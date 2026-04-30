FSV Hollenbach: "Und das wird für uns ganz wichtig sein"

Die Luft in Hollenbach ist am Maifeiertag eine Mischung aus Anspannung und Entschlossenheit. Die Tabellensituation lässt keinen Spielraum für Ausreden: Der FSV rangiert mit 31 Punkten auf dem 14. Platz, während die Gäste aus Singen mit 30 Punkten auf Rang 16 lauern. „Wieder Abstiegskampf pur, nächstes direktes Duell gegen Singen“, ordnet Reinhard Schenker gegenüber FuPa die Lage ein. Der Druck ist physisch greifbar, doch genau in solchen Momenten muss die Mannschaft zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Es ist ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Tagesform und die mentale Stärke über den Verbleib in der Liga entscheiden können.

Trotz der jüngsten Negativserie der Gäste warnt der Hollenbacher Coach eindringlich davor, den Gegner zu unterschätzen. Singen hat in dieser Spielzeit bereits gezeigt, wozu man fähig ist. „Aber ich denke, diese Mannschaft hat schon unter Beweis gestellt, gerade so bis zum Winter, dass sie absolute Oberliga-Tauglichkeit besitzt. Da waren sie eigentlich sehr gut im Flow, hatten aus 19 Spielen 26 Punkte geholt“, erinnert Schenker an die starken Phasen des Gegners. Zwar gab es zuletzt Unruhe durch Trainerwechsel und Abgänge, doch die individuelle Qualität ist geblieben. Besonders vor einem Namen muss die Hollenbacher Defensive auf der Hut sein: Dominik Emminger.

Fehleranalyse nach dem Karlsruhe-Dämpfer

Noch immer schmerzt die 1:2-Niederlage beim Karlsruher SC II am vergangenen Wochenende. Es war ein Spiel der zwei Gesichter, das den Hollenbachern eine bittere Lehre erteilte. Tore von Nico Engel und Bekem Can Bicki besiegelten die Niederlage, während der Treffer von Felix Limbach zu wenig war. Der FSV wirkte zu Beginn zu passiv, was sich unter keinen Umständen wiederholen darf. „Das ist uns ein bisschen zum Verhängnis geworden in dem Spiel, dass wir da erst in der zweiten Halbzeit so richtig selbst aktiv geworden sind, ein bisschen agiert haben, weniger reagiert haben“, analysiert Schenker kritisch. Diese Zurückhaltung muss am morgigen Freitag einer aggressiven Grundstimmung weichen.

Aktivität statt Abwarten

Die Marschroute für den 30. Spieltag ist klar definiert. Reinhard Schenker will eine Mannschaft sehen, die das Heft des Handelns von Beginn an in die Hand nimmt. „Und da wollen wir dieses Spiel gegen Singen einfach von Beginn an ein bisschen aktiver angehen, mehr agieren mit dem Ball, aggressiver sein gegen den Ball, höher spielen gegen den Ball“, fordert der Trainer. Er erwartet von seinen Akteuren, dass sie dem Gegner keinen Raum zum Atmen lassen.

Die mentale Komponente des Überlebens

Im Abstiegskampf wird das Spiel oft im Kopf entschieden. Die Ausstrahlung, die Körpersprache und der unbändige Wille sind laut Schenker die Währungen, mit denen man sich den Klassenerhalt erkauft. „Abstiegskampf ist Tagesform, ist unbändiger Wille, denke ich, spielt immer eine große Rolle, welche Ausstrahlung man auf dem Platz zeigt in solchen Spielen, welche Ausstrahlung man auch dem Gegner zeigt“, so der Coach. Die Spieler müssen als Einheit auftreten, Selbstbewusstsein ausstrahlen und dürfen keine Angst vor Fehlern haben. „Wie man dem Gegner gegenübertritt, ob man selbstbewusst oder ängstlich ist, das spielt eine große mentale Rolle. Und das wird für uns ganz wichtig sein“, betont Schenker.

Revanchegelüste nach dem Hinspiel-Frust

Ein zusätzlicher Motivationsfaktor ist die Erinnerung an das Hinspiel. Damals unterlag der FSV Hollenbach knapp mit 0:1 durch ein frühes Tor von Abdoulie Mboob. Trotz einer Roten Karte gegen den Singener Cheick Oumar Coulibaly kurz vor der Pause gelang es den Hollenbachern nicht, die Partie zu drehen. Diese Scharte soll nun vor den eigenen Fans ausgewetzt werden. Schenker hofft, dass seine Jungs die richtige Mischung aus kühlem Kopf und brennendem Herzen finden: „Ich hoffe, dass wir das am Wochenende hinbekommen.“