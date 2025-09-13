FSV Hollenbach: "Wir haben einem Top-Gegner den Schneid abgekauft"

Starker Beginn, kurze Schwächephase

Der Start in Göppingen verlief zunächst holprig. In der 20. Minute brachte Luca Piljek die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Doch der FSV zeigte sofort eine Reaktion: Nur fünf Minuten später glich Hannes Scherer zum 1:1 aus. Direkt im Gegenzug folgte jedoch der erneute Rückstand, erneut war es Luca Piljek, der traf. Schenker räumte ein, dass seine Mannschaft in dieser Phase wackelte: „Bis auf eine Phase von etwa zehn Minuten nach dem 2:1-Rückstand, wo Göppingen das Spiel so ein bisschen an sich gerissen hat, hatten wir alles unter Kontrolle.“

Klarer Plan und dominantes Auftreten

Der FSV ließ sich von dieser Schwächephase nicht verunsichern. „Wir hatten über 80 Minuten alles unter Kontrolle gehabt. Wir haben phasenweise das Spiel sogar klar dominiert“, betonte Schenker. Vor allem das aggressive Anlaufen und das frühe Pressing beeindruckten: „Wir haben den Gegner früh unter Druck gesetzt, sie wurden zu Fehlern gezwungen.“

Wende in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Hollenbach den Druck spürbar. In der 61. Minute erzielte Marco Specht den Ausgleich. Der FSV blieb am Drücker, ließ den Gegner kaum noch zur Entfaltung kommen und belohnte sich in der 77. Minute erneut durch Marco Specht mit der Führung. Schenker unterstrich, dass seine Mannschaft in dieser Phase dominierte: „In der zweiten Halbzeit waren wir komplett überlegen.“

Entscheidung durch Niklas Dörr

Die Partie war nun endgültig in Hollenbacher Hand. In der 85. Minute setzte Niklas Dörr mit dem Treffer zum 4:2 den Schlusspunkt. Schenker lobte die Überlegenheit seiner Mannschaft ausdrücklich: „Am Schluss muss Göppingen glücklich sein, dass sie nur 2:4 verloren hatten. Ich denke, wir hätten in der Schlussphase das Spiel gut und gerne auf 5:2, 6:2 stellen können.“

Verdienter Sieg gegen einen Topgegner

Für Schenker war der Auswärtssieg ein klares Signal: „Wir haben einem Top-Gegner den Schneid abgekauft, waren die bessere Mannschaft und können jetzt nach vorne schauen.“ Auch wenn der Trainer betonte, dass die Tabelle nach acht Spieltagen nur eine Momentaufnahme sei, unterstrich er den Wert des Erfolges: „Mit der Leistung heute können alle sehr zufrieden sein und ein Riesenkompliment an meine Mannschaft.“

Die Tabellensituation nach dem 8. Spieltag

Durch den Sieg hat sich der FSV Hollenbach mit nun zwölf Punkten auf den fünften Tabellenplatz vorgeschoben. Vorne steht der VfR Aalen mit 20 Punkten, gefolgt vom VfR Mannheim und dem TSV Essingen.

Blick auf das nächste Spiel

Der nächste Prüfstein für den FSV Hollenbach lässt nicht lange auf sich warten. Am kommenden Samstag empfängt die Mannschaft den VfR Aalen, der derzeit die Tabelle anführt. Eine Aufgabe, die Schenker und sein Team mit Rückenwind und großem Selbstvertrauen angehen können.