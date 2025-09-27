FSV Hollenbach: "Waren phasenweise sogar überlegen"

Früher Schock für Hollenbach

Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, als Volkan Rona den VfR Mannheim nach einem taktischen Fehler in der Hollenbacher Defensive mit 1:0 in Führung brachte. Zehn Minuten später erhöhte Raphael Akoto auf 2:0. „Wir bekommen dann das 2:0 nach Standardsituationen, super getreten, der Eckball auf den kurzen Pfosten“, erklärte Reinhard Schenker. Doch die Mannschaft ließ sich von diesem Rückschlag nicht entmutigen.

Mutige Antwort vor der Pause

Trotz des Rückstands fand Hollenbach schnell zurück ins Spiel. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, eigentlich, obwohl wir früh in Rückstand geraten sind. Aber man hatte das Gefühl, wir sind total da, wir waren aggressiv, sind hoch angelaufen, hatten gute Ballbesitzphasen“, sagte Schenker. Gegen Ende der ersten Halbzeit erarbeitete sich sein Team mehrere Möglichkeiten, das Ergebnis zu verkürzen, doch der Ball wollte nicht über die Linie.

Druckvolle zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel zeigte der FSV Hollenbach seine stärkste Phase. „In der zweiten Halbzeit war es dann wirklich noch mal ein deutlich stärkerer Auftritt, sogar noch besser als in der ersten Halbzeit. Da haben wir es phasenweise geschafft, den VfR in deren Hälfte einzuschnüren“, analysierte Schenker. Immer wieder drängte Hollenbach über die Flügel nach vorne, brachte Flanken in den Strafraum und zwang Mannheim zu leidenschaftlicher Defensivarbeit.

Anschlusstreffer durch Niklas Dörr

Der Lohn für den mutigen Auftritt folgte in der 75. Minute: Nach einem sehenswerten Angriff und einer präzisen Flanke verwandelte Niklas Dörr per Kopf zum 1:2. „Ein super Angriff, eine tolle Flanke ins Zentrum und ein super Kopfballtor“, lobte Schenker. In der Folge war der FSV Hollenbach drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen.

Kampf bis zum Schluss

Die letzten 15 Minuten waren ein offener Schlagabtausch. „Wir waren in der letzten Viertelstunde wirklich dran, auch den Ausgleich zu machen“, so Schenker. Mannheim kam mit seiner individuellen Qualität und der Geschwindigkeit in den Kontersituationen noch zu Chancen auf das 3:1, doch insgesamt lag das Spiel in dieser Phase eher auf Seiten der Gäste.

Großes Kompliment vom Trainer

Am Ende blieb es beim 2:1 für den VfR Mannheim, doch Reinhard Schenker zeigte sich stolz auf seine Mannschaft: „Erstmal muss ich meiner Mannschaft ein riesen Kompliment machen, weil wir jetzt die zweite Woche in Folge gegen eines der absoluten Spitzenteams auf Augenhöhe performt haben, phasenweise sogar überlegen waren.“ Besonders hob er die mutige Spielweise hervor: „Wir haben den Gegner immer wieder gezwungen, Fehler zu machen, weil wir sehr aktiv waren im Anlaufen und im hohen Pressen.“

Tabellenlage und Ausblick

Nach zehn Spielen steht der FSV Hollenbach mit zwölf Punkten auf Rang zehn der Tabelle. Der VfR Mannheim übernahm durch den Sieg mit 25 Punkten die Tabellenspitze. Für Hollenbach geht es am kommenden Freitag, 3. Oktober, um 14 Uhr beim TSV Essingen weiter. Dort will die Schenker-Elf erneut mit Leidenschaft und mutigem Spiel auftreten, um etwas Zählbares mitzunehmen.