FSV Hollenbach: "Jetzt den letzten Schritt gehen"

Klarer Fokus: Klassenerhalt jetzt fixieren

Für Reinhard Schenker und seine Mannschaft ist die Ausgangslage vor dem 33. und vorletzten Spieltag eindeutig: „Für uns steht über allem jetzt in dem Spiel gegen Zuzenhausen, den letzten kleinen Schritt in Richtung Klassenerhalt klar zu machen.“ Mit 42 Punkten ist der FSV aktuell Zwölfter – rechnerisch fehlt jedoch noch ein Zähler zur endgültigen Sicherheit.

Entsprechend klar ist die Marschroute: „Wir werden versuchen, auf Sieg zu spielen, ganz klar.“ Das Ziel: im letzten Auswärtsspiel der Saison die starke Form der vergangenen Wochen bestätigen. „Wir wollen jetzt nochmal die Leistung bestätigen“, so Schenker.

Gegner mit Wucht und Anstand

Der FC Zuzenhausen steht mit 27 Punkten auf Rang 16 und ist nicht mehr zu retten. Dennoch warnt Schenker ausdrücklich davor, den Tabellenstand falsch zu deuten: „Es wird nicht einfach, weil sich Zuzenhausen mit Anstand aus der Oberliga verabschieden will.“ Vor allem im eigenen Stadion sei mit viel Einsatz und Wille zu rechnen: „Auch im letzten Heimspiel möchte die Mannschaft mit Sicherheit nochmal ein gutes Spiel machen.“

Schenker erwartet einen körperlich betonten Gegner: „Zuzenhausen ist eine sehr körperrobuste Mannschaft, die über Zweikämpfe und schnelle Umschaltsituationen kommt.“ Besonders zwei Spieler gilt es laut Hollenbachs Trainer im Auge zu behalten: „Sie haben mit Wild und Zuleger individuell sehr starke Offensivspieler.“ Die Devise: Von Beginn an konzentriert agieren, den Gegner nicht zur Entfaltung kommen lassen und das Spiel früh in die eigene Hand nehmen.

Volle Intensität in der Vorbereitung

Der FSV Hollenbach hat unter der Woche die Weichen auf Erfolg gestellt – mit intensiver und fokussierter Vorbereitung. „Wir haben gut trainiert, haben nochmal alles rausgehauen, keinen Meter nachgelassen, waren voll fokussiert“, berichtet Schenker. Die Einstellung im Training stimme, die Mannschaft sei bereit für den nächsten Schritt: „Dementsprechend sind meine Jungs vorbereitet, um dann den letzten Schritt zu gehen.“

Personell sieht es gut aus. Bis auf Torhüter Nico Purtscher, der mit einem Kieferbruch ausfällt, steht der gesamte Kader zur Verfügung. Schenker ist zuversichtlich: „Wir sind mit dem Kader gut aufgestellt und ich bin überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen werden.“

Selbstvertrauen aus den letzten Wochen

Mit dem 3:2-Sieg gegen Meister SG Sonnenhof Großaspach hat der FSV zuletzt ein Ausrufezeichen gesetzt. Hollenbach zeigte eine herausragende Leistung und fügte dem Meister die erste Saisonniederlage zu. Auch zuvor holte die Mannschaft gegen zahlreiche Teams aus dem oberen Tabellendrittel regelmäßig Punkte.

Daran will man nun anknüpfen. „Mit dem Selbstvertrauen der letzten zwei Monate, das wir uns gegen alle Top-Mannschaften geholt haben, gehen wir auch dieses Spiel an“, sagt Schenker. Die Mannschaft habe gezeigt, dass sie mit ihrer Mentalität, Kompaktheit und dem klaren Plan jeden Gegner schlagen könne – unabhängig von dessen Tabellenstand.

Hinspiel als gutes Beispiel

Das Hinspiel in Hollenbach konnte der FSV mit 3:1 für sich entscheiden. Hannes Scherer traf per Foulelfmeter zur Führung, Juan Faßbinder und Ivan Bešlić legten nach. Christopher Wild verkürzte zwischenzeitlich, blieb aber der einzige Torschütze für die Gäste. Schenker erinnert sich an ein intensives Duell, das seine Mannschaft durch Spielkontrolle und Entschlossenheit für sich entschied – genau das will er auch jetzt wieder sehen.

Den Druck vom letzten Spieltag fernhalten

Ein Punkt – mehr braucht es nicht mehr, um den Klassenerhalt auch rechnerisch abzusichern. Umso größer ist der Wunsch, diesen Schritt schon am Samstag zu machen: „Wir wollen nicht im letzten Spiel noch unter Druck stehen“, stellt Schenker klar.