FSV Hollenbach mit knappen Sieg gegen badischen Verbandsligisten

Im vorletzten Test der Wintervorbereitung hat der FSV Hollenbach ein Zeichen gesetzt und den ambitionierten Verbandsligisten VfR Gommersdorf mit 2:1 bezwungen. Gegen einen robusten Gegner offenbarte der Oberligist Geduld, Disziplin und jene späte Entschlossenheit, die in der zweiten Saisonhälfte noch von Wert sein dürfte. Vor heimischem Publikum am Donnerstagabend. Souverän.
Nach torloser erster Halbzeit erhöhte Juan Faßbinder unmittelbar nach dem Wechsel das Tempo und traf in der 48. Minute zur Führung. Hollenbach kontrollierte die Partie, versäumte jedoch die Vorentscheidung. So kam Gommersdorf durch Elivelton Camicia zum Ausgleich (63.), als die Defensive einen Moment der Unordnung offenbarte. Die Antwort folgte spät, aber verdient: Erneut Faßbinder nutzte in der 88. Minute eine präzise Hereingabe und vollendete entschlossen. Trainer und Mannschaft werden die verbleibenden Tage nutzen, um Abläufe zu schärfen. Der Sieg wirkt wie eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges, ohne über seinen Testspielcharakter hinwegzutäuschen. Die Formkurve zeigt rechtzeitig vor dem Rückrundenstart nach oben.
Am Samstag steht für den FSV Hollenbach dann die Generalprobe mit einem Heimspiel gegen den VfR Heilbronn auf dem Programm. Hier will der Oberligist einen erfolgreichen Abschluss an die letzten Wochen der Vorbereitung setzen.
Der FSV Hollenbach hat sein Testspiel in der Wintervorbereitung beim Verbandsligisten 1. FC Bruchsal knapp mit 1:0 gewonnen. Vor 70 Zuschauern und unter der Leitung von Schiedsrichter Jonathan Ziegler setzte der Oberligist früh das entscheidende Zeichen. Bereits in der 8. Minute traf Niklas Breuninger zum einzigen Tor der Partie.
In der Folge entwickelte sich ein intensives, aber kontrolliertes Vorbereitungsspiel. Hollenbach legte den Fokus auf Ordnung, Laufarbeit und saubere Abläufe, während Bruchsal versuchte, über Umschaltmomente gefährlich zu werden. Die Defensive des FSV stand jedoch stabil und ließ nur wenig zu. Offensiv erspielte sich Hollenbach weitere Möglichkeiten, ohne nachlegen zu können.
Für den FSV war es ein wertvoller Härtetest gegen einen engagierten Gegner. Besonders die frühe Führung und die konzentrierte Defensivarbeit lieferten positive Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung auf die Rückrunde der Oberliga.