichtige Punkte. „Sonst wäre mit Sicherheit auch der eine oder andere Punkt mehr rausgesprungen“, resümiert Schenker.

Hoffnung auf die Wende

Trotz der schwierigen Phase blickt der Hollenbacher Trainer optimistisch nach vorn. „Ich denke, wir haben gute Chancen, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen“, sagt er. Das Vertrauen in die Mannschaft ist ungebrochen. „Das ist aber die Grundlage – ohne die Basics dabei zu vernachlässigen.“

Die klare Botschaft an seine Spieler lautet: Wieder zu den eigenen Stärken finden, mit Mut auftreten und in den entscheidenden Momenten eiskalt sein. Nur so soll der Weg aus der Ergebniskrise gelingen.

Die Ausgangslage vor dem Spiel

Vor dem 13. Spieltag steht der FSV Hollenbach mit 13 Punkten auf Rang 13 der Oberliga Baden-Württemberg. Der Abstand zu den gefährlichen Abstiegsrängen ist gering. Gegner Türkischer SV Singen belegt Platz 16, mit zehn Punkten. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen.

Das letzte Spiel gibt Anlass zur Analyse

Zuletzt unterlag der FSV Hollenbach dem Karlsruher SC II mit 2:3. Nach einem 0:3-Rückstand reichte eine späte Aufholjagd nicht mehr, um Zählbares mitzunehmen. Die Tore von Hannes Scherer und Umut Ünlü kamen zu spät. „Wir waren insgesamt zu wenig gallig und haben zu viele individuelle Fehler gemacht“, hatte Schenker danach erklärt. Diese Schwächen gilt es nun in Singen abzustellen.

Blick nach vorne: Reaktion zeigen

Am Samstag soll der Bock umgestoßen werden. Der Trainer fordert von seinem Team, „mit einem guten Gefühl aus dem Spiel rauszugehen“ und die Negativserie zu beenden. „Wenn wir unsere Leistung bringen und konzentriert bleiben, bin ich überzeugt, dass wir etwas Zählbares mitnehmen“, so Schenker.

Der FSV Hollenbach reist mit klarem Ziel nach Singen – mit Kampfgeist, Konzentration und dem festen Willen, endlich wieder drei Punkte einzufahren.