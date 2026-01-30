FSV Hollenbach reist zum Verbandsliga-Spitzenteam

Die Wintervorbereitung des FSV Hollenbach fühlt sich in diesem Jahr an wie ein vorsichtiges Aufrichten. Platz 16 zur Pause, 20 Punkte – gleichauf mit Reutlingen und Normannia, aber in einer Oberliga mit vier Abstiegsplätzen ist das kein Polster, sondern ein schmaler Steg. Umso wichtiger sind die Tests, in denen man nicht nur laufen, sondern Haltung zeigen muss. Der Auftritt am Samstag war genau so einer.
Der nächste Vergleich erhöht nun den Schwierigkeitsgrad. Am Sonntag um 14.30 Uhr geht es zum 1. FC Bruchsal, aktuell Zweiter der Verbandsliga Nordbaden. Ein Gegner, der in seiner Liga oben mitmischt und das Spiel anders lesen wird als Hall: mehr Struktur, mehr Widerstand, weniger offene Räume. Für Hollenbach ist das der passende Prüfstein, weil er eine Frage stellt, die auch die Rückrunde stellen wird: Kann der FSV seine Stabilität nicht nur zeigen, sondern wiederholen?
Beim 4:0 bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall (11. der Verbandsliga Württemberg) setzte Hollenbach vor 120 Zuschauern ein klares Zeichen. Schiedsrichter Felix Günter (Freiberg am Neckar) sah eine Partie, in der der FSV zunächst geduldig blieb, dann aber mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause die Statik des Spiels brach. Felix Limbach traf zum 0:1 (35.) – der verdiente Lohn für eine Phase, in der Hollenbach präsenter in den Zweikämpfen war und die zweiten Bälle besser einsammelte. Nur zwei Minuten später legte Hannes Scherer das 0:2 nach (37.). Für Hall war das ein harter Schnitt, für Hollenbach eine Bestätigung: Wenn die Abläufe stimmen, wird aus Kontrolle auch Ertrag.
Nach dem Wechsel blieb der FSV konsequent, ohne in Übermut zu verfallen. Inas Music erhöhte auf 0:3 (49.) und nahm dem Spiel früh die letzte Unsicherheit. Hollenbach verteidigte sauber, schob geschlossen nach und blieb im Umschalten zielstrebig. Der Schlusspunkt gehörte Janis Gesell, der zum 0:4 traf (74.) und damit einen Auftritt abrundete, der mehr war als ein Testspiel-Sieg: konzentriert, kompakt, effizient.