FSV Hollenbach: "Schade, dass wir nicht belohnt wurden"

Guter Start, verpasste Chancen

„Wir sind eigentlich ganz gut in die Partie gestartet, hatten in den Anfangsminuten zweimal die Möglichkeit, um in Führung zu gehen“, bilanzierte Reinhard Schenker. Doch wie so oft in dieser Saison blieb die Belohnung aus: „Wir lassen die Chancen leider liegen und haben dann so ab der 15. Minute so ein bisschen das Heft aus der Hand gegeben, wo Neckarsulm stärker wurde.“

In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein weitgehend ausgeglichenes Spiel. „Bis auf eine Chance noch für Neckarsulm und die von uns genannten Chancen um zwei, drei gefährliche Situationen im Strafraum oder um den Strafraum rum, war das Spiel aber arm an Torchancen, zumindest an Großchancen in der ersten Halbzeit“, so Schenker.

Mehr Druck nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel übernahm der FSV Hollenbach zunehmend das Kommando. „In der zweiten Halbzeit haben wir es dann versucht, noch ein bisschen höher anzulaufen, aggressiver nach vorne zu pressen“, erklärte der Trainer.

Diese taktische Anpassung zeigte Wirkung: „Wir haben dann das Spiel eigentlich größtenteils nahezu ausschließlich in die gegnerische Hälfte verlagert und hatten dann einige richtig gute Torchancen.“ Besonders bitter: „Wir haben einmal den Innenpfosten getroffen – von dort ist der Ball dem Torwart in die Arme gesprungen.“

Doch nicht nur Pech, sondern auch falsche Entscheidungen im entscheidenden Moment verhinderten den Treffer: „Wir hatten sehr viele Situationen, wo wir im Strafraum oder um den Strafraum die falsche Entscheidung treffen und aus gefährlichen Situationen nicht die Großchance entstehen lassen.“

Starker Kampf, aber fehlendes Glück

Trotz ausgelassener Möglichkeiten zeigte sich Schenker zufrieden mit der Einstellung seiner Mannschaft: „Aber wir waren gut in der zweiten Halbzeit, haben es ordentlich gemacht, haben wirklich gekämpft, haben wirklich alles versucht, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen und haben fast nichts zugelassen.“

Neckarsulm kam lediglich in der Schlussphase gefährlich vors Tor. „In den letzten Minuten ist Neckarsulm nach Standardsituationen zweimal gefährlich geworden – einmal ein stark getretener Freistoß, sehr gut gehalten von unserem Keeper, und dann nach einer Eckballsituation nochmal ein bisschen gewühlt im Sechzehner, wo sie auch nochmal eine große Chance hatten.“

Doch der FSV Hollenbach blieb in dieser Phase standhaft und hätte seinerseits den Sieg verdient gehabt. „Allerdings hatten wir natürlich in der zweiten Halbzeit die Möglichkeiten, das Spiel für uns zu entscheiden, haben es leider nicht geschafft“, sagte Schenker.

Pech im Abschluss und fehlendes Spielglück

Der Trainer sprach offen aus, was derzeit den Unterschied ausmacht: „Wie es oft so ist: Wenn man dann hinten drin steht, dann fallen die Bälle halt vom Innenpfosten nicht ins Tor, sondern springen raus.“

Er lobte dennoch den Auftritt seiner Mannschaft: „Mit der Einstellung, mit der Laufbereitschaft, mit dem Einsatzwille war ich total zufrieden, bin stolz auf meine Mannschaft, dass sie so gekämpft hat, hat alles versucht.“

Blick nach vorn: Ziel ist ein Sieg in Pforzheim

Nach dem dritten Unentschieden der Saison steht der FSV Hollenbach mit 17 Punkten auf Rang zwölf der Tabelle. Türkspor Neckarsulm liegt mit 16 Zählern direkt dahinter. Trotz der verpassten Siegchance blickt Schenker positiv nach vorne: „Schade, dass wir nicht belohnt wurden, aber wir machen weiter und schauen, dass wir in der nächsten Woche wieder eine gute Leistung auf den Platz bringen und hoffentlich wieder was Zählbares aus Pforzheim mitnehmen.“

Die Marschrichtung ist klar: „Wir müssen einfach schauen, dass wir in der Trainingswoche jetzt wieder konzentriert arbeiten und einfach, wie gesagt, das Glück jetzt ein Stück weiter zwingen, den nächsten Sieg irgendwie ein Stück weiter zwingen, um auch wieder ein gutes Gefühl zu haben.“