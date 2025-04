FSV Hollenbach: "Wir haben den Abstiegskampf angenommen"

Früher Druck bringt erste Chancen

Es war von Beginn an eine entschlossene Vorstellung, die der FSV Hollenbach am 26. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg beim FC 08 Villingen II ablieferte. Trainer Reinhard Schenker zeigte sich nach dem Spiel rundum zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf: „Wir haben die ersten 15, 20 Minuten wirklich sehr druckvoll nach vorne gespielt, hatten wirklich drei, vier sehr gute Torchancen, die wir nicht genutzt haben.“

Mit hohem Pressing und konsequentem Anlaufen setzte Hollenbach den Tabellenletzten von Beginn an unter Druck und diktierte das Geschehen auf dem Kunstrasenplatz. Allein die Effizienz ließ zunächst zu wünschen übrig. Villingen II fand offensiv kaum statt und hatte mit den forsch auftretenden Gästen sichtbar Mühe.

Minder trifft zur verdienten Führung

Nach dem intensiven Auftakt ebbte das Spielgeschehen etwas ab – ohne dass Hollenbach die Kontrolle verlor. „Im Anschluss ist das Spiel ein kleines bisschen abgeflacht, unsere Intensität ein bisschen runtergegangen und es hat sich so ein bisschen neutralisiert“, analysierte Schenker. Doch in einer Phase, in der das Spiel auf der Kippe zu stehen schien, schlug der FSV zur rechten Zeit zu.

In der 31. Minute war es Lorenz Minder, der zur verdienten 1:0-Führung traf. „Wir sind dann zum richtigen Zeitpunkt trotzdem das 1:0 gemacht, nach einer offensiven Standardsituation“, so der Hollenbacher Coach. Mit diesem Treffer im Rücken ging es in die Pause – ein psychologisch wertvoller Moment für die Gäste, die mit der Führung im Rücken in der zweiten Halbzeit noch strukturierter auftraten.

Kontrolliertes Spiel und Spechts Traumtor

Nach dem Seitenwechsel setzte Hollenbach nicht auf bedingungslose Offensive, sondern blieb geduldig und bedacht. „Wir sind dann aus der Halbzeit rausgekommen und haben versucht, das Spiel zu kontrollieren, ohne jetzt irgendwie ins offene Messer zu laufen“, betonte Schenker. Die Defensive stand stabil, das Mittelfeld agierte taktisch diszipliniert und wartete auf passende Gelegenheiten.

Eine solche bot sich in der 72. Minute – und Marco Specht nutzte sie und erhöhte auf 2:0. „Ein wunderschönes Tor von Marco Specht“, lobte Schenker, der den Spielverlauf zu diesem Zeitpunkt voll auf seiner Seite wusste. Villingen II war zu keinem Zeitpunkt in der Lage, für Gefahr zu sorgen oder Hollenbach in ernsthafte Bedrängnis zu bringen.

Scherer belohnt sich – und das Team

Den Schlusspunkt setzte schließlich Hannes Scherer in der 83. Minute. Der Angreifer traf zum 3:0-Endstand und konnte damit eine persönliche Durststrecke beenden. Für Schenker war dieser Treffer besonders bedeutend: „Was mich extrem gefreut hat für unseren Stürmer Hannes Scherer, der jetzt einige Wochen mehr auf seinen Torerfolg warten musste. Das wird ihm Selbstvertrauen geben. Das wird auch uns wieder Selbstvertrauen geben, ihn in Szene zu setzen.“

Scherers Treffer war die logische Folge einer starken Vorstellung der Gäste, die in allen Mannschaftsteilen überlegen agierten und sich für die gute Leistung der Vorwoche gegen Mannheim (0:0) nun mit drei Punkten belohnten.

Keine Hoffnung für den Gegner

Mit einer Mischung aus Disziplin, Aggressivität und Spielkontrolle ließ Hollenbach dem Gegner über die gesamten 90 Minuten keine Chance. „Wir haben eigentlich über 90 Minuten keine Hoffnung beim Gegner aufkommen lassen, dass er gegen uns was holen kann. Dementsprechend sind wir sehr zufrieden“, resümierte Schenker.

Dabei hatte er nicht nur den Spielverlauf im Blick, sondern auch die tabellarische Bedeutung des Sieges. Der FSV Hollenbach steht nach dem Erfolg mit 31 Punkten auf Rang 13.

Im Abstiegskampf angekommen – mit Rückenwind

Schenker betonte, dass der Kampf um den Klassenerhalt noch lange nicht entschieden sei: „Wir haben uns jetzt in eine gute Ausgangssituation gebracht, was den Abstiegskampf angeht.“ Die vergangenen zwei Wochen hätten jedoch gezeigt, dass seine Mannschaft den Ernst der Lage verstanden habe. „Wir haben den Abstiegskampf angenommen.“

Die kommenden Aufgaben werden laut dem Coach mindestens ebenso anspruchsvoll. Nur mit derselben Intensität und Leidenschaft sei der Klassenverbleib realistisch: „Wir dürfen auf keinen Fall irgendwie nachlassen. Das haben die Jungs verstanden. Das hat man die letzten zwei Wochen gemerkt.“

Ausblick: Heimspiel gegen Pforzheim

Am kommenden Samstag empfängt der FSV Hollenbach mit dem 1. CfR Pforzheim ein Team aus dem oberen Tabellendrittel. Die Gäste rangieren aktuell auf Rang vier und gehen als Favorit in die Begegnung.

Für Hollenbach wird es erneut darauf ankommen, die zuletzt gezeigten Tugenden auf den Platz zu bringen. „Wir müssen genauso weitermachen“, fordert Schenker – in dem Wissen, dass jeder Punkt im Saisonfinale zählen kann.