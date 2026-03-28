FSV Hollenbach: "Unterm Strich ein hochverdienter Sieg"

Die Partie gegen die von Gianni Coveli trainierten Göppinger begann zunächst abwartend. Beide Teams wussten um die enorme Bedeutung dieses Sechs-Punkte-Spiels. „Wir sind gut oder ordentlich in die Partie reingekommen. Es war ein ausgeglichenes Spiel“, analysierte Reinhard Schenker die Anfangsphase.

Doch nach einer halben Stunde übernahm Hollenbach das Kommando. In der 37. Minute belohnte sich das Team für die Bemühungen. Nach einer Stafette durch das Zentrum und über den Flügel markierte Niklas Dörr das wichtige 1:0. „Wir machen dann nach einer sehr schönen Kombination, einem sehr schönen Angriff durchs Zentrum, dann über den Flügel das 1:0“, so der Coach des FSV.

Kurz vor dem Pausentee hätte die Führung sogar noch höher ausfallen können, als der FSV Hollenbach eine Drangphase entwickelte. Mehrere Eckbälle in Folge sorgten für Chaos im GSV-Strafraum. Einmal rettete ein Göppinger Spieler auf der Linie, ein anderes Mal strich ein Schuss nur haarscharf am Pfosten vorbei. Schenker blickte zurück: „In der Phase hätten wir das 2:0 verdient gehabt, um dann mit einer beruhigenden Führung irgendwie in die Halbzeitpause zu gehen.“

Erzwungene Fehler und eiskalte Effizienz

Nach dem Seitenwechsel machte der FSV Hollenbach genau dort weiter, wo er aufgehört hatte. Das Team presste hoch und zwang die Defensive des Gegners zu Fehlern. In der 58. Minute zahlte sich diese Aggressivität aus: Hannes Scherer erhöhte auf 2:0, nachdem der gegnerische Torhüter unter Druck gesetzt worden war. „Wir haben sehr gut verteidigt, haben bei dem groben Schnitzer des gegnerischen Torwarts im Vorfeld aber sehr gut die Räume zugestellt, sehr gut gepresst, haben dem Torwart keine Anspielstation gegeben, bis wir ihn dann unter Druck setzen konnten und so entsteht der Fehler. Es war vorbereitet von uns, es war erzwungen auch ein bisschen der Fehler“, erklärte Reinhard Schenker den taktischen Erfolg. Die Moral der Gäste schien gebrochen. In der 67. Minute legte Jonas Limbach das 3:0 nach und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Diskussionen um den Strafstoß und die Schlussphase

Trotz der klaren Führung gab es Momente der Aufregung. Ein bereits gegebener Elfmeter für den FSV Hollenbach wurde nach Rücksprache wieder zurückgenommen – eine Entscheidung, die bei Reinhard Schenker auf Unverständnis stieß: „Es war ein Elfmeter, der schon gepfiffen wurde, wieder aberkannt, was ich gar nicht nachvollziehen kann, denn der gegnerische Abwehrspieler grätscht unseren Stürmer von hinten im vollen Lauf um. Natürlich trifft er auch den Ball, aber auch den Spieler. Und das war mit Sicherheit keine glasklare Fehlentscheidung, sondern eher ein Elfmeter meiner Meinung nach. Und da eine Entscheidung zurückzunehmen, kann ich absolut nicht nachvollziehen.“ Es wäre die Chance zum 4:0 gewesen. Stattdessen kam der 1. Göppinger SV in der 90. Minute durch Gentian Lekaj noch zum 3:1-Anschlusstreffer, nachdem die Zuordnung im Zentrum einmalig nicht stimmte. Doch die Antwort der Hollenbacher folgte prompt: Julian Henning stellte in der Nachspielzeit (90.+1) den 4:1-Endstand her.

Wachsende Zuversicht vor dem Gipfeltreffen

„Erst einmal muss man sagen: Unterm Strich ein hochverdienter Sieg. Ich denke, auch in der Höhe okay“, resümierte ein stolzer Reinhard Schenker. Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen hat sich der FSV Hollenbach eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet und steht nun mit 27 Punkten auf Platz 14 der Tabelle. Die Mannschaft strotzt vor neu gewonnenem Selbstvertrauen.

„Wir sind sehr froh, dass wir gegen den nächsten direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt dreifach punkten konnten. Es wird uns mit Sicherheit vor der nächsten Aufgabe in Aalen sehr gut tun. Wir haben jetzt hoffentlich dann so langsam wieder das Selbstvertrauen zurück, dass wir Spiele gewinnen können, dass wir absolut in der Lage sind, die Liga zu halten“, so Schenker abschließend. Am nächsten Samstag, 04.04.2026, wartet um 14 Uhr die Herkulesaufgabe beim Spitzenreiter VfR Aalen. Mit der heute gezeigten Leidenschaft scheint dort sogar ein Punktgewinn möglich, der den heutigen Dreier „vergolden“ würde.