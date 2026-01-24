FSV Hollenbach setzt im Test Maßstäbe und blickt nach Bruchsal

Der Auftritt in Schwäbisch Hall gerät aus Sicht des FSV Hollenbach zu einer Demonstration von Klarheit und Effizienz. Vor 120 Zuschauern übernimmt der Oberligist zunehmend die Kontrolle über die Partie und verleiht dem Spiel mit wachsender Spieldauer eine klare Struktur. Die Begegnung ist geprägt von Ordnung, Geduld und der Fähigkeit, im entscheidenden Moment zuzuschlagen.

Nach einer Phase des Abtastens setzt Hollenbach die ersten Akzente. In der 35. Minute bringt Felix Limbach seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Der Treffer wirkt wie ein Türöffner. Nur zwei Minuten später folgt bereits das 2:0 durch Hannes Scherer. Der Doppelschlag kurz vor der Pause verleiht dem Spiel eine eindeutige Richtung und unterstreicht die Konsequenz, mit der Hollenbach seine Möglichkeiten nutzt. Auch nach dem Seitenwechsel bleibt der Oberligist präsent und zielstrebig. In der 49. Minute erhöht Inas Music auf 3:0 und sorgt früh in der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse. Hollenbach kontrolliert nun das Geschehen, lässt defensiv kaum etwas zu und agiert offensiv weiterhin mit Ruhe und Übersicht. Der vierte Treffer fällt in der 74. Minute durch Janis Gesell und setzt den Schlusspunkt unter einen in sich stimmigen Auftritt.

Der 4:0-Erfolg gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall ist Ausdruck einer konzentrierten Mannschaftsleistung. Die Tore verteilen sich auf mehrere Spieler, die Spielanlage wirkt geschlossen, der Auftritt reif. Für Trainer Reinhard Schenker liefert die Partie wertvolle Erkenntnisse und bestätigt die Richtung der bisherigen Trainingsarbeit.