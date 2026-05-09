FSV Hollenbach: "Wir sind sehr schlecht in die Partie gestartet"

Das Spiel begann für den FSV Hollenbach mit einem regelrechten Schockmoment. Bevor die Ordnung auf dem Platz gefunden war, lag das Team bereits aussichtslos zurück. „Wir sind sehr schlecht in die Partie gestartet, haben eigentlich in den ersten beiden Ballbesitzphasen zwei technisch individuelle Fehler gehabt, die zweimal eiskalt bestraft wurden vom Gegner“, bilanzierte Reinhard Schenker gegenüber FuPa. Marcel Sökler (4.) und Noah-Elias Maurer (5.) nutzten die Unachtsamkeiten der Hintermannschaft gnadenlos aus. Nach nur vier Minuten stand es bereits 2:0, ein Horrorszenario für jede Mannschaft im Tabellenkeller.

Doch wer glaubte, der FSV würde nach diesem Doppelschlag in sich zusammenbrechen, sah sich getäuscht. Die Reaktion der Mannschaft war unmittelbar und mutig. In der 6. Minute verkürzte Marco Specht auf 2:1. „Wir reagieren dann aber sehr gut und machen schnell das 2:1“, so Schenker. Die Hoffnung kehrte jedoch nur kurz zurück, denn der SSV Reutlingen blieb eiskalt. In der zehnten Minute erhöhte erneut Marcel Sökler auf 3:1. Schenker erinnert sich: „Das hatte dann auch wiederum nur kurze Zeit Bestand, und wir kriegen in der zehnten Minute schon das 3:1 gegen uns.“ Ein turbulenter Beginn, der den Grundstein für einen schwierigen Nachmittag legte.

Spielerische Dominanz trotz Rückstand

Trotz der drei Gegentore in der Anfangsphase zeigte der FSV Hollenbach in der Folge eine beeindruckende Moral. Was die Zuschauer sahen, war eine der spielstärksten Phasen der gesamten Rückrunde. „Ab da haben wir dann eigentlich wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht, so vor allem mit Ball, haben den Gegner gut bewegt, hatten wirklich gute Ballbesitzphasen, haben gute Angriffe vorgetragen“, lobte der Trainer. Eine Riesenmöglichkeit zum erneuten Anschluss bot sich in einem Eins-gegen-eins-Duell gegen den gegnerischen Torwart von der Mittellinie aus, das jedoch ungenutzt blieb.

Der verdiente Anschluss vor der Pause

Hollenbach blieb seiner Linie treu und versuchte konsequent, über Kurzpassspiel von hinten heraus den Gegner unter Druck zu setzen. In der 36. Minute belohnte Jonas Limbach diesen Aufwand mit dem Treffer zum 3:2. „Wir sind dann mit dem 3:2 belohnt worden, können vielleicht sogar mit ein bisschen Glück mit 3:3 in die Pause gehen“, resümierte Schenker. Mit diesem knappen Rückstand ging es in die Kabinen. Die Leistung zu diesem Zeitpunkt stimmte den Trainer trotz der frühen Fehler positiv, da sein Team mutig auftrat und dem Favoriten auf Augenhöhe begegnete.

Pfostentreffer und schwindende Dominanz

Nach dem Seitenwechsel änderte der SSV Reutlingen seine Taktik, lief nun höher an und agierte aggressiver. „Wir haben aber auch in der zweiten Halbzeit eigentlich nicht mehr ganz so dominant und gut Fußball gespielt wie in der ersten Halbzeit“, gab Schenker zu. Dennoch war der Ausgleich zum Greifen nah. Nach einer Flanke bot sich per Kopf die riesige Chance zum 3:3, doch das Glück war an diesem Tag kein Hollenbacher: „Der Kopfball geht leider an den Pfosten.“ Es war der Moment, in dem die Partie endgültig zugunsten des FSV hätte kippen können.

Die Entscheidung aus dem Nichts

Statt des Ausgleichs folgte die kalte Dusche in der 75. Minute. Yannick Toth traf zum 4:2, nachdem Hollenbach bei einer Standardsituation am langen Pfosten schlecht verteidigt hatte. „Dann kriegen wir nach einer Standardsituation eigentlich aus dem Nichts das 4:2, wo wir wirklich auch wieder individuell schlecht verteidigen am langen Pfosten“, ärgerte sich Schenker. Nur zwei Minuten später folgte der endgültige K.-o.-Schlag: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld bestrafte Maxim Schmalz (77.) die Gäste mit einem „absoluten Traumtor“ aus 60 Metern zum 5:2-Endstand. „Die Abschlussstärke und unsere individuelle Fehleranfälligkeit haben dann am Schluss den Ausschlag gegeben“, bilanzierte der Trainer.

Analyse einer untypischen Niederlage

Trotz des deutlichen Ergebnisses wollte Reinhard Schenker nicht von einer kollektiven Schwäche sprechen. „Unterm Strich muss man sagen, es war eine unserer besseren Leistungen, auch wenn das Ergebnis etwas völlig anderes sagt. Ich glaube nicht, dass es eine Niederlage war, die auf einem kollektiven Versagen oder auf einer kollektiven Schwäche oder Unterlegenheit basiert hat, sondern eher auf einer individuellen Klasse des Gegner und einer individuellen Anfälligkeit bei uns“, stellte der Coach klar. In der Oberliga-Baden-Württemberg werden solche Fehler auf diesem Niveau bestraft. Dennoch stimmte ihn die fußballerische Leistung, insbesondere mit dem Ball, für die verbleibenden Aufgaben zuversichtlich.

Der Glaube an den Klassenerhalt

Drei Spieltage vor dem Ende der Saison rangiert der FSV Hollenbach mit 32 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz. Dennoch bleibt Schenker bei seiner Überzeugung: „Davon sind wir nach wie vor überzeugt, beziehungsweise haben einen starken Glauben daran, weil vor allem gegen so einen starken Gegner wie Reutlingen auswärts die Leistung positiv stimmt.“ Das Ziel für die kommenden Trainingseinheiten ist klar: Die spielerische Qualität mit mehr Effizienz verknüpfen. „Wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir wieder in die Spur finden“, so die Marschroute für das nächste wichtige Heimspiel am Samstag, 16.05.2026, um 15:30 Uhr gegen den FC 08 Villingen. Das FSV-Team wird dann alles daran setzen, die individuelle Fehlerquote zu minimieren und die nötigen Punkte für den Verbleib in der Liga zu sichern.