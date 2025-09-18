FSV Hollenbach: "Wir brauchen einfach einen wirklich guten Plan"

Ein echtes Spitzenspiel für den FSV

Die Vorfreude im Lager des FSV Hollenbach ist groß. Reinhard Schenker beschreibt den kommenden Gegner mit eindringlichen Worten: „Der VfR Aalen ist Tabellenführer, ich denke, aktuell die beste Mannschaft der Liga.“ Der klare Sieg im Spitzenspiel gegen den VfR Mannheim habe die Klasse des Teams eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Schenker betont: „Sie haben sich qualitativ sehr gut verstärkt, in allen Mannschaftsteilen. Wirklich ein Topkader. Sie spielen auch einen sehr ansehnlichen Fußball unter ihrem neuen Trainer. Es ist sehr viel auf Kurzpassspiel aufgelegt und das ist die maximale Herausforderung.“

Hollenbach reist mit breiter Brust an

Die Ausgangslage ist eindeutig: Hollenbach ist Außenseiter. Doch die Formkurve spricht für die Gastgeber. „Wir haben die letzten Wochen sehr viel Selbstvertrauen getankt, sind jetzt seit fünf Spielen ohne Niederlage und haben letzte Woche völlig verdient in Göppingen gewonnen“, erklärt Schenker. Der Trainer hebt die positive Entwicklung hervor: „Das gibt uns Rückenwind, das merkt man bei uns momentan auch in den Trainingseinheiten, dass da wirklich viel Selbstvertrauen da ist, dass viele Dinge funktionieren.“

Stabilität durch Kaderbreite

Wichtiger Faktor für den Aufschwung ist die verbesserte Personalsituation. „Dadurch, dass wir auch kadertechnisch jetzt einfach auch wieder ein bisschen mehr aus dem Vollen schöpfen können, konnten wir unsere Verletzungsprobleme, Verletzungssorgen so ein bisschen durch die neuen Transfers kaschieren“, erklärt Schenker. Dies habe der Mannschaft geholfen, konstanter zu spielen und mehr individuelle Qualität auf den Platz zu bringen. „Momentan bringt jeder unserer Spieler seine Leistung, die wir von ihm erwarten, und dadurch waren wir in den letzten Wochen erfolgreich.“

Mentalität als Schlüssel gegen den Favoriten

Schenker weiß, dass seine Elf gegen Aalen mehr als nur spielerische Klasse benötigt: „Wir brauchen einfach einen wirklich guten Plan. Technisch und taktisch muss eigentlich fast jeder Spieler am Limit performen, und dann brauchen wir die richtige Mentalität.“ Gerade in kritischen Phasen gelte es, nicht die Nerven zu verlieren: „Selbst wenn man mal in den Rückstand geht, um nicht aufzugeben und weiter dran zu glauben. Oder auch wenn wir viel hinterherlaufen müssen, brauchen wir einfach auch da die richtige Mentalität.“

Nichts zu verlieren – alles zu gewinnen

Die Rollenverteilung ist klar, doch genau darin sieht Schenker auch eine Chance: „Ich denke einfach, dass wir gegen den VfR Aalen nichts zu verlieren haben und trotzdem mit der maximalen Motivation in das Spiel gehen werden, ansonsten werden wir natürlich gegen den VfR Aalen keine Chance haben.“ Nur wenn jeder Spieler seine Leistung abrufe, könne Hollenbach mithalten: „Wenn wir das hinbekommen, bin ich zuversichtlich. Wenn wir da ein bisschen unter der Messlatte liegen, die ich angesprochen habe, wird es natürlich für uns fast unmöglich, gegen Aalen was Zählbares dazubehalten. Aber wir warten es ab, wir müssen das Spiel erstmal spielen.“

Der Sieg in Göppingen als Mutmacher

Das jüngste Auswärtsspiel bei einem Topgegner zeigte, dass der FSV sich auch in schwierigen Situationen behaupten kann. Beim 4:2 in Göppingen drehte Hollenbach nach zweimaligem Rückstand die Partie und setzte sich am Ende durch. Torschützen waren Hannes Scherer, Marco Specht mit einem Doppelpack und Niklas Dörr. Dieser Sieg gibt Zuversicht, auch gegen Aalen bestehen zu können.

Die Tabellensituation

Vor dem 9. Spieltag führt der VfR Aalen mit 20 Punkten das Feld an, gefolgt vom VfR Mannheim (19 Punkte) und dem TSV Essingen (17 Punkte). Der FSV Hollenbach steht mit zwölf Punkten aus acht Spielen auf dem fünften Rang.