FSV Hollenbach reist zum Verbandsliga-Spitzenteam

Beim 4:0 bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall (11. der Verbandsliga Württemberg) setzte Hollenbach vor 120 Zuschauern ein klares Zeichen. Schiedsrichter Felix Günter (Freiberg am Neckar) sah eine Partie, in der der FSV zunächst geduldig blieb, dann aber mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause die Statik des Spiels brach. Felix Limbach traf zum 0:1 (35.) – der verdiente Lohn für eine Phase, in der Hollenbach präsenter in den Zweikämpfen war und die zweiten Bälle besser einsammelte. Nur zwei Minuten später legte Hannes Scherer das 0:2 nach (37.). Für Hall war das ein harter Schnitt, für Hollenbach eine Bestätigung: Wenn die Abläufe stimmen, wird aus Kontrolle auch Ertrag.