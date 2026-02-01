FSV Hollenbach nutzt frühen Moment und behauptet sich gegen Bruchsal

Nach der frühen Führung richtet sich die Partie neu aus. Bruchsal versucht, mehr Kontrolle zu gewinnen, während Hollenbach darauf bedacht ist, die Ordnung zu wahren. Das Spiel lebt weniger von offenen Schlagabtauschen als von Zweikämpfen, Laufarbeit und taktischer Disziplin. Für Hollenbach geht es darum, den Vorsprung nicht zu verwalten, sondern die Balance zwischen Absicherung und eigenem Spiel nach vorn zu halten.

Das heutige Testspiel beim 1. FC Bruchsal aus der Verbandsliga Nordbaden entwickelt sich aus Sicht des FSV Hollenbach zu einer Aufgabe, die Konzentration von der ersten Minute an verlangt. Der Oberligist tritt fokussiert auf und setzt früh ein Zeichen. Bereits in der 8. Minute fällt der einzige Treffer der Partie. Niklas Breuninger nutzt eine frühe Gelegenheit und bringt Hollenbach mit 1:0 in Führung. Der Treffer gibt dem Spiel sofort eine klare Richtung.

Mit zunehmender Spielzeit wächst die Bedeutung jedes Zweikampfs. Hollenbach nimmt diese Herausforderung an, ohne Hektik, ohne unnötiges Risiko. Der Oberligist verteidigt den knappen Vorsprung konsequent und bringt das Spiel über die Zeit. Der 1:0-Erfolg wirkt unspektakulär im Ergebnis, ist aber Ausdruck einer reifen und konzentrierten Leistung.

Für Trainer Reinhard Schenker liefert dieses Testspiel wichtige Erkenntnisse. Der frühe Treffer zeigt Entschlossenheit, die restliche Spielzeit belegt Stabilität und Ordnung. Gerade in der Vorbereitung sind solche Partien von besonderem Wert, weil sie zeigen, wie eine Mannschaft mit Führung umgeht und wie diszipliniert sie über längere Phasen agieren kann.

Doch auch dieser Sieg ist nur ein Abschnitt im Vorbereitungsplan. Der Blick richtet sich bereits auf die nächste Aufgabe. Am Donnerstag, 12. Februar 2026, tritt der FSV Hollenbach um 19 Uhr beim VfR Gommersdorf an. Der Gegner kommt ebenfalls aus der Verbandsliga Nordbaden und bringt damit ein ähnliches Anforderungsprofil mit.

Das Spiel in Gommersdorf wird erneut Geduld und Struktur verlangen. Für Hollenbach geht es darum, die in Bruchsal gezeigten Qualitäten zu bestätigen und weiter auszubauen. Jeder Test verschiebt den Fokus ein Stück, jeder Gegner stellt neue Fragen. Die Fähigkeit, sich darauf einzustellen, ist Teil der Vorbereitung.