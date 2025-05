FSV Hollenbach: "Wir haben uns ordentlich verabschiedet"

Defensiv wacklig, offensiv effektiv

Schon früh zeichnete sich ab, dass das letzte Saisonspiel kein einfacher Durchmarsch werden würde. „Trotzdem hat es gereicht, um sechs Tore zu schießen und 6:3 zu gewinnen“, sagte Reinhard Schenker mit einem Hauch Selbstkritik. In der Anfangsphase nutzte der Gegner die defensiven Lücken der Hollenbacher konsequent aus. Tasos Leonidis brachte Calcio mit einem Doppelpack in der 21. und 26. Minute mit 0:2 in Führung. „Wir waren defensiv viel zu offen, haben wirklich nicht gut verteidigt – nicht in der Viererkette, sondern insgesamt als Mannschaft“, monierte Schenker.

Doch wie so oft in den vergangenen Wochen bewies der FSV Moral. Niklas Dörr verkürzte in der 29. Minute, ehe Lorenz Minder in der 38. Minute zum 2:2 ausglich. Eine erneute Unachtsamkeit führte jedoch zum dritten Treffer von Tasos Leonidis kurz vor der Pause (40.). „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr weit unter unseren Möglichkeiten gespielt“, so Schenker, der seiner Mannschaft in der Kabine eine einfache Formel mitgab: „Wenn sie zehn Prozent besser sind, reicht es wahrscheinlich schon.“

Später Sturmlauf sorgt für Entscheidung

Tatsächlich wurde die zweite Halbzeit torreich – aber keineswegs souverän. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der FSV zwar spielbestimmend, aber weiter wacklig. Luke Knapp stellte mit seinem Ausgleichstreffer in der 66. Minute auf 3:3. Nur acht Minuten später war es Ivan Bešlić, der zum ersten Mal die Führung für Hollenbach erzielte (74.). Mit dem Doppelschlag durch Rico Hofmann (77.) und Juan Faßbinder (90.) wurde der 6:3-Sieg schließlich gesichert. „Auch wenn es jetzt nicht das beste oder schönste Spiel war – wir haben uns ordentlich verabschiedet“, resümierte Schenker.

Die vielen Wechsel und die Rotation innerhalb der Startelf hatten ebenfalls ihren Einfluss auf die Gesamtleistung. Mit Matthis Lang im Tor und Akteuren wie Marco Mütsch, Boris Nzuzi, Julian Henning oder Ivan Bešlić erhielten Spieler ihre verdiente Einsatzzeit, die während der Saison seltener im Fokus standen.

Rückblick: Starke Schlussphase nach schwacher Mitte

Mit dem Erfolg beendete der FSV Hollenbach die Saison auf Rang elf mit 48 Punkten. „Wir stehen leider nur auf Platz elf. Das ist ein bisschen schade, denn die Mannschaft hätte mehr verdient gehabt“, sagte Schenker. Nach einer vielversprechenden Hinrunde, die man auf Rang sieben abgeschlossen hatte, folgte eine Schwächephase mit sieben Niederlagen in acht Spielen. Erst danach gelang mit taktischen und mentalen Anpassungen die Wende. „Wir haben dann wirklich sensationell gute Leistungen gebracht und stark gepunktet.“

In den letzten zehn Spielen holte Hollenbach sieben Siege, darunter gegen Teams wie Großaspach, Nöttingen oder Reutlingen. Auch die Pflichtsiege gegen direkte Konkurrenten wie Zuzenhausen oder Calcio wurden eingefahren. „Die Vorgabe der konstanten Punkteausbeute haben sie völlig erfüllt“, lobte Schenker.

Ausblick auf die neue Saison

Trotz des durchwachsenen Auftritts im letzten Spiel blickt der Trainer optimistisch auf die kommende Spielzeit. „Wir haben definitiv noch Potenzial, das wir ausschöpfen wollen, um dann vielleicht auch früher den Klassenerhalt klarzumachen.“ Die starke Rückrunde sei ein Fingerzeig, dass mehr möglich ist – auch wenn es am Ende „nur“ Rang elf wurde. Schenker betonte aber auch die Belastung der letzten Wochen: „Der Druck war hoch – jetzt haben sich die Jungs erstmal Urlaub verdient.“

In der Endabrechnung steht Hollenbach mit 14 Siegen, sechs Unentschieden und 14 Niederlagen bei 54:60 Toren. Besonders auffällig: Kein anderes Team der oberen Tabellenhälfte kassierte mehr Gegentreffer. Für die kommende Saison bleibt also Verbesserungspotenzial – vor allem in der defensiven Stabilität.