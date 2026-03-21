FSV Hollenbach: "Wir haben es dann aber wieder erzwungen"

Es war die erwartet schwere Aufgabe für den FSV Hollenbach beim 1. FC Normannia Gmünd. Vor 340 Zuschauern entwickelte sich am 24. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg von Beginn an eine umkämpfte Partie. Die Gastgeber unter Trainer Zlatko Blaskic erwischten den besseren Start und gingen in der 14. Minute durch Georg Wilhelm in Führung.

Doch die Freude der Gmünder währte nur kurz. Praktisch im Gegenzug schlug der FSV zurück. „Gmünd ist besser ins Spiel gestartet, hatte ein, zwei Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Sie machen dann in der Folge auch ein verdientes 1:0. Postwendend eigentlich mit einem langen Ball, oder der Gegner lässt ein bisschen die Tiefe des Raums offen, machen wir das 1:1“, analysierte Trainer Reinhard Schenker die Anfangsphase. Hannes Scherer (15.) war es, der zum Ausgleich traf.

Die vergebene Großchance zur Pausenführung

Nach dem turbulenten Auftakt beruhigte sich das Geschehen auf dem Platz etwas, wobei beide Teams defensiv wenig zuließen. Dennoch hätte der FSV Hollenbach mit einer Führung in die Kabine gehen können, wenn nicht gar müssen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff bot sich den Gästen die riesige Möglichkeit zum 2:1. „Da stehen wir einen Meter vom Torwart komplett frei und schießen den Torwart an. Das wäre die Möglichkeit gewesen, mit einem Vorsprung in die Pause zu gehen“, haderte Reinhard Schenker mit der vergebenen Chance. So blieb es beim Unentschieden zur Halbzeit.

Erneuter Rückschlag durch Schläfrigkeit

Der Start in die zweite Hälfte verlief für die Hollenbacher jedoch alles andere als nach Plan. Ähnlich wie zu Beginn der Partie wirkte die Mannschaft in den ersten Minuten nach dem Wiederanpfiff unsortiert. Die Quittung folgte in der 51. Minute, als Alexander Aschauer zum 2:1 für die Normannia traf. „Unterm Strich sind wir dann in der zweiten Halbzeit genauso rausgekommen, wieder ein bisschen schläfrig, kassieren direkt das 2:1 nach der Halbzeit, rennen wieder dem Rückstand hinterher“, beschrieb Schenker den erneuten Rückschlag.

Scherer beweist Torinstinkt beim Ausgleich

Der FSV gab sich nicht auf und drängte in einer druckvollen Phase auf den erneuten Ausgleich. In der 80. Minute war es dann soweit: Wieder war es Hannes Scherer, der zur Stelle war. „Wir haben es dann aber wieder erzwungen, das 2:2. Es war zwar eine Standardsituation, wo wir einen Abpraller reinmachen, aber insgesamt haben wir da in der Phase schon noch versucht, Druck auszuüben“, so der Coach. Das Team belohnte sich für die Bemühungen und leitete eine dramatische Schlussviertelstunde ein, in der Hollenbach sogar am Sieg schnupperte.

Drama in der Nachspielzeit und Glück des Tüchtigen

In den letzten 15 Minuten war Hollenbach die dominierende Mannschaft. „Die letzte Viertelstunde waren wir eigentlich komplett am Drücker. Wir hatten zwei gute Torchancen, die der Torwart Yannick Ellermann von Normannia Gmünd sehr gut hält. Und können da eigentlich dann auch das 3:2 machen“, berichtete Reinhard Schenker. Doch fast wäre der Punktgewinn in der fünften Minute der Nachspielzeit noch aus den Händen geglitten. Ein Konter der Hausherren sorgte für höchste Gefahr. „Wir kassieren dann kurz vor Schluss in der 95. Minute noch einen Konter, wo wir auch verlieren können, weil wir unachtsam sind in der Defensive, in der Restverteidigung, den Mann komplett freilassen. Da haben wir dann Glück gehabt“, gestand der Trainer ehrlich.

Ein Punkt für die Moral im Abstiegskampf

Mit nun 24 Punkten belegt der FSV Hollenbach den 16. Tabellenplatz. Trainer Reinhard Schenker zog ein versöhnliches Fazit: „Unterm Strich ein leistungsgerechtes Unentschieden, denke ich. Deswegen geht unterm Strich das Unentschieden in Ordnung für beide Mannschaften. Auch wenn es keinem richtig weiterhilft, müssen wir den Kopf hochnehmen. Wir haben jetzt zweimal in Folge gepunktet im Abstiegskampf.“ Der Fokus richtet sich nun auf das kommende Heimspiel am Samstag, 28.03.2026, um 15 Uhr gegen den 1. Göppinger SV. „Wir müssen uns gut vorbereiten und dann zu Hause wieder nachlegen“, so die klare Marschroute für das nächste wichtige Duell.