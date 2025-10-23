FSV Hollenbach: „Wir müssen mit Herz und Disziplin auftreten“

Ein starker Gegner wartet

Der FSV Hollenbach steht vor einer großen Herausforderung. Am Samstag (15:30 Uhr) empfängt das Team von Trainer Reinhard Schenker den SSV Reutlingen – eine Mannschaft mit hoher individueller Klasse und großem Namen in der Oberliga Baden-Württemberg. Schenker weiß um die Stärke des Gegners: „Wir treffen auf einen sehr starken Gegner, der in allen Mannschaftsteilen eine absolute Top-Qualität hat. Wo auch hier das Tabellenbild wahrscheinlich aktuell ein bisschen trügt.“

Er benennt die zentralen Akteure klar: „Sowohl in der Spitze mit Konstantinos Markopoulos, als auch im Mittelfeld mit Yannick Toth. Oder auch in der Kette hinten drin haben sie wirklich sehr gute Spieler.“ Der Hollenbacher Coach erwartet daher ein intensives, taktisch geprägtes Spiel – und fordert seine Mannschaft auf, über Disziplin und Leidenschaft dagegenzuhalten.

Disziplin und Leidenschaft als Schlüssel

Für den FSV Hollenbach geht es darum, die richtige Balance zu finden: defensiv kompakt stehen und gleichzeitig mutig nach vorne spielen. „Für uns wird es einfach darum gehen, in der aktuellen Phase, in der wir uns befinden, dass wir taktisch absolut diszipliniert sind. Dass wir unser Herz mit Leidenschaft auf den Platz lassen und versuchen, wirklich alles aus uns rauszuholen“, erklärt Schenker.

Der Trainer macht deutlich, dass das Heimspiel gegen Reutlingen ein entscheidender Moment in der laufenden Saison sein soll. „Dieses Spiel wirklich müssen wir in den Mittelpunkt der aktuellen Saison rücken, ohne dabei weiterzudenken. Es geht jetzt wirklich um diese drei Punkte, die wollen wir natürlich holen und in Hollenbach behalten.“

Verletzungssorgen und junge Spieler

Die Aufgabe wird durch die angespannte Personalsituation zusätzlich erschwert. Seit Wochen muss der FSV auf mehrere Leistungsträger verzichten. „Uns fehlen natürlich jetzt seit einigen Wochen einige Leistungsträger“, berichtet Schenker. Am vergangenen Wochenende in Singen standen gleich sieben Spieler unter 23 Jahren in der Startformation. „Und das über einen längeren Zeitraum, über mehrere Wochen jetzt. Da merkt man natürlich schon auch, dass Leistungsschwankungen drin sind, die völlig normal sind, die wir auch einkalkulieren.“

Trotz dieser schwierigen Umstände will Schenker keine Ausreden gelten lassen: „Wenn wir mit so einem jungen Kader in die Saison gehen und wenn dann die erfahrenen Spieler ausfallen, dann ist es für uns nicht einfach. Ist aber überhaupt keine Ausrede oder kein Alibi. Natürlich alle anderen, die bei uns im Kader sind, haben den Anspruch, in der Oberliga zu spielen und sie können das auch.“

Positive Erkenntnisse trotz Rückschlägen

Der Trainer verweist auf starke Auftritte seines Teams gegen Spitzenmannschaften. „Nichtsdestotrotz wollen wir am Wochenende eine Top-Leistung auf den Platz bringen. Was wir auch in den Spielen, die wir jetzt nicht gewonnen haben, schon gemacht haben“, sagt Schenker. Besonders die Partien gegen den VfR Mannheim und den VfR Aalen hätten gezeigt, dass seine Mannschaft auch gegen Topteams bestehen kann. „Wenn wir diese Leistung abrufen können, dann ist für uns auch absolut was drin.“

Lehren aus der Niederlage in Singen

Das 0:1 beim Türkischen SV Singen war ein Rückschlag, aber kein Beinbruch. Nach einem frühen Gegentor durch Abdoulie M'Boob fand der FSV zwar schwer ins Spiel, zeigte aber Moral und blieb bis zum Schluss kämpferisch. „Wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir gucken, dass wir einfach die nächsten Wochen da unten rauskommen. Da bin ich absolut positiv, weil die Mannschaft die nötige Qualität besitzt, definitiv“, so Schenker.

Ziel: Effizienz und Mut

Der Trainer sieht vor allem in der Chancenverwertung Verbesserungspotenzial. „Wenn wir das auf den Platz bringen, was wir uns vornehmen – mit dieser taktischen Disziplin, wirklich einer positiven Aggressivität und darüber hinaus dann auch effektiv sind im Torabschluss, was jetzt auch die letzten ein, zwei Wochen nicht ganz so der Fall war –, dann werden wir auf jeden Fall mit einem guten Gefühl und hoffentlich auch mit Punkten das Wochenende beenden.“

Die Ausgangslage

Vor dem 14. Spieltag liegt der FSV Hollenbach mit 13 Punkten auf Rang 14 der Tabelle, zwei Zähler weniger als der SSV Reutlingen (12. Platz). Beide Teams kämpfen darum, Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen. Mit einem Sieg könnten die Hollenbacher an den Reutlingern vorbeiziehen und ein wichtiges Signal im Abstiegskampf setzen.