FSV Hollenbach: "Wir sind gewillt, das Maximale aus uns rauszuholen"

Vor dem schweren Auswärtsspiel in der Oberliga beim 1. CfR Pforzheim zeigt sich Trainer Reinhard Schenker vom FSV Hollenbach realistisch, aber entschlossen. Nach dem 0:0 gegen Türkspor Neckarsulm wollen die Hollenbacher am Samstag (14 Uhr) beim Tabellenachten überraschen und wichtige Punkte sammeln.

„Wir werden am Wochenende wieder als Außenseiter nach Pforzheim fahren“, sagt Reinhard Schenker offen. Die Gastgeber zählen zu den spielstarken Teams der Liga, auch wenn sie zuletzt schwächelten. „Gerade zu Hause ist der CfR natürlich bärenstark. Auch wenn es jetzt in den letzten Wochen bei ihnen vielleicht nicht ganz so gut lief und sie mit vier sieglosen Spielen und den letzten drei davon verloren, mit Sicherheit auch nicht die Ausbeute haben, die sie sich vielleicht auch erhofft haben.“

Trotz der jüngsten Negativserie warnt der Hollenbacher Coach vor der Qualität des Gegners: „Vielleicht strotzen sie momentan auch nicht vor Selbstbewusstsein, aber es ist trotzdem eine Mannschaft, die natürlich sehr gut besetzt ist, die sehr gute Einzelspieler, individuelle Qualität hat.“

Pforzheim mit viel individueller Klasse

Schenker benennt die Schlüsselspieler der Gastgeber ganz konkret: „Gerade mit ihrem Kapitän Denis Gudzevic oder auch mit Dominik Salz, Cemal Durmus oder Tim Schwaiger – viele Spieler, die individuell wirklich eine hohe Qualität haben und auch teilweise in der Lage sind, Spiele zu entscheiden.“

Pforzheim belegt derzeit Rang acht mit 23 Punkten und musste zuletzt ein 1:4 beim VfR Mannheim hinnehmen. Dennoch bleibt die Mannschaft brandgefährlich – besonders im Offensivbereich.

Hollenbach will kompakt und effizient auftreten

Für Hollenbach liegt der Schlüssel im kollektiven Auftreten. „Von dem her wird es für uns natürlich eine schwere Aufgabe. Aber wir sind gewillt, in den letzten Spielen vor der Winterpause noch einmal das Maximale aus uns rauszuholen und hoffentlich dann auch in Pforzheim irgendwas mitnehmen zu können“, sagt Schenker.

Ein Punkt wäre für ihn akzeptabel: „Wenn es am Schluss ein Punkt ist, können wir vielleicht damit leben, bei so einem starken Gegner. Aber natürlich fahren wir mit dem Willen dahin, dreifach zu punkten.“

Gleichzeitig weiß der Coach, dass seine Mannschaft eine starke Leistung abrufen muss: „Wir brauchen eine absolute Topleistung, müssen sehr effektiv sein beim Ausnutzen unserer Torchancen. Ich glaube nicht, dass wir sehr viele hochkarätige Torchancen bekommen werden. Die wir dann aber definitiv bekommen werden, die müssen wir eiskalt nutzen.“

Defensive Stabilität und Laufbereitschaft als Grundlage

Auch in der Arbeit gegen den Ball erwartet Schenker höchste Disziplin. „Vor allem müssen wir auch sehr aggressiv verteidigen und eine extrem hohe Laufbereitschaft an den Tag legen.“

Pforzheim gilt als Mannschaft mit starker Spieleröffnung. „Der CfR hat ein sehr gutes Aufbauspiel, wo sie uns immer wieder laufen lassen werden. Da dürfen wir uns nicht zu schade sein, Meter zu machen und uns über die Schmerzgrenze hinaus zu bewegen“, erklärt der Trainer. Nur mit dieser Intensität könne der FSV mithalten: „Wenn wir das hinbekommen, ist das Spiel offen. Wenn wir es nicht hinbekommen und nicht bereit sind, uns bis ins Letzte zu quälen, dann wird es natürlich auch eine ganz schwere Geschichte für uns.“

Motivation und Aufbruchsstimmung

Nach dem torlosen Remis gegen Türkspor Neckarsulm sieht Schenker sein Team in einer stabilen Verfassung: „Ich denke, wir haben jetzt im letzten Spiel eine ansprechende Leistung gezeigt und bin mir sicher, dass wir da nochmal eine Schippe drauflegen müssen, um in Pforzheim zu bestehen.“

Dabei setzt er auf dieselben Tugenden, die Hollenbach in den vergangenen Wochen ausgezeichnet haben: Einsatz, Geschlossenheit und Mentalität. „So werden wir die Spieler vorbereiten, so werden wir auch in das Spiel reingehen“, kündigt Schenker an.

Ein kleines Stück Spielglück als Hoffnung

Ein Faktor, der zuletzt fehlte, könnte diesmal den Ausschlag geben: das Glück. „Wir hoffen, dass das Glück auf unserer Seite ist und der Ball diesmal vom Innenpfosten ins Tor springt und nicht wieder raus“, sagt Schenker – wohl in Anspielung auf die unglückliche Szene aus dem Neckarsulm-Spiel.