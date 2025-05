FSV Hollenbach: "Wir haben unser Ziel erreicht"

Der FSV Hollenbach gewann beim bereits abgestiegenen FC Zuzenhausen in einem wechselhaften Duell mit 3:2 und machte damit den Klassenerhalt in der Oberliga endgültig perfekt. Ein früher Treffer von Felix Limbach brachte Sicherheit, doch die Hausherren zeigten Moral. Am Ende entschied Jonas Limbach in der 88. Minute die Partie zugunsten der Gäste. Trainer Reinhard Schenker freute sich über den Pflichtsieg, haderte aber mit der Defensivleistung. Im letzten Saisonspiel gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen kann Hollenbach nun befreit aufspielen.