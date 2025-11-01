FSV Hollenbach: "Wir sind denkbar schlecht in die Partie gestartet"

Der FSV Hollenbach hat heute in der Oberliga beim FC 08 Villingen eine bittere 1:3-Niederlage kassiert. Nach einem katastrophalen Start mit drei Gegentoren in der ersten halben Stunde lief die Mannschaft von Trainer Reinhard Schenker von Beginn an einem Rückstand hinterher. Trotz einer ordentlichen zweiten Halbzeit reichte es nur noch zum Ehrentreffer durch Hannes Scherer.

„Wir sind wieder mal, wie in den letzten Wochen häufig, denkbar schlecht in die Partie gestartet“, ärgerte sich Reinhard Schenker nach der Partie. Schon in der zweiten Minute fiel das 0:1, als der Ball nach einem Eckstoß zunächst geklärt wurde, dann aber mit einem sehenswerten Außenristschuss ins lange Eck einschlug. „In der zweiten Minute kassieren wir das erste Gegentor nach einem Eckball, den wir klären. Und den dann gegnerische Spieler mit dem Sonntagsschuss über den Außenriss ins lange Eck vollendet.“

Nur drei Minuten später hatte der FSV die große Chance zum Ausgleich, als Hannes Scherer nach einem Steilpass frei auf das Tor zulief. Doch anstatt zu treffen, scheiterte er am herausstürzenden Keeper. „Zwei Minuten später haben wir die Riesenchance“, analysierte Schenker.

Doppelschlag und defensive Unordnung

Der Trainer nahm seinen Stürmer in Schutz: „Kein Vorwurf an den Hannes, der hat solche Chancen schon zu Genüge reingemacht.“ Doch unmittelbar nach dieser Szene schlug Villingen erneut zu. Ein Missverständnis in der Hollenbacher Defensive führte zum Eigentor durch Sebastian Schiek. „Wir kriegen in der fünften Minute den dritten Nackenschlag, wo wir wirklich nicht gut verteidigen, einen langen Ball, beziehungsweise uns erstmal in der Pressingsituation nicht einig sind, ob wir draufgehen oder uns fallen lassen.“

Villingen nutzte die Lücken eiskalt: „Dann steht es nach fünf Minuten 2:0 und du bist noch gar nicht im Spiel angekommen.“

Verunsicherung und technische Fehler

Nach diesem frühen Doppelschlag fand Hollenbach nicht mehr in die Spur. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr viele technische Fehler und sehr viele unnötige Ballverluste gehabt“, so Schenker. Zwar stimmte die Grundidee im Spielaufbau, doch die Präzision fehlte. „Obwohl das Spiel mit Ball in der Anlage ganz gut war, haben wir es dann aber technisch nicht hinbekommen, über mehrere Stationen sauber einfach unseren nächsten freien Mitspieler zu suchen und zu finden.“

Villingen blieb druckvoll und bestrafte jede Unachtsamkeit. In der 35. Minute fiel das 3:0 durch Jonas Busam. „Wir kassieren das 3:0 nach einem unnötigen Gegentor, eine Kerze im Sechzehner fällt runter und wir köpfen den Ball dem Gegner im Prinzip an die Brust und der vollendet dann im Fünfmeter-Raum“, beschrieb Schenker die Szene.

Reaktion nach der Pause

In der Kabine appellierte der Trainer an die Moral seiner Mannschaft. „Wir wollten in der zweiten Halbzeit einfach unser Gesicht wahren und eine andere Leistung bieten, um nicht völlig abgeschossen zu werden.“ Und tatsächlich zeigte Hollenbach nach dem Seitenwechsel ein anderes Gesicht.

„Wir haben dann mit einem sehr schönen Freistoß das 3:1 gemacht. Hannes Scherer, absolutes Traumtor“, lobte Schenker den Anschlusstreffer seines Torjägers in der 71. Minute. Danach übernahm der FSV weitgehend die Kontrolle: „Wir hatten dann in der zweiten Halbzeit auch viel Ball, waren viel in der gegnerischen Hälfte.“

Versöhnlicher Abschluss trotz Niederlage

Trotz der Steigerung blieb das Spiel gefährlich offen, da Hollenbach in der Offensive riskanter agierte. „Wir haben definitiv auch deutlich zu viele Konterchancen zugelassen. Villingen hätte den Sack frühzeitig zumachen können“, gab Schenker ehrlich zu. Trotzdem war er mit der Reaktion seines Teams zufrieden: „Wir haben in der zweiten Halbzeit es dann immerhin geschafft, uns ordentlich zu verkaufen, unser Gesicht zu wahren. Die zweite Halbzeit haben wir mit 1:0 gewonnen, insgesamt natürlich aber trotzdem hochverdient verloren.“

Analyse und Selbstkritik

In seiner Analyse sprach Schenker offen über wiederkehrende Probleme: „Wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir das Positive aus den letzten Spielen mitnehmen, nämlich nicht mehr dann, wenn wir unter maximalem Druck gestanden sind, die Details richtig zu machen, wirklich fokussiert in jeder Situation zu sein, ob mit Ball oder gegen den Ball.“

Besonders die Spannung und Konzentration über 90 Minuten bereiten ihm Sorgen: „Man merkt immer so ein bisschen, dass ein Spannungsabfall kommt mit einem Erfolgserlebnis bei uns. Ist vielleicht so ein bisschen die Bürde einer Mannschaft, die sich selbst im Mittelfeld sieht, und wenn dann das Ziel nahe ist, dann lässt die Spannung so ein bisschen nach.“

Blick nach vorn: Wiedergutmachung gegen Neckarsulm

Trotz der Enttäuschung blickt der Trainer positiv nach vorne: „Von dem her versuchen wir, das aus den letzten Wochen mitzunehmen, das von dieser Woche abzustellen und in der nächsten Woche dann einfach wieder eine bessere Partie zu spielen zu Hause gegen Türkspor Neckarsulm.“

Schenker weiß, worauf es jetzt ankommt: „Wir haben das Potenzial, wir müssen aber einfach in jeder Sekunde, in jeder Aktion total fokussiert sein, und das ist uns heute nicht gelungen.“