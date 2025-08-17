FSV Hollenbach: "Haben die Tore auf dem Silbertablett serviert"







Ein Spiel, das zum Wegschenken war

200 Zuschauer sahen eine Partie, die sich der FSV Hollenbach selbst verbaute. „Unterm Strich haben wir verdient verloren. In der Höhe natürlich deutlich zu hoch. Aber wir sind für unsere eigenen Fehler gnadenlos bestraft worden“, sagte Trainer Reinhard Schenker. Schonungslos erklärte er: „Wir waren an allen drei Gegentoren maßgeblich selbst beteiligt. Haben sie zum Toreschießen eingeladen, beziehungsweise die Tore auf dem Silbertablett serviert.“

Guter Beginn, dann erste Unsicherheiten

Dabei war der Auftakt verheißungsvoll. „Ansonsten sind wir eigentlich relativ gut ins Spiel gekommen, hatten so die ersten fünf bis zehn Minuten ein bisschen Druck auf den Gegner gemacht, gegen den Ball auch früh angelaufen und schon die Verunsicherung der Denzlinger gespürt“, berichtet Schenker. Doch schon früh häuften sich Unkonzentriertheiten. „Selbst hatte ich irgendwie das Gefühl, dass wir an dem Tag eigentlich vom Kopf her nicht wirklich da sind, weil uns schon in der Anfangsphase sehr viele Fehler passiert sind.“

Große Chancen bleiben ungenutzt

Trotzdem war die erste Halbzeit keineswegs arm an Möglichkeiten. „Wir haben dann auch in der ersten Halbzeit drei Riesenmöglichkeiten, laufen zweimal alleine auf den Torwart zu oder stehen im Sechzehner direkt komplett alleine vor dem Torwart, schießen dann einmal klar drüber und einmal mittig auf den Torwart“, ärgerte sich der Trainer. Besonders bitter: „In der dritten Aktion ist der Torwart eigentlich schon geschlagen, nachdem wir den Ball klauen in der Offensivaktion. Und anstatt quer zu spielen, lassen wir uns den Ball wieder abluchsen vom am Boden liegenden Spieler.“

Drei Gegentore in vier Minuten

Kurz vor der Pause nahm das Unheil seinen Lauf. Sebastian Weizel traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+5) zur Führung für die Gäste. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhten Anes Vrazalica (47.) und Sandro Rautenberg (49.) auf 0:3. Der Schock war groß. „Das ist die Geschichte des Spiels, dass wir insgesamt sehr viele kleine individuelle Fehler gehabt haben“, bilanzierte Schenker.

Individuelle Fehler als Hauptursache

Neben den entscheidenden Momenten gab es weitere Schwächen. „Neben den großen Patzern, die zu Gegentoren geführt haben, haben wir extrem viele technische Schwierigkeiten gehabt mit Ballannahme, Ballverarbeitung und auch Passspiel, das sehr ungenau war“, erklärte Schenker. Er suchte nach Erklärungen: „Ich kann mir das Ganze nur so erklären, dass jetzt einfach nach den vielen englischen Wochen der Kopf wirklich müde war. Körperlich war es okay. Aber man hat gemerkt, dass der Fokus und die Konzentration extrem gefehlt haben.“

Verpasste Chance gegen schwachen Gegner

Gerade weil der Gegner keineswegs unüberwindbar schien, schmerzt diese Niederlage doppelt. „Ich denke, dass es sehr einfach gewesen wäre, diese drei Punkte zu holen gegen Denzlingen, wenn wir nur annähernd an unsere Normalleistung rangekommen wären“, so Schenker. „Der Gegner war wirklich nicht sehr gut und hat eigentlich auch nicht viel von uns gewollt. Aber wir haben ihn eingeladen und haben selber nicht die Qualität auf den Platz gebracht, um dann ein Spiel für uns zu entscheiden.“

Blick nach vorne auf Ravensburg

Der Coach forderte, schnell die richtigen Schlüsse zu ziehen: „Wir müssen auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder in die andere Richtung gehen und unsere Qualität auf den Platz bringen, weil Ravensburg wird natürlich ein ganz anderes Kaliber als Denzlingen.“ Trotz aller Enttäuschung behielt Schenker den Blick für die Realität: „Das ist sehr schade, weil diese drei Punkte hätten wir einfach holen können, wir haben es verpasst und am Schluss auch verdient verloren, weil Denzlingen dann diese Momente eiskalt genutzt hat.“

Tabellensituation und Ausblick

Nach drei Spieltagen steht der FSV Hollenbach mit drei Punkten auf Rang zwölf. Der FC Denzlingen hat durch diesen Erfolg seine ersten Punkte eingefahren. Am kommenden Samstag steht das Spiel beim FV Ravensburg an. Dort gilt es, die eigene Qualität abzurufen und die Fehlerquote drastisch zu reduzieren. Nur so kann die Mannschaft von Trainer Reinhard Schenker wieder punkten.