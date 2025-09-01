FSV Hollenbach: "Ist das fast schon ein Skandal"

Motivierter Gegner wartet

Der Blick geht nach vorn: Am Mittwochabend (18:30 Uhr) trifft der FSV Hollenbach im Rahmen des sechsten Spieltags der Oberliga Baden-Württemberg auf den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Für Trainer Reinhard Schenker ist klar, dass der Gegner trotz seines schwierigen Saisonstarts alles in dieses Spiel legen wird: „Ich denke, wir werden auf eine Mannschaft treffen, die jetzt total gewillt sein wird, ihren ersten Sieg einzufahren im Heimspiel, nachdem sie mit Sicherheit nicht ganz so gut in die Saison gestartet sind, aber auch ein schweres Auftaktprogramm hatten.“

Bissingen steht nach fünf Spieltagen mit zwei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und will die Wende schaffen. Schenker vermutet: „Es wird ein sehr motivierter und aggressiver Gegner sein, der mit Sicherheit auch versuchen wird, kompakt und gut zu verteidigen und dann, wie es ihr Spiel ist, über schnelle Umschaltsituationen zum Erfolg zu kommen.“

Selbstvertrauen nach dem Heimsieg

Der FSV Hollenbach selbst reist mit breiter Brust an. Der 3:2-Heimsieg gegen den FC Nöttingen war ein wichtiger Schritt, um sich im Tabellenmittelfeld zu etablieren. „Wir wollen natürlich den Rückenwind aus dem letzten Spiel mitnehmen durch den Heimsieg gegen Nöttingen. Wir wollen mit großem Selbstvertrauen auftreten und natürlich versuchen, auch in Bissingen etwas Zählbares mitzunehmen“, betont Schenker.

Die bisherige Auswärtsbilanz macht Mut: Aus den ersten beiden Spielen in der Fremde holte Hollenbach vier Punkte. „Bisher haben wir in der Saison auswärts in den beiden Spielen gute Leistungen gebracht, haben vier Punkte geholt und wollen da natürlich anknüpfen“, so der Coach.

Wichtiger Ausfall schmerzt

Sorgen bereitet der Ausfall von Juan Faßbinder, der nach seiner Roten Karte gegen Nöttingen für zwei Spiele gesperrt ist. Schenker findet klare Worte: „Weh tut uns natürlich extrem der Ausfall von Juan Faßbinder durch die rote Karte. Wenn man sich das nochmal im Nachgang anschaut, wie der Schiedsrichter in dieser Situation, die zur roten Karte führt, auf Notbremse entscheiden kann, ist das fast schon ein Skandal.“

Der Trainer ist überzeugt, dass die Entscheidung einen erheblichen Einfluss hatte: „Einerseits natürlich gegen Nöttingen 70 Minuten in Unterzahl spielen zu müssen, und zudem jetzt unseren wichtigen Spieler Juan dann auch noch zwei Wochen rauszunehmen, das schmerzt.“

Kritik an der Schiedsrichterleistung

Schenker sparte nach dem Nöttingen-Spiel nicht mit Kritik am Unparteiischen: „Insgesamt muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass es eine ganz schwache Schiedsrichtervorstellung war in dem Spiel gegen Nöttingen.“ Besonders eine nicht gegebene Elfmeterszene ärgerte den Coach: „So einen klaren Handelfmeter habe ich selten gesehen, nicht zugesprochen. Der Schiedsrichter hat eine optimale Position und entscheidet auf Weiterspielen.“

Dennoch richtet Schenker den Blick nach vorn: „Ich hoffe natürlich, dass wir am Mittwoch jetzt gegen Bissingen nicht auf den Schiedsrichter schauen müssen, sondern zwei Mannschaften sehen, die sich nichts schenken werden, die versuchen werden, das Spiel zu gewinnen.“

Fokus auf eigene Stärken

Der FSV Hollenbach will sich in Bissingen nicht von äußeren Faktoren beeinflussen lassen. „Wir wollen am Mittwoch alles dafür tun“, stellt Schenker klar. Ein diszipliniertes Auftreten, kompakte Defensivarbeit und mutige Offensivaktionen sollen auch in diesem Auswärtsspiel den Unterschied machen.

Tabellensituation im Blick

Mit sieben Punkten aus fünf Spielen liegt der FSV Hollenbach im Tabellenmittelfeld auf Rang neun. Ein Sieg in Bissingen könnte das Team noch näher an die obere Tabellenhälfte heranführen. Der Gastgeber hingegen steht mit dem Rücken zur Wand und will die ersten drei Punkte der Saison einfahren.

Erwartung an das Team

Schenker erwartet, dass seine Mannschaft den Kampf annimmt und die zuletzt gezeigten Leistungen bestätigt: „Wir wollen ein gutes Fußballspiel liefern, bei dem wir am Ende dann hoffentlich auch die drei Punkte mit nach Hause nehmen können. Das wird unser Ziel sein.“