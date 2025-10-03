FSV Hollenbach: "Von dem her geht das Ergebnis in Ordnung"

Starker Beginn in Essingen

Der FSV Hollenbach trat beim TSV Essingen von Beginn an selbstbewusst auf. Reinhard Schenker lobte besonders die erste Stunde: „Wobei wir die ersten 60 Minuten mit Sicherheit die spielbestimmende Mannschaft waren, wir haben ein deutliches Plus an Ballbesitz gehabt, vielleicht auch ein Tick mehr Torchancen.“ Seine Elf ließ Ball und Gegner laufen, bestimmte das Tempo und setzte offensive Akzente.

Alu-Pech auf beiden Seiten

Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, ein Tor wollte an diesem Nachmittag jedoch nicht fallen. „Zusammengefasst hatten beide Mannschaften zwei Alu-Treffer und hatten auch die eine oder andere Möglichkeit aus dem Spiel heraus“, bilanzierte Schenker.

Essingen kommt über lange Bälle

In der Schlussphase drängten die Hausherren stärker nach vorne. „Essingen war vor allem nach Standardsituationen und nach langen Bällen gefährlich. Eigentlich nahezu ihr komplettes Spiel auf lange Bälle ausgelegt“, so Schenker. Die letzten 25 Minuten seien daher schwieriger gewesen, weil Hollenbach „einfach gar nicht wusste, wo der Ball runterkommt mit dem zweiten Ball“. Doch die Defensive hielt stand.

Leistung solide, Ziel erreicht

Auch wenn die Hollenbacher nicht ganz die Intensität der Vorwochen erreichten, zeigte sich Schenker zufrieden: „Von dem her geht das Ergebnis in Ordnung, auch wenn wir die Leistung von den letzten zwei Wochen, wo wir jetzt vielleicht keine Punkte geholt haben, gegen Aalen und gegen Mannheim nicht ganz bestätigen konnten.“ Wichtig sei gewesen, „dass wir auf jeden Fall wieder in die Punkte kommen beim Tabellendritten auswärts. Das haben wir geschafft.“

Punkt als Mutmacher

Nach zwei Niederlagen in Folge gegen Spitzenteams war der Punktgewinn ein Signal für die Moral. „Von dem her können wir, glaube ich, ganz zufrieden sein, auch wenn wir gerne mehr gehabt hätten“, sagte Schenker. Für die Tabelle bedeutet das Unentschieden Rang neun mit 13 Punkten – ein solider Wert nach elf Spieltagen.

Blick geht nach vorn

Schon im nächsten Spiel will der FSV wieder mehr holen. Am Samstag, 11. Oktober, kommt der Karlsruher SC II nach Hollenbach. „Nächste Woche schauen wir, dass wir dann im Heimspiel hoffentlich den nächsten Dreier holen gegen KSC II. Ich denke, da wird auf jeden Fall was drin sein, aber wir müssen natürlich wieder unsere Leistung bringen“, so der klare Auftrag des Trainers.