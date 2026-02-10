FSV Hollenbach vor abschließenden Verbandsliga-Doppel

Am Samstag steht für den FSV Hollenbach dann die Generalprobe mit einem Heimspiel gegen den VfR Heilbronn auf dem Programm. Hier will der Oberligist einen erfolgreichen Abschluss an die letzten Wochen der Vorbereitung setzen.

Der FSV Hollenbach hat sein Testspiel in der Wintervorbereitung beim Verbandsligisten 1. FC Bruchsal knapp mit 1:0 gewonnen. Vor 70 Zuschauern und unter der Leitung von Schiedsrichter Jonathan Ziegler setzte der Oberligist früh das entscheidende Zeichen. Bereits in der 8. Minute traf Niklas Breuninger zum einzigen Tor der Partie.

In der Folge entwickelte sich ein intensives, aber kontrolliertes Vorbereitungsspiel. Hollenbach legte den Fokus auf Ordnung, Laufarbeit und saubere Abläufe, während Bruchsal versuchte, über Umschaltmomente gefährlich zu werden. Die Defensive des FSV stand jedoch stabil und ließ nur wenig zu. Offensiv erspielte sich Hollenbach weitere Möglichkeiten, ohne nachlegen zu können.

Für den FSV war es ein wertvoller Härtetest gegen einen engagierten Gegner. Besonders die frühe Führung und die konzentrierte Defensivarbeit lieferten positive Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung auf die Rückrunde der Oberliga.