FSV Hollenbach: "Wir müssen eine Bereitschaft ausstrahlen"

Schwere Bedingungen, große Herausforderung

Reinhard Schenker bringt es bei seiner Analyse auf den Punkt: „Ich denke, wir sind alle froh, wenn es jetzt bei den aktuellen Temperaturen und den aktuellen Bedingungen dann endlich in die Winterpause geht.“

Doch bevor es soweit ist, wartet eine Aufgabe, die der Trainer als „ganz, ganz schwere Partie“ einordnet. Der SV Oberachern, tabellarisch klar vor dem FSV platziert, gilt seit Jahren als unangenehmer, kompakter und physisch starker Gegner.

Besonders die Defensive hebt Schenker hervor: „Oberachern hat grundsätzlich eine sehr starke Defensive, auch wenn sie in den letzten Spielen sicherlich mehr Gegentore bekommen haben, als sie es eigentlich gewohnt sind.“ Die eingespielte Fünferkette, das über Jahre gefestigte System – all das macht den kommenden Gegner zu einem Prüfstein.

Die Lehre aus Pforzheim und Backnang

Schenker blickt mit gemischten Gefühlen auf die vergangenen Spiele zurück. Einerseits der Auswärtssieg in Pforzheim, bei dem der FSV nach seiner Einschätzung „sein Herz auf den Platz gelassen“ hat. Andererseits die unglückliche 1:2-Heimniederlage gegen die TSG Backnang – ein Spiel, das Hollenbach schon in der ersten Halbzeit hätte entscheiden müssen.

„Auch wenn wir jetzt letzte Woche unglücklich gegen Backnang verloren haben, haben wir vor allem in der ersten Halbzeit eine sehr gute Partie gemacht“, sagt Schenker. Die Moral stimmt also, doch das Ergebnis zuletzt nicht. Umso wichtiger sei es, zum Jahresabschluss wieder ein Erfolgserlebnis mitzunehmen – und dafür brauche es wieder genau jene Tugenden, die in Pforzheim den Ausschlag gaben.

Gegner mit Qualität und Wut im Bauch

Die Aufgabe wird dadurch verschärft, dass Oberachern auf Wiedergutmachung brennt. Schenker warnt eindringlich: „Man kennt ja das Sprichwort vom angeschlagenen Boxer.“ Er sieht daher keinen Grund, sich auf die jüngsten Ergebnisse des SVO zu verlassen. „Sie werden mit Sicherheit versuchen, eine Reaktion zu zeigen.“

Die Qualität des Gegners steht für ihn außer Frage. „Auch eine Mannschaft, die individuelle Qualität besitzt. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass sie sich mehr oder weniger in der Spitzengruppe der Oberliga etabliert haben.“

Hollenbach muss ans Limit – und darüber hinaus

Die Anforderungen an seine eigene Mannschaft formuliert Schenker klar und mit enormer Intensität: „Wir werden eine Spitzenleistung brauchen, ich hoffe, dass meine Mannschaft nochmal diese 90 Minuten ihr volles Potenzial abrufen kann.“ Doch selbst das reicht womöglich nicht: „Wahrscheinlich müssen wir sogar über die Leistungsgrenze hinausgehen.“

Vor allem körperlich sieht er harte Arbeit auf das Team zukommen: „Wir müssen eine Bereitschaft ausstrahlen, wir müssen eine Aggressivität ausstrahlen, die es dem Gegner schwer macht, gegen uns zu bestehen.“

Diese Tugenden habe man in den letzten Wochen „wirklich gut gemacht“. Trotz schwieriger Ergebnisse sei die Entwicklung spürbar: sieben Punkte aus den vier Spielen vor Backnang – ein Trend, der Hoffnung macht.

Letztes Spiel vor der Pause – und ein klarer Auftrag

Die Rollen sind klar verteilt: Oberachern als Favorit, Hollenbach als Herausforderer. Doch Schenker glaubt an seine Mannschaft, gerade weil sie in den letzten Wochen immer wieder in engen Spielen dagegengehalten hat.

„Wenn wir das hinbekommen, sind wir sicher auch in der Lage, jedem Gegner gefährlich zu werden.“ Zugleich weiß er um die Bedeutung des Abschlusses: „Wir wollen versuchen, bei einem sehr starken Gegner was Zählbares mitzunehmen.“

Ein Punkt wäre wertvoll – drei wären ein emotionaler Befreiungsschlag, der die Winterpause deutlich leichter machen würde.

Rückblick aufs Hinspiel

Das erste Aufeinandertreffen in der Hinrunde war ein spektakuläres 2:3 aus Hollenbacher Sicht. Damals lag der FSV nach Toren von Luca Fritz (2., 72.) und Marin Stefotic (29.) bereits 0:3 zurück, ehe Hannes Scherer (88.) und Inas Music (89.) binnen Sekunden verkürzen konnten. Beinahe hätte die Mannschaft ein verloren geglaubtes Spiel noch gedreht. Diese Moral nach Rückständen ist es, die Schenker auch diesmal sehen will.

Mut und Trotz

Schenker beendet seine Einschätzung mit vorsichtigem Optimismus: „Ich bin zuversichtlich, wenn wir das abrufen, was wir auf dem Kasten haben.“

In Oberachern wird es nicht nur um Punkte gehen, sondern um Haltung, Widerstandskraft und den Willen, sich mit einem positiven Gefühl in die Winterpause zu verabschieden.

Der FSV reist als Außenseiter – aber als einer, der sich in den letzten Wochen wieder zusammengefunden hat. Und als einer, der die letzten Kräfte mobilisieren will, bevor das Jahr endet.