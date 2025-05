FSV Hollenbach: "Wir müssen unsere beste Leistung bringen"

Erneut ein Gegner aus der Spitzengruppe

Zum zweiten Mal in Folge bekommt es der FSV Hollenbach mit einem Team aus dem oberen Tabellendrittel zu tun. Nach dem leidenschaftlich erkämpften 2:2 gegen den VfR Aalen wartet nun der SV Oberachern, aktuell auf Rang sechs. Eine Herausforderung, die Trainer Reinhard Schenker mit Respekt, aber auch Zuversicht annimmt: „Wir treffen jetzt wieder auf eine Mannschaft aus dem vorderen Tabellendrittel. Ich denke, Oberachern steht völlig zu Recht da.“

Dass die Gäste zurecht so weit oben in der Tabelle stehen, liegt laut Schenker an einer taktisch wie spielerisch starken Gesamtstruktur: „Oberachern spielt aus einer sehr gut organisierten Fünferkette bzw. Dreierkette, die seit Langem so zusammenspielt, wo die Abläufe automatisiert sind.“ Der Trainer nennt den kommenden Gegner „eine absolute Top-Mannschaft meiner Meinung nach in der Liga.“

Der FSV muss ans Limit gehen

Für Schenker ist klar: Nur mit einer Leistung auf höchstem Niveau wird gegen die spielstarken Gäste aus Oberachern Zählbares möglich sein. „Dementsprechend wird es für uns wieder eine riesen Herausforderung“, so der Hollenbacher Coach. Und ergänzt: „Wir werden unsere beste Leistung bringen müssen, um da was holen zu können zu Hause.“

Was der Trainer dabei von seiner Mannschaft verlangt, hat er klar formuliert: Der FSV soll an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen – mit Ausnahme der ersten Hälfte gegen Aalen. „Da hat man schon gemerkt, dass wir einfach nach den kräftezehrenden letzten Wochen so ein bisschen nachgelassen haben“, sagt Schenker. „Es waren vielleicht beim einen oder anderen 10, 15 Prozent, die er weniger gegeben hat als in den Spielen davor. Und dann hat man es direkt gemerkt – es war weniger Aggressivität im Spiel, weniger Energie auf dem Platz.“

Reaktion gegen Aalen macht Hoffnung

Trotz des zwischenzeitlichen 0:2-Rückstands gegen den VfR Aalen zeigte Hollenbach große Moral und kam durch Tore von Niklas Dörr (50.) und Luke Knapp (70.) verdient zurück. Der Auftritt nach der Pause sei genau das gewesen, was Schenker von seiner Elf erwartet: „Wir haben dann in der zweiten Halbzeit wieder eine Schippe draufgelegt und dann auch verdient noch einen Punkt geholt.“ Der Trainer fordert: „Ich erwarte einfach, dass wir jetzt wieder über 90 Minuten die Leistung bringen, die wir in den letzten Wochen – mit Ausnahme der ersten Halbzeit vor Aalen – gebracht haben.“

Mit zehn Punkten aus den letzten vier Partien und Platz zehn in der Tabelle befindet sich der FSV Hollenbach in einer stabilen Ausgangslage, doch ausruhen will sich in Hollenbach niemand. Der Blick bleibt nach vorne gerichtet – auch gegen Oberachern.

Hinspiel als Warnung

Das Hinspiel in Oberachern ging mit 0:2 verloren. Emanuele Giardini (50.) und Mehmet Güzelcoban per Elfmeter (63.) trafen damals für die Gastgeber. Hollenbach fand in diesem Spiel offensiv kaum Mittel, um Oberachern unter Druck zu setzen. Es war eine Partie, in der sich zeigte, wie kompakt und abgezockt der kommende Gegner agieren kann – umso mehr Motivation für die Hollenbacher, es im Rückspiel besser zu machen.

Schenker weiß um die Offensivgefahr, die vom SV Oberachern ausgeht: „Sie haben auch nach vorne sehr viel Qualität.“ Deshalb wird es für den FSV darauf ankommen, defensiv stabil zu stehen, das Zentrum zu verdichten und mit klaren Umschaltmomenten eigene Nadelstiche zu setzen.

Kader nahezu komplett

Ein weiterer Lichtblick vor dem Heimspiel: Der FSV kann nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Es stehen fast alle Spieler zur Verfügung, was bei uns auch Seltenheitswert hat“, berichtet Schenker zufrieden. Nur ein, zwei Akteure sind leicht angeschlagen, doch ernsthafte Ausfälle gibt es nicht. Das eröffnet dem Trainer neue Optionen – auch im Spielverlauf. „Dementsprechend sind wir da auch positiv und können dann auch ordentlich nachlegen, wenn wir es brauchen.“

In einem Duell, das auch körperlich intensiv und taktisch anspruchsvoll werden dürfte, könnte gerade die Tiefe des Kaders ein Vorteil für die Gastgeber werden.

Ein klarer Plan für ein schwieriges Spiel

Schenker und sein Team wissen genau, was auf sie zukommt. Die jüngsten Leistungen geben Selbstvertrauen. Hollenbach hat bewiesen, dass es auch gegen starke Gegner bestehen kann – wenn die Basics stimmen. „Wenn wir unsere Leistung bringen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir Punkte holen können. Das ist auf jeden Fall das Ziel“, betont Schenker. Der nächste Schritt in Richtung Klassenerhalt ist das erklärte Ziel.