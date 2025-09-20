FSV Hollenbach: "Gegen den Tabellenführer haben wir uns gut verkauft"

Starker Beginn mit viel Mut

Der FSV Hollenbach startete energisch in die Partie. „Vor allem die erste halbe Stunde war sehr aktiv von uns. Wir waren aggressiv“, lobte Reinhard Schenker seine Mannschaft. Auch wenn die klaren Chancen nicht in großer Zahl vorhanden waren, hatte Hollenbach die eine oder andere Gelegenheit zur Führung. Defensiv arbeitete die Elf konzentriert, attackierte den Gegner früh und setzte den Favoriten immer wieder unter Druck.

Zwei Gegentore kurz vor der Pause

Mit zunehmender Spieldauer kostete der hohe Aufwand Kraft. „In den letzten zehn, fünfzehn Minuten der ersten Halbzeit haben wir dann dem Gegner ein bisschen zu viel Zeit gelassen“, analysierte Schenker. Aalen nutzte diese Phase eiskalt aus. Zunächst traf Juan Faßbinder unglücklich ins eigene Tor, ehe Benjamin Kindsvater in der Nachspielzeit auf 0:2 stellte. „Da merkt man dann die Qualität des Gegners. Wenn sie in den Situationen zu viel Zeit haben, dann finden sie immer auch den freien Spieler“, so Schenker.

Kurze Schwächephase nach Wiederanpfiff

Nach der Pause setzte sich die kritische Phase zunächst fort. Jascha Döringer erhöhte in der 59. Minute auf 0:3. „Das waren die zehn Minuten vor der Halbzeit und die zehn Minuten nach der Halbzeit, wo wir nicht richtig Zugriff hatten, wo wir deutlich unterlegen waren“, erklärte Schenker.

Hollenbach kämpft sich zurück

Doch Hollenbach gab nicht auf. Marco Specht sorgte mit dem Anschlusstreffer in der 64. Minute für neue Hoffnung. Die Gastgeber spielten nun wieder aggressiver, setzten den Tabellenführer unter Druck und suchten den Weg nach vorne. „Ab dem dritten Tor beziehungsweise dann mit dem 3:1-Anschlusstreffer waren wir wieder voll da. Da haben wir die letzte halbe Stunde ein sehr gutes Spiel gemacht“, bilanzierte Schenker.

Entscheidung kurz vor Schluss

Als die Schenker-Elf auf das 2:3 drängte, schlug Aalen erneut zu. Niklas Antlitz stellte in der 87. Minute den alten Abstand wieder her. Zwar gelang Hannes Scherer in der Nachspielzeit noch das 2:4, doch die Gelb-Rote Karte gegen Juan Faßbinder kurz darauf machte die Aufholjagd endgültig unmöglich. „Wir konnten uns teilweise in der gegnerischen Hälfte festspielen, haben weitergearbeitet, weitergekämpft“, so Schenker.

Kritik an der Nachspielzeit

Für Unverständnis sorgte die Nachspielzeit. „In der zweiten Halbzeit, wo es drei Verletzungsunterbrechungen, sechs Wechsel und vier Tore gab, ist mir eindeutig zu wenig nachgespielt worden“, ärgerte sich Schenker. In der ersten Hälfte habe es vier Minuten Nachspielzeit „für nichts“ gegeben. Trotz dieser Kritik blieb das Fazit des Trainers positiv: „Die Leistung war durchaus positiv. Gegen den Tabellenführer haben wir uns gut verkauft. Trotzdem geht der Sieg natürlich in Ordnung.“

Die Tabellensituation

Durch die Niederlage bleibt der FSV Hollenbach bei zwölf Punkten. Aalen festigte mit nun 23 Punkten die Tabellenführung, knapp gefolgt vom VfR Mannheim (22 Punkte). Hinter der Spitzengruppe kämpfen mehrere Teams um den Anschluss, während Hollenbach weiterhin im gesicherten Mittelfeld bleibt.

Blick auf das nächste Spiel

Am kommenden Freitag wartet mit dem Auswärtsspiel beim VfR Mannheim die nächste Mammutaufgabe. Mannheim steht als Tabellenzweiter nur einen Punkt hinter Aalen und wird Hollenbach erneut alles abverlangen. Nach der couragierten Vorstellung gegen den Spitzenreiter kann der FSV jedoch mit erhobenem Kopf in die Partie gehen und versuchen, die positive Entwicklung der letzten Wochen fortzusetzen.