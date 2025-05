FSV Hollenbach: "Wir müssen leidensfähig sein und die Null halten"

Ein Gegner mit Aufstiegsambitionen

Die Ausgangslage vor dem Duell am 31. Spieltag ist eindeutig: Die TSG Balingen befindet sich mit 70 Punkten auf Relegationskurs. Nur vier Spieltage vor Saisonende hat die Mannschaft von Trainer Murat Isik ihr Minimalziel fast erreicht. FSV-Trainer Reinhard Schenker ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst: „Wir treffen auf einen sehr starken Gegner, der am Ende der Saison in die Relegation gehen wird.“

Balingen benötigt rechnerisch noch wenige Punkte, um den zweiten Tabellenplatz abzusichern. „Ich bin mir sicher, dass sie jetzt natürlich am Samstag versuchen werden, im Heimspiel alles auch rechnerisch klar zu machen“, so Schenker. Das bedeutet: maximale Motivation beim Gegner – und höchste Konzentration für seine eigene Mannschaft.

Fußballerisch unterlegen – aber nicht chancenlos

Schenker weiß um die Qualitäten des Gegners, lobt insbesondere die Spielanlage: „Eine Mannschaft mit extrem viel Qualität. Viel individueller Qualität und auch was die Spielanlage angeht – sie spielen einen sehr gepflegten Kurzpass-Fußball, sehr zentrumslastig.“

Dass Hollenbach bei dieser Partie vor allem kämpferisch gefordert sein wird, stellt der Trainer offen klar: „Wir werden fußballerisch wahrscheinlich unterlegen sein, werden auch viel leiden müssen und hinterher rennen müssen.“ Der Schlüssel zum Erfolg liegt für Schenker in der mannschaftlichen Kompaktheit, der engen Staffelung und der Intensität im Zweikampf.

Zweikampfstärke als Grundvoraussetzung

Um gegen das Positionsspiel der TSG Balingen bestehen zu können, fordert der Coach ein klares taktisches Verhalten: „Es wird wichtig sein, dass wir eng an den Gegenspielern dran sind, dass wir die Kompaktheit, die wir in den letzten Wochen auch auf den Platz gebracht haben, wieder an den Tag legen.“

Zudem verlangt Schenker ein mutiges Zweikampfverhalten: „Dass wir enge Abstände haben zueinander und dann auch immer wieder in unseren Rollen mannorientiert verteidigen und die Zweikämpfe suchen – und dann auch die Zweikämpfe natürlich gewinnen müssen. Das ist das Ding.“

Nadelstiche setzen und stabil bleiben

Trotz der erwarteten Defensivarbeit will Hollenbach nicht nur reagieren, sondern auch selbst Akzente setzen. Schenker: „Wichtig wird sein, dass wir in Zweikampfsituationen kommen und die dann positiv für uns gestalten.“

Gelingt das, will der FSV auch selbst aktiv werden: „Aus den Situationen dann versuchen, unseren Fußball mit dem Ball durchzuziehen bzw. zielstrebig Richtung Tor zu spielen und auch immer wieder Nadelstiche nach vorne zu setzen.“ Voraussetzung dafür: eine stabile Verteidigung. „Zudem wird es wichtig sein, dass wir lange gut stehen, die Null halten, um dann das Spiel auch offener werden zu lassen.“

Hinspiel als Mutmacher

Der Blick zurück auf das Hinspiel gibt Hollenbach zusätzlichen Antrieb: Der FSV Hollenbach gewann zu Hause mit 2:0 gegen Balingen. Luke Knapp (59.) und Niklas Dörr (85.) sorgten für die Treffer, während die Gäste nach zwei Platzverweisen dezimiert agieren mussten.

Es war ein Spiel, das Hollenbach mit Disziplin, Einsatz und klarem Plan für sich entscheiden konnte – und das trotz der hohen individuellen Qualität des Gegners. Genau daran will man nun im Rückspiel anknüpfen.

Serie fortsetzen – mit Disziplin und Mentalität

In der aktuellen Phase der Saison zeigt sich der FSV Hollenbach formstark. Seit fünf Spielen ist das Team ungeschlagen. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen den SV Oberachern, bei dem Hollenbach eine 2:0-Führung aus der Hand gab, aber dennoch überzeugte.

Reinhard Schenker fordert deshalb, die positive Entwicklung fortzusetzen: „Wir können aus dem Vollen schöpfen und können da auch immer wieder nachlegen aktuell.“ Einziger Ausfall ist Rico Hofmann, der in dieser Woche verhindert war.

Fokus auf die Defensive – mit klarem Plan ins Spiel

Das Spiel in Balingen wird ein Härtetest – für Organisation, Widerstandskraft und Geduld. Hollenbach wird gefordert sein, lange stabil zu stehen, um das Spiel offen zu halten. „Wenn wir hinten sauber verteidigen, wird das Spiel zwangsläufig mit zunehmender Spieldauer auch offener“, erklärt Schenker.

Dazu braucht es die gleiche Bereitschaft, wie sie das Team in den letzten Wochen mehrfach gezeigt hat. Schenker appelliert an seine Mannschaft, auch die mentalen Tugenden in die Waagschale zu werfen: „Wir müssen leidensfähig sein.“

Punktgewinn als realistisches Ziel

Ein Punktgewinn bei der TSG Balingen wäre ein starkes Signal im Kampf um einen sicheren Mittelfeldplatz. Mit 39 Punkten rangiert Hollenbach aktuell auf Rang elf, der Vorsprung auf die Abstiegszone ist solide, aber keinesfalls uneinholbar. Umso wichtiger wäre es, auch gegen einen Aufstiegskandidaten erneut zu punkten.