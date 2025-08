FSV Hollenbach: "Unterm Strich eine völlig verdiente Niederlage"

Kalter Start, eiskalter Gegner

Die Begegnung war kaum angepfiffen, da lag der FSV Hollenbach schon hinten. Luca Fritz nutzte die erste Gelegenheit der Gäste aus Oberachern in der 2. Minute zum 0:1 – ein Wirkungstreffer, von dem sich die Hausherren lange nicht erholen sollten. In der 29. Minute erhöhte Marin Stefotic auf 0:2, wiederum nach einem Ballverlust und einem schwachen Zweikampfverhalten im Zentrum.

„Unterm Strich eine völlig verdiente Niederlage, weil der SV Oberachern uns in der ersten Halbzeit in allen Bereichen überlegen war“, sagte ein enttäuschter Reinhard Schenker. „Wir hatten keinen Zugriff auf den Gegner, haben fast alle wichtigen Zweikämpfe verloren – sowohl im Kopfballspiel als auch im Eins-gegen-Eins.“ Sein Team habe in der ersten Halbzeit „zu mutlos“ agiert, sich zu wenig angeboten und die Bälle zu schnell verloren. Der Rückstand zur Pause sei auch in der Höhe absolut verdient gewesen, so der Hollenbacher Trainer: „Vielleicht hätte es sogar noch höher stehen können.“

Leichte Reaktion, doch zu wenig

Nach dem Seitenwechsel zeigte der FSV Hollenbach in den ersten 15 Minuten ein anderes Gesicht. Der Wille war da, der Druck nahm zu – doch Zählbares sprang zunächst nicht heraus. „Wir wollten ein anderes Gesicht zeigen, das ist uns auch kurzzeitig gelungen“, so Schenker. Doch als das 1:2 in der Luft lag, kam der nächste Rückschlag: Wieder war es Luca Fritz, der in der 72. Minute auf 0:3 stellte. Ein weiterer Wirkungstreffer, den der FSV zwar noch abschüttelte – aber zu spät.

„Mit dem 3:0 war das Spiel eigentlich entschieden“, gab Schenker zu. „Wir haben dann zwei Tore gemacht, mit denen niemand mehr gerechnet hat – und auf einmal war der Glaube wieder da.“ Tatsächlich verkürzte Hannes Scherer in der 88. Minute auf 1:3, ehe der eingewechselte Inas Music eine Minute später sogar das 2:3 folgen ließ. Plötzlich war die Partie wieder offen, und Hollenbach hatte sogar noch die große Chance auf den Ausgleich: Ein Kopfball aus sechs Metern flog knapp am Tor vorbei – es wäre der Punktgewinn in letzter Sekunde gewesen.

Schenker sieht Mentalitätsproblem

Doch so sehr die Schlussminuten auch Mut machen konnten – das Spiel war verloren. Schenker war sich über die Gründe im Klaren: „Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht. Vor allem in der ersten Halbzeit haben sich zu viele Spieler versteckt.“ Seine Mannschaft habe nicht den Ball gefordert, zu wenig Freilaufbewegung gezeigt und kaum Initiative übernommen. „Wenn man das mit unserer Rückrunde vergleicht, dann haben heute die Basics gefehlt: Einsatz, Kampf, Laufbereitschaft – vor allem aber bedingungslose Aggressivität in den Zweikämpfen.“

Die späte Aufholjagd ändert für ihn nichts am Gesamteindruck: „Wir haben mit einer schlechten Leistung null Punkte geholt – das ist verdient, aber für das Selbstvertrauen natürlich nicht dienlich.“ Schenker fordert nun eine klare Reaktion in der kommenden Woche – sowohl individuell als auch mannschaftlich.

Erste Erkenntnisse und richtungsweisende Woche

Die Auftaktniederlage gegen den SV Oberachern muss nicht zwangsläufig Grund zur Panik sein – doch sie hat offenbart, dass der FSV Hollenbach noch nicht dort ist, wo er zum Saisonstart sein wollte. „Wir müssen uns wieder auf die Dinge besinnen, die uns letztes Jahr stark gemacht haben“, betonte Schenker. Die Vorbereitung sei ordentlich gewesen, die Pokalspiele hätten Selbstvertrauen gegeben – doch im Ligaalltag zählen andere Maßstäbe. „Jetzt gilt es, das wieder auf den Platz zu bringen. Jeder muss wieder den Ball wollen, jeder muss sich anbieten – und wir müssen wieder konsequenter in unserem Handeln sein.“

Ausblick auf Backnang

Die nächste Gelegenheit zur Wiedergutmachung bietet sich am kommenden Samstag. Dann ist der FSV Hollenbach zu Gast bei der TSG Backnang, die zum Auftakt mit einem 1:1 gegen den VfR Mannheim immerhin einen Punkt holte. Für den FSV geht es darum, nicht mit null Punkten aus den ersten beiden Spielen zu starten – und im besten Fall auch tabellarisch sofort wieder Anschluss an das Mittelfeld zu finden.

Dafür fordert Schenker nicht nur mehr Leidenschaft, sondern auch mehr Präzision: „Die einfachen Fehler müssen abgestellt werden. Wir brauchen mehr Qualität im letzten Drittel und müssen die klaren Chancen besser nutzen.“ In Backnang muss der FSV ein anderes Gesicht zeigen – das hat auch die Schlussphase gegen Oberachern gezeigt: Wenn der Wille da ist, ist mehr möglich.

Guter Endspurt reicht nicht – jetzt sind Charakter und Reaktion gefragt

Die 2:3-Auftaktniederlage gegen den SV Oberachern war verdient – nicht wegen der letzten Minuten, sondern wegen der ersten 70. Der FSV Hollenbach hat sich das Leben selbst schwer gemacht, wichtige Tugenden vermissen lassen und muss nun aufpassen, nicht frühzeitig unter Druck zu geraten. Die Leistung war ein Weckruf – der zweite Spieltag ist nun die Chance, ein erstes richtiges Ausrufezeichen zu setzen.