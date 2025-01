FSV Hollenbach: Testspiele auch gegen Regionalligisten

Der FSV Hollenbach unter Trainer Reinhard Schenker hat seinen Fahrplan für die Wintervorbereitung bekanntgegeben. Mit fünf Testspielen gegen Teams aus unterschiedlichen Ligen will der Oberligist optimal in die zweite Saisonhälfte starten, die am 1. März mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Normannia Gmünd beginnt.