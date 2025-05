FSV Hollenbach: "Nach dem 2:0 müssen wir den Sack zumachen"

Zäher Start – dann immer besser ins Spiel gefunden

Die erste Viertelstunde der Partie am 30. Spieltag war aus Hollenbacher Sicht noch von Unsicherheiten geprägt. Der Gast aus Oberachern kam besser in die Begegnung und hatte die erste Großchance. „Ganz zu Beginn gab es für Oberachern eine Riesenchance, wo unser Torwart erstens gut hält und der Nachschuss dann das leere Tor verfehlt“, beschreibt Reinhard Schenker.

Doch der FSV reagierte auf diesen Weckruf. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fand die Mannschaft immer besser ins Spiel. „Wir haben dann gleich unsererseits zwei sehr gute Chancen, um in Führung zu gehen“, so Schenker. Zwar blieben diese zunächst ungenutzt, doch die Spielkontrolle wuchs mit zunehmender Dauer. „Wir haben den Ball ganz gut laufen lassen, waren auch präsent in den Zweikämpfen.“

Hannes Scherer trifft zur Führung

In der 20. Minute belohnte sich der FSV Hollenbach für die gute Phase mit dem 1:0. Hannes Scherer war zur Stelle und brachte seine Mannschaft in Führung. Die Gastgeber hielten in der Folge den Druck hoch, standen defensiv sicher und gingen verdient mit der Führung in die Pause.

„Wir sind folgerichtig mit dem 1:0 in die Halbzeit gegangen“, stellte Schenker zufrieden fest. Der Spielverlauf hatte sich nach dem holprigen Start komplett zu Gunsten der Hollenbacher gedreht.

Starke Phase nach der Pause – Specht erhöht

Nach dem Seitenwechsel legte der FSV Hollenbach eine Schippe drauf. Die ersten 20 bis 25 Minuten der zweiten Hälfte gehörten eindeutig den Gastgebern. Der Lohn folgte in der 54. Minute: Marco Specht traf zum 2:0.

„Wir hatten vor dem 2:0 schon ein, zwei Chancen, wo wir das Tor früher hätten machen können“, erklärte Schenker. Und auch nach dem Treffer blieb seine Mannschaft gefährlich. „Wir hatten dann weiterhin drei Riesenchancen, einmal ein Zwei-gegen-eins gegen den letzten Abwehrspieler, wo wir nicht zum Abschluss kommen, und noch zwei, drei weitere richtig gute Torchancen, wo wir den Sack zumachen können.“

Zwei Gegentore binnen zwei Minuten

Statt den Deckel auf das Spiel zu machen, lud der FSV den Gegner zur Rückkehr ein. Im direkten Gegenzug auf die beste Hollenbacher Torchance verkürzte Cemal Durmus auf 2:1 (75.). Zwei Minuten später gelang Nathan Recht der Ausgleich zum 2:2. Zwei Gegentreffer, die Schenker besonders ärgerten: „Wir verteidigen zu passiv, üben keinen Druck auf den Flankengeber aus, und im Zentrum haben wir drei-, viermal die Möglichkeit, den Ball zu klären – tun es aber nicht.“

Auch beim zweiten Gegentor sah der Coach ähnliche Muster: „Wir bekommen den Ball nicht geklärt, blocken immer wieder, aber der Ball springt trotzdem wieder zu einem Oberachener Spieler, bis er dann irgendwann im Tor ist.“ Zwei identische Szenen, zwei Mal zu wenig Konsequenz im Abwehrverhalten – und der sicher geglaubte Sieg war dahin.

Oberachern drückt in der Schlussphase

Nach dem Doppelschlag der Gäste musste der FSV Hollenbach in den letzten Minuten noch einmal alles aufbieten, um den Punkt zu sichern. „Die letzten fünf bis zehn Minuten mussten wir einfach leiden“, so Schenker. „Oberachern hat Druck gemacht.“

In der 91. Minute sah Oberacherns Torschütze Cemal Durmus noch die Gelb-Rote Karte, doch für eine Wende in der Schlussphase reichte es nicht mehr. Am Ende blieb es beim 2:2 – ein Spiel, das lange nach einem Hollenbacher Heimsieg ausgesehen hatte, aber in einer hektischen Schlussphase noch kippte.

Leistung stimmt – aber Punkt zu wenig

„Unterm Strich ein gerechtes Unentschieden“, bilanzierte Reinhard Schenker. Doch mit der Leistung seiner Mannschaft war er insgesamt sehr zufrieden: „Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir den Sieg verdient gehabt hätten, weil wir eine super Leistung gebracht haben und nach dem 2:0 einfach zu oft die Chance haben liegen lassen, den Sack zuzumachen.“

Die vergebenen Möglichkeiten schmerzen, gerade in einem Spiel, das die Mannschaft über weite Strecken dominiert hatte. Doch auch aus solchen Erfahrungen will der FSV Hollenbach lernen. „Dann ist es einfach unglücklich, wenn man da noch so Punkte herschenkt. Aber Strich drunter, wir müssen weitermachen“, so Schenker.

Fünf Spiele ungeschlagen – elf Punkte aus fünf Partien

Mit dem Selbstvertrauen der letzten Wochen geht Hollenbach nun in das nächste Duell – auch wenn das Programm nicht leichter wird. Am kommenden Samstag reist die Mannschaft zur TSG Balingen, dem Tabellenzweiten. Doch auch dort will der FSV mutig auftreten. Schenker: „Wir gehen mit einem guten Gefühl in die nächsten Spiele – auch wenn wir heute traurig sind.“

Ausblick: Härtetest in Balingen

Die Partie in Balingen wird erneut ein Gradmesser für die Hollenbacher Form. Gegen die zweitbeste Mannschaft der Liga wird ein kompakter, kämpferischer und konzentrierter Auftritt nötig sein, um erneut etwas Zählbares mitzunehmen. Doch die Entwicklung der letzten Wochen zeigt: Der FSV ist auf dem richtigen Weg.