FSV Hollenbach: "Unfassbar, riesen Kompliment an meine Jungs"

Albtraumstart für den FSV Hollenbach

„Wir sind denkbar schlecht in die Partie gekommen“, sagte Reinhard Schenker nach Spielende. Bereits in der vierten Minute gerieten die Gastgeber unglücklich in Rückstand. Nach einer Standardsituation rutschte der Ball über den Schuh eines Hollenbachers und flog unhaltbar ins lange Eck – ein Eigentor der bitteren Sorte. „Nach drei Minuten nach einer Standardsituation ein unglückliches Eigentor.“

Dieser frühe Schock lähmte den FSV zunächst. „Wir haben dann kurz gebraucht, um uns zu berappeln“, so Schenker. Doch danach fand Hollenbach besser in die Partie: „Ab der zehnten Minute haben wir das Spiel dann an uns gezogen, haben dann auch ein gutes Spiel gemacht, ein ordentliches Spiel gemacht, haben vor allem gekämpft, gefeiert, sind wirklich um jeden Ball gerannt.“

Engagement ohne Ertrag vor der Pause

Trotz engagierter Leistung fehlte dem FSV im ersten Durchgang die Durchschlagskraft. „Das war völlig in Ordnung. Wir haben dann in der ersten Halbzeit noch einen Torschuss zugelassen, den unser Keeper klasse hält“, lobte Schenker Torhüter Nico Purtscher. „Selber hatten wir drei Halbchancen, eine sehr gefährliche Situation im Sechzehner des Gegners, woraus allerdings keine Großchancen resultiert sind.“

Mit einem knappen Rückstand ging es in die Pause. „Wir gehen dann mit dem 1:0 in die Halbzeit und hatten eigentlich das Gefühl, dass wir gut drin sind und dass wir auf jeden Fall das Spiel noch drehen können.“

Rückschlag nach dem Seitenwechsel

Doch die zweite Halbzeit begann erneut mit einem Dämpfer. „Dementsprechend sind wir auch rausgekommen aus der Halbzeit, haben von Anfang an Druck gemacht und kriegen dann früh einen Konter, ein 2:0“, schilderte Schenker. Konstantinos Markopoulos traf in der 55. Minute für die Gäste aus Reutlingen – ein Rückschlag, der die Gastgeber aber nicht aus der Bahn warf.

„Wir haben uns davon aber dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so beirren lassen wie in der ersten Halbzeit nach dem frühen Gegentor“, sagte der Trainer. Der FSV blieb dran und kämpfte sich in die Partie zurück.

Wendepunkt: Elfmeter und Platzverweis

Der Wendepunkt kam in der 58. Minute: Nach einem Foul im Strafraum entschied Schiedsrichter Janik Wieland auf Elfmeter und zeigte dem Reutlinger Luca Plattenhardt die Gelb-Rote Karte. Hannes Scherer verwandelte zum 1:2. „Wir bekommen dann berechtigten Elfmeter, der gleichbedeutend dann auch eine gelb-rote Karte zur Folge hatte und stellen auf 2:1“, fasste Schenker zusammen.

Es war der Glaube an die Wende spürbar. „Ab dem Moment war dann wirklich auch der letzte Glaube bei allen da und wir haben dann wirklich einige Torchancen gehabt“, so der Coach.

Später Sturmlauf mit Happy End

Hollenbach drückte, rannte an und investierte alles. „Wir mussten lange warten bis in die Nachspielzeit, um das 2:2 zu machen“, erinnerte sich Schenker. In der vierten Minute der Nachspielzeit war es Routinier Sebastian Schiek, der den Ausgleich erzielte.

Doch der FSV wollte mehr – und bekam mehr. Reutlingen, das bereits fünfmal gewechselt hatte, musste nach einer Verletzung die Schlussphase in Unterzahl beenden. „Wir profitieren dann natürlich auch noch davon, dass der Gegner schon fünfmal gewechselt hat und verletzungsbedingt dann nur noch zu neunt auf dem Platz war.“

Der FSV Hollenbach rannte weiter an – und wurde in der zehnten Minute der Nachspielzeit belohnt. Joker Felix Limbach traf zum umjubelten 3:2-Endstand. „Wir rennen an, rennen an, Angriff um Angriff und machen dann auch völlig verdient noch den Siegtreffer, wir drehen das Spiel von 0:2 auf 3:2“, sagte ein stolzer Schenker.

„Herz auf dem Platz gelassen“

Schenker sparte nicht mit Lob für seine Mannschaft: „Unfassbar, riesen Kompliment an meine Jungs, die haben wirklich ihr Herz auf den Platz gelassen, Leidenschaft gezeigt, haben alles aus sich rausgeholt, bis zur letzten Sekunde an den Sieg geglaubt und haben dann auch völlig verdient diese drei Punkte eingefahren.“

Der emotionale Last-Minute-Erfolg war ein Befreiungsschlag nach einer schwierigen Phase. „Riesen Respekt vor der Leistung“, so Schenker weiter. „Trotzdem müssen wir natürlich jetzt schauen, dass wir so weitermachen und auch nächste Woche wieder in Villingen unsere beste Leistung auf den Platz bringen.“

FSV klettert in der Tabelle

Mit dem Sieg verbessert sich der FSV Hollenbach in der Tabelle auf Rang 11 mit 16 Punkten. In einem engen Mittelfeld verschafft sich die Mannschaft damit etwas Luft im Abstiegskampf. Der nächste Gegner heißt FC 08 Villingen – ein weiteres Team, das sich in Reichweite der Hollenbacher befindet.