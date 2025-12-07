FSV Hollenbach: "Nie und nimmer ein Elfmeter"

Guter Beginn wird durch Elfmeterpfiff jäh gestoppt

Der FSV Hollenbach begann mutig, zielstrebig und mit mehreren gefährlichen Angriffen. „Wir waren sehr gut drin im Spiel, hatten 3 bis 4 sehr gute Torchancen“, betonte Reinhard Schenker. Hollenbach war aktiver, direkter, suchte früh den Abschluss – bis zur 29. Minute.

In dieser Szene grätscht Arne Schülke aus Sicht der Hollenbacher klar den Ball weg. Doch Luca Fritz fällt im Strafraum und bleibt liegen. Schenker war fassungslos: „Der Spieler vom SV Oberachern, Luca Fritz, hat mehrere Pirouetten geschlagen.“ Der Schiedsrichter zeigte dennoch auf den Punkt. Marin Stefotic verwandelte den Foulelfmeter zum 1:0. Für Schenker völlig unverständlich: „Nie und nimmer ein Elfmeter.“

Der FSV bleibt dran, vergibt aber zu viele Chancen

Trotz des Rückstands blieb Hollenbach offensiv gefährlich, kam immer wieder in Abschlusspositionen – jedoch ohne Erfolg. „Wir hatten nicht die nötige Konsequenz im Abschluss“, analysierte Schenker. Wie zuletzt gegen die TSG Backnang fehlte die Kaltschnäuzigkeit, das kleine Quäntchen Glück, das in solchen Partien den Unterschied macht.

Kurz nach der Pause folgte der nächste Rückschlag. „Wir schießen mehr oder weniger wieder ein Eigentor“, ärgerte sich Schenker. Ein missglückter Querpass gerät zu kurz, der Ball landet direkt vor den Füßen von Nico Huber, der mühelos zum 2:0 trifft.

Hollenbach kämpft sich zurück – aber wird nicht belohnt

Auch nach dem zweiten Gegentor zeigte die Mannschaft Moral. „Wir waren in der zweiten Halbzeit eher auf Augenhöhe“, sagt Schenker und verweist auf weitere sehr gute Gelegenheiten, die jedoch erneut ungenutzt blieben.

Mit dem 2:1 durch Inas Music in der 82. Minute keimte kurz Hoffnung auf. Hollenbach drückte, suchte den Ausgleich, brachte Oberachern in Bedrängnis – doch der Treffer zum 2:2 wollte nicht mehr fallen.

Eine weitere strittige Szene sorgt für zusätzliche Frustration

Die wohl spielentscheidende Szene war nicht die einzige, die für Diskussionen sorgte. „Dann hat er einen Elfmeter für uns nicht gegeben, wo der Spieler auf der Linie steht und da Hand spielt“, kritisierte Schenker. Statt Strafstoß entschied der Schiedsrichter auf Freistoß. „So kann man sehr schwer Spiele gewinnen“, kommentierte er mit viel Frust.

Trotz deutlicher Worte stellte Schenker klar: „Der Schiedsrichter hat insgesamt eine gute Partie geleitet, aber es gab entscheidende Situationen, in denen er krasse Fehlentscheidungen getroffen hat.“

Eine Mischung aus Pech, Fehlern und fehlender Effizienz

Hollenbach zeigte Einsatz, Leidenschaft und Mut, doch am Ende standen wieder null Punkte. „Aktuell machen wir unsere Torchancen nicht, machen dann auch noch krasse individuelle Fehler“, resümierte Schenker. Die Summe dieser Faktoren ließ einen eigentlich gut strukturierten Auftritt ohne Ertrag.

Die Tabelle rückt enger zusammen

Mit 20 Punkten überwintert der FSV auf Platz 16 – punktgleich mit zwei direkten Konkurrenten. Der Abstand zum sicheren Mittelfeld ist geblieben, doch die Lage bleibt angespannt. Oberachern dagegen schob sich nach diesem Sieg auf Tabellenplatz 3 vor.

Ein letzter Kraftakt vor der erlösenden Pause

Schenker brachte die Stimmungslage präzise auf den Punkt: „Ich denke, wir sind alle froh, wenn es jetzt bei den aktuellen Temperaturen und den aktuellen Bedingungen in die Winterpause geht.“

Und doch: Der Trainer sieht die Basis für eine bessere Rückrunde vorhanden, wenn die Mannschaft ihre Tugenden ausschöpft. „Ich bin zuversichtlich, wenn wir das abrufen, was wir auf dem Kasten haben.“

Ein Jahresabschluss, der schmerzt – aber Hoffnung lässt

Der FSV Hollenbach geht mit Enttäuschung, aber nicht ohne Zuversicht in die Winterpause. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie mithalten kann, dass sie Spiele kontrollieren und Gegner unter Druck setzen kann. Was fehlt, ist die Effizienz – und etwas mehr Glück in den entscheidenden Momenten.

Im neuen Jahr wartet ein intensiver Kampf gegen den Abstieg. Doch wer in Pforzheim gewann und in Oberachern auf Augenhöhe agierte, kann optimistisch sein, dass dieser Kampf erfolgreich geführt werden kann.