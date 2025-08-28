FSV Hollenbach: "Wir müssen da auch auf der Hut sein"

Nach dem späten Ausgleich in Ravensburg will der FSV Hollenbach am Samstag im Heimspiel der Oberliga gegen den FC Nöttingen dreifach punkten. Trainer Reinhard Schenker fordert Mut, Emotionalität und Konsequenz, um gegen den starken Gegner zu bestehen.

Respekt vor der Qualität des Gegners Dass die bisherige Punkteausbeute der Gäste nicht die tatsächliche Leistungsstärke widerspiegelt, steht für Schenker außer Frage. „Das wird sich in ein paar Wochen mit Sicherheit ein bisschen anders darstellen, als es vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt der Fall ist“, betont er. Gerade deshalb müsse der FSV hellwach in die Partie gehen, um nicht früh in Schwierigkeiten zu geraten.

Warnung vor der Tabellensituation Die Ausgangslage scheint klar: Während der FSV Hollenbach mit vier Punkten aus vier Spielen im Mittelfeld rangiert, steht der FC Nöttingen mit nur einem Zähler am Tabellenende. Doch Trainer Reinhard Schenker warnt eindringlich davor, den kommenden Gegner zu unterschätzen. „Ich denke, wir treffen auf eine sehr, sehr gute Mannschaft, auch wenn das Tabellenbild aktuell vielleicht etwas anderes darstellt“, sagt er. Denn der FC Nöttingen habe in den bisherigen Partien „eigentlich nie chancenlos“ gewirkt. „Auch gegen die Top-Teams eigentlich nie chancenlos gewesen, sondern immer einen guten Fußball gespielt und selbst immer Chancen gehabt, um das eine oder andere Tor zu machen.“

Mut und Dominanz gefordert

Für den Heimauftritt gegen Nöttingen fordert der Coach: „Für uns wird einfach wichtig sein, dass man mit derselben Leidenschaft, Laufbereitschaft und Emotionalität an das Spiel rangehen, wie wir es auch letzte Woche gegen Ravensburg gemacht haben.“ Gleichzeitig wolle er mehr Kontrolle und Präsenz im eigenen Ballbesitzspiel sehen. „Und darüber hinaus dann natürlich selber auch wieder deutlich mehr Ballbesitzphasen haben werden und versuchen, auch ein bisschen mehr Dominanz dann auch auszustrahlen, vor allem dann auch für das Spiel im letzten Drittel, dass wir da wieder ein bisschen mutiger sind, ein bisschen druckvoller.“

Druck im Spiel nach vorne erhöhen

Gerade die Ballgewinne in höheren Zonen sollen am Samstag ein wichtiger Schlüssel sein. „Wir werden versuchen, auch wieder früher in Balleroberung zu gehen, nicht ganz so tief verteidigen und dann eben versuchen, daraus Kapital zu schlagen“, erklärt Schenker. Die Mannschaft habe in Ravensburg gezeigt, dass sie taktische Disziplin mit gefährlichen Umschaltmomenten verbinden kann. Gegen Nöttingen solle dieser Ansatz mit mehr Mut im eigenen Ballbesitz kombiniert werden, um den ersten Heimsieg einzufahren.

Lehren aus Ravensburg

Das jüngste 2:2 in Ravensburg war ein emotionales Auf und Ab. Nach Treffern von Luke Knapp (38.) und Peter Engelmann (77.) führte Hollenbach komfortabel mit 2:0, ehe in der Nachspielzeit zwei späte Gegentore den greifbaren Auswärtssieg kosteten. Trotzdem nimmt die Mannschaft viele positive Ansätze aus dieser Partie mit. „Wir müssen einfach mit derselben Leidenschaft, Laufbereitschaft und Emotionalität an das Spiel rangehen“, wiederholt Schenker, der das Verhalten seiner Mannschaft in vielen Phasen der Partie lobt.

Tagesform als entscheidender Faktor

Dass das Duell gegen den FC Nöttingen von der Tagesform geprägt sein wird, steht für den Hollenbacher Coach außer Frage. „Ich denke, es wird ein spannendes Spiel von zwei Mannschaften, die mit Sicherheit beide sich was ausrechnen in dem Spiel“, sagt Schenker. „Und es wird auch die Tagesform natürlich sehr entscheidend sein.“

Aggressivität und Cleverness gefragt

Neben der Emotionalität legt Schenker den Fokus auf die Zweikämpfe. „Ich denke, wenn wir diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe, auf den Platz bringen und uns einfach dann auch in den Zweikämpfen erstens taktisch clever verhalten und zweitens aggressiv sind und die richtige Emotionalität an den Tag legen, dann sollte für uns was machbar sein“, betont er. Gleichzeitig mahnt er zur Vorsicht: „Auch wenn natürlich der Gegner traditionell einfach eine gute Mannschaft ist, müssen wir da auch auf der Hut sein.“

Ziel: ein Heimsieg

Mit vier Punkten aus vier Spielen und Platz elf in der Tabelle will der FSV Hollenbach am Samstag nicht nur punkten, sondern auch einen Heimsieg feiern. Die Mannschaft weiß, dass dafür eine geschlossene und konzentrierte Leistung über 90 Minuten nötig ist.